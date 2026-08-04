Nóng nhất thể thao sáng 4/8: Sao UFC đột tử gây bất ngờ

Sao UFC đột tử gây bất ngờ

Theo thông báo mới nhất từ sàn UFC, võ sĩ Allan Nascimento bất ngờ qua đời tại nhà riêng hôm thứ hai (3/8) vừa qua. Nguyên nhân ban đầu được xác định dẫn đến sự ra đi của võ sĩ 34 tuổi là một cơn đau tim khi đang ngủ. Mặc dù các nhân viên y tế đã có mặt rất nhanh để cứu chữa nhưng không thể giúp Nascimento tỉnh lại.

Allan Nascimento bất ngờ tử vong tại nhà riêng

Raducanu bỏ lỡ US Open

Theo báo chí Anh, Emma Raducanu sẽ bỏ lỡ US Open 2026 do chấn thương chân. Trước đó, mỹ nhân người Anh bỏ lỡ cả Wimbledon lẫn Canadian Open. Trong cập nhật mới nhất trên mạng xã hội, Raducanu vẫn phải đeo đai bảo vệ chân. Điều đó cho thấy khả năng tham dự giải đấu cô từng vô địch là bằng 0.

HLV của Tyson Fury khuyên AJ nên tập luyện thêm

Sau chiến thắng chóng vánh trước Kristian Prenga, Anthony Joshua đang được kỳ vọng sẽ thượng đài với Tyson Fury. Tuy nhiên, Andy Lee, HLV của Tyson Fury thẳng thắn khuyên AJ không nên vội vàng. “Mọi người nghĩ rằng tôi điên rồ nhưng tôi cảm thấy AJ nên có thêm một trận đấu khởi động nữa. Câu chuyện xảy ra tương tự hồi năm ngoái. Nếu tôi là AJ, tôi sẽ không vội vàng”.

Mơ ước 4 chặng đua F1 trên đất Mỹ của Donald Trump tan vỡ

Theo tiết lộ mới nhất từ cố vấn điều hành của đội đua Alpine, Flavio Briatore, tổng thống Mỹ, Donald Trump đã lên kế hoạch tổ chức chặng đua F1 thứ tư trên đất Mỹ tại New Jersey. Môn thể thao này rất được ưa chuộng tại Mỹ và đã có 3 chặng đua tại Austin, Miami và Las Vegas. Tuy nhiên, kế hoạch này đã tan vỡ khi không được ban tổ chức F1 thông qua.