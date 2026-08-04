Áo đen của HLV Kim Sang-sik: Vì sao nhiều HLV, VĐV tin vào "vật may mắn"?

Tóm tắt nhanh: · HLV Kim Sang-sik mặc áo đen trong trận ĐT Việt Nam - ĐT Indonesia; trận này ĐT Việt Nam thắng 3-0. · Nhiều HLV và VĐV nổi tiếng trên thế giới vẫn duy trì những nghi thức hoặc mang "vật may mắn" trước khi thi đấu. · Tác dụng của "vật may mắn" hay "nghi thức may mắn" đã được nhắc đến trong tâm lý học.

Chiếc áo đen "lấy may" của HLV Kim Sang-sik

Chiếc áo đen của HLV Kim Sang-sik đã xuất hiện trong chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Indonesia.

Sau trận đấu, HLV Kim nói sẽ "vứt hết áo trắng trong tủ" vì nghe người hâm mộ nói rằng hãy mặc áo đen, chứ chiếc áo trắng từng mặc ở trận trước không mang lại may mắn.

Lý do bắt nguồn từ việc HLV Kim mặc áo trắng trong trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Singapore và trận đấu chỉ có kết quả hòa 0-0.

Không biết HLV Kim Sang-sik nói thật hay đùa, nhưng có một điều rõ ràng là sự thật: Nhiều HLV, VĐV nổi tiếng hay có những đồ dùng may mắn hoặc nghi thức may mắn trước các trận đấu.

HLV Kim Sang-sik với màu áo đen "may mắn" trong trận gặp ĐT Indonesia. Ảnh: VFF.

Nhiều ngôi sao bóng đá cũng có đồ dùng hoặc nghi thức lấy may

HLV Kim Sang-sik không phải người duy nhất nhắc đến những món đồ hay nghi thức may mắn trong thể thao.

Trong làng bóng đá thế giới, nhiều cầu thủ và HLV nổi tiếng cũng có niềm tin tương tự.

Theo trang thể thao AS, "nghi thức" của Cristiano Ronaldo có lẽ là dễ nhận ra nhất: Anh thường là cầu thủ cuối cùng bước ra khỏi đường hầm trước khi trận đấu bắt đầu, và luôn đặt chân phải xuống cỏ trước.

Cựu cầu thủ Anh John Terry cũng nổi tiếng là người rất tin vào "tâm linh". Ông từng có một đôi đệm ống đồng được gọi là "may mắn" và ông dùng suốt 10 năm, theo trang Tribuna.

Nhiều cầu thủ và HLV nổi tiếng thế giới cũng có những niềm tin riêng trước các trận đấu. Ảnh: Nsk Football.

Đồ vật hoặc nghi thức may mắn có thực sự mang lại chiến thắng?

Nếu nói là trực tiếp mang lại chiến thắng thì không.

Nhưng theo bài phân tích trên trang của Hiệp hội Khoa học Tâm lý (APS) thì việc các HLV, VĐV có "bùa may mắn" hoặc thực hiện "nghi thức may mắn" có thể không đơn thuần là "mê tín".

Theo ông Gregg Steinberg, một chuyên gia về hiệu suất của con người trong thể thao, thuộc ĐH Austin Peay (bang Tennessee, Mỹ), những VĐV, HLV giỏi nhất thường biết cách kiểm soát cảm xúc, và "bùa may mắn" hay "nghi thức may mắn" chính là một công cụ của họ.

Ông Steinberg nói rằng, các VĐV, HLV không bao giờ biết (đội) mình sẽ chơi thế nào, đối thủ sẽ chơi ra sao, nên khi họ làm việc gì đó mang tính "tâm linh", như dùng một món đồ nhất định, thì việc đó sẽ mang lại cho họ cảm giác kiểm soát được ít nhiều, theo CNN.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Psychological Science (Khoa học Tâm lý) ủng hộ nhận định của ông Steinberg.

Các nhà khoa học tâm lý cho rằng, một vật may mắn nói chung giúp con người tăng lòng tự tin, giảm căng thẳng - những điều rất cần thiết trong môi trường nhiều bất định.

HLV Kim Sang-sik sau trận đấu. Ảnh: VFF.

Vì vậy, việc HLV Kim Sang-sik hài hước nói sẽ "vứt hết áo trắng trong tủ" thực ra cho thấy một niềm tin khá phổ biến trong thể thao, đó là giữ một "vật may mắn" hoặc "nghi thức may mắn" trước những sự kiện nhiều áp lực và nhiều yếu tố khó kiểm soát.