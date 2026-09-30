Nóng nhất thể thao sáng 30/9: Djokovic tuyên bố không đánh cho vui ở China Open

Djokovic tuyên bố không đánh cho vui ở China Open

Novak Djokovic trở lại Bắc Kinh để tham gia China Open lần đầu tiên sau 11 năm. Với 6 danh hiệu trong 6 lần tham dự và thành tích bất bại 29 trận, tay vợt người Serbia đến sân chơi này với quyết tâm tìm lại phong độ.

Chia sẻ với giới truyền thông, Djokovic cho biết: "Tôi luôn hy vọng tái hiện lại những cảm xúc tuyệt vời ở China Open. Hiện tại, tôi cảm thấy tốt, hãy xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Thi đấu khác hẳn với bất kỳ buổi tập nào. Việc biết được thành tích của mình ở đây mang lại cho tôi sự tự tin cần thiết lúc này.

Djokovic khát khao chinh phục China Open

Tôi không bao giờ chơi chỉ để cho vui. Nếu vậy, tôi đã tập trung vào các trận đấu biểu diễn rồi. Tôi chơi quần vợt vì tôi vẫn muốn chiến thắng, đó là động lực chính của tôi".

Medvedev vô địch giải quần vợt Hàng Châu

Medvedev đã củng cố hy vọng trở lại ATP Finals bằng việc đánh bại Rublev với tỷ số 7-5 6-4. Chiến thắng này cũng đánh dấu danh hiệu thứ 24 trong sự nghiệp của Medvedev ở cấp độ giải đấu chuyên nghiệp và danh hiệu thứ 22 của anh trên mặt sân cứng.

Gauff chia sẻ điều muốn cải thiện ở Australian Open

Coco Gauff đã tiết lộ 2 điều mà cô muốn cải thiện trước thềm giải Australian Open 2027: "Tôi cần chơi quyết liệt hơn. Tôi cũng nghĩ cần tăng tỷ lệ giao bóng 1 thành công. Tôi thắng khá nhiều điểm nhờ giao bóng đầu tiên, vì vậy tôi đang cố gắng tăng con số đó bằng cách giao bóng thành công nhiều hơn".

Tyson Fury và Anthony Joshua không muốn bắt đầu trận đấu lúc 2h

Đội ngũ của Tyson Fury dự định phản đối giờ bắt đầu trận đấu với Anthony Joshua lúc 2 giờ sáng. Trước đó, có thông tin cho rằng trận đấu hạng nặng giữa Fury và Joshua tại sân vận động Principality ở Cardiff sẽ bắt đầu lúc 2 giờ sáng theo giờ Anh để phù hợp với khán giả Mỹ xem trên Netflix.

Tuy nhiên, người quản lý của Joshua, Eddie Hearn, cho rằng thời điểm đó có thể sớm hơn, vì thời điểm đó được coi là quá muộn. Và giờ đây, người quản lý của Fury, Brown, đã xác nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra để thay đổi thời gian bắt đầu trận đấu, vốn được hầu hết các bên liên quan cho là quá muộn.