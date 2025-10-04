Nóng nhất thể thao sáng 4/10: "Sinner thua Alcaraz không có gì ngạc nhiên"

"Sinner thua Alcaraz không có gì ngạc nhiên"

Trả lời phỏng vấn Corriere dello Sport, Simone Vagnozzi, huấn luyện viên của Jannik Sinner thừa nhận ông không ngạc nhiên khi học trò thua Carlos Alcaraz ở chung kết Open. Thậm chí, vị chuyên gia này thẳng thắn cho rằng Alcaraz nhỉnh hơn Sinner về mọi mặt vào thời điểm đó:

Sinner nhận thất bại trước Alcaraz ở chung kết US Open

“Theo tôi, thất bại của Jannik ở US Open không có gì đáng ngạc nhiên. Vào thời điểm đó, Carlos nhỉnh hơn Jannik về mặt tâm lý, thể lực và cả năng lực. Nhưng chúng ta không được quên rằng Jannik đã trải qua quãng thời gian khó khăn, và hôm nay dư luận lại cố biến cậu ấy thành tay vợt đang gặp khủng hoảng, trong 1 năm mà cậu ấy đã giành 2 Grand Slam, thường xuyên lọt vào chung kết mỗi giải đấu. Cậu ấy đang làm những điều phi thường".

Thắng Cilic lần thứ 20, Djokovic vẫn than thở

Ở vòng 2 Thượng Hải Masters, Novak Djokovic đánh bại Marin Cilic 2-0, qua đó nới rộng tỷ số đối đầu với tay vợt người Croatia lên 20-2. Dù vậy trả lời truyền thông, Nole khẳng định anh đã có trận đấu khó khăn: "Tôi phải chịu đựng rất nhiều, đây là trận đấu rất cân bằng. Cilic chơi tốt hơn trong set đầu tiên, thậm chí không cho tôi thời gian để thở. Tôi nghĩ mình đã thoát khỏi rắc rối nhờ khả năng giao bóng tốt".

Jake Paul hé lộ võ sĩ duy nhất không dám đối đầu

Trong cuộc trò chuyện với võ sĩ boxing David Benavidez trên podcast cá nhân, Jake Paul thừa nhận vị khách mời này là người duy nhất anh không muốn đối đầu: "Khi người quản lý nói về chuyện thượng đài, người duy nhất tôi từ ​​chối là anh. Anh là quái vật, tôi sẽ tiêu đời mất. Tôi muốn đấu với Anthony Joshua vì biết sẽ đánh bại anh ta. Tôi cũng có thể đánh bại Canelo Alvarez, nhưng David Benavidez thì không".

David Benavidez, 28 tuổi, là nhà vô địch hạng dưới nặng của WBA, WBC và từng 2 lần giành đai WBC hạng siêu trung.

Cựu sếp lớn Red Bull sắp tái xuất F1?

Theo trang Auto Evolution, cựu lãnh đội Red Bull, Christian Horner đang lên kế hoạch tái xuất F1 vào mùa giải 2026. Hồi tháng 9, ông chia tay đội đua Red Bull sau 20 năm gắn bó vì bê bối đời tư. Hiện Aston Martin và Alpine được xem là những bến đỗ tiềm năng của nhà quản lí huyền thoại này.