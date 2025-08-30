Ngỡ ngàng "Đệ nhất mỹ nhân tennis" Kournikova sắp đón con thứ 4 ở tuổi 44

🌸 Cựu "Hoa khôi tennis" mang thai lần thứ 4

Theo các thông tin từ truyền thông Tây Ban Nha, cựu "Hoa khôi tennis" Anna Kournikova hiện đang mang thai lần thứ 4 với chồng, nam danh ca Enrique Iglesias. Đáng chú ý, tin vui này đến chỉ vài tháng sau khi Kournikova gặp phải sự cố sức khỏe nghiêm trọng.

Theo tạp chí Hola của Tây Ban Nha, mỹ nhân 44 tuổi hiện đã qua nửa chặng đường của thai kỳ. Một nguồn tin thân cận với cặp đôi cũng cho biết sức khỏe của cô và thai nhi đều đang tiến triển tốt.

Hình ảnh mới nhất của "Đệ nhất mỹ nhân tennis" một thời Kournikova

🚑 Tin vui sau sự cố sức khỏe

Thông tin mang thai của Anna Kournikova đến sau một khoảng thời gian đầy lo lắng. Vào vài tháng trước, cô đã được nhìn thấy ngồi trên xe lăn và mang ủng bảo vệ chân, khiến người hâm mộ lo ngại về tình hình sức khỏe của cô.

Trước đó, nữ cựu tay vợt nổi tiếng đã gặp phải một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, khiến cô phải đối diện với nhiều lo âu và nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

👶 Kournikova hạnh phúc bên nam danh ca điển trai

Anna Kournikova và Enrique Iglesias đã có ba đứa con chung: cặp song sinh Lucy và Nicholas, 7 tuổi, và cô con gái Mary, 5 tuổi. Cả hai đã rất kín đáo trong việc giữ gìn đời sống riêng tư và gia đình.

Việc Kournikova đang mang thai lần thứ tư đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình làm mẹ của cô, trong khi vẫn duy trì một cuộc sống riêng tư không mấy khi công khai.

Kournikova từng là niềm khao khát của mọi đàn ông trên thế giới

🎾 Sự nghiệp tennis và những cột mốc đáng nhớ

Kournikova từ giã sự nghiệp tennis chuyên nghiệp từ năm 2003, khi mới 21 tuổi, do gặp phải quá nhiều chấn thương. Trước khi rời xa sân đấu, cô từng đạt vị trí cao nhất là hạng 8 thế giới ở nội dung đơn, đồng thời giành nhiều danh hiệu ở nội dung đôi.

Bên cạnh chiến tích vào bán kết đơn nữ Wimbledon 1997, Kournikova còn giành 2 chức vô địch đôi nữ tại Australian Open vào các năm 1999 và 2002. Tuy nhiên, những chấn thương dai dẳng như gãy xương bàn chân trái, các vấn đề về cơ đùi và lưng buộc cô sớm nói lời chia tay tennis.

📸 Vẫn giữ được "sức nóng" sau khi giải nghệ

Sau khi rời bỏ tennis, Kournikova chuyển sang làm người mẫu, đồng thời vẫn giữ được sự nổi tiếng nhờ vẻ đẹp nóng bỏng. Năm 2002, cô được bình chọn là "Người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới", vượt qua nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí như Britney Spears và Jennifer Lopez.

Cô tiếp tục được vinh danh là "Nữ vận động viên tennis quyến rũ nhất mọi thời đại" vào năm 2010. Tuy nhiên, sự nổi tiếng không hề dễ dàng với cô, khi Kournikova phải đối mặt với sự soi mói khắt khe từ giới truyền thông, điều này phần nào ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.

Kournikova có mối tình đẹp với nam danh ca Enrique Iglesias

Cựu tay vợt 44 tuổi từng vươn lên hạng 8 WTA, đoạt 2 Grand Slam đánh đôi