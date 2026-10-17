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Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Nam Định: Chờ đợi bất ngờ (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Nam Định CLB Thanh Hóa

(17h, 17/10, vòng 4 V-League) Thanh Hóa đang khởi đầu tốt và họ có thể sẽ khiến Nam Định lao đao trong trận này.

   

V-League | 17h, 17/10 |

Thanh Hóa
Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Nam Định: Chờ đợi bất ngờ (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Nam Định: Chờ đợi bất ngờ (V-League) - 1
Nam Định
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Nam Định: Chờ đợi bất ngờ (V-League) - 1
Tuyên Quang, Thanh Nam, Văn Lợi, Đình Huyên, Đức Mạnh, Văn Tùng, Abdurakhmanov, Thong Khamsavath, Di Mateo, Salio Guindo, Matheus
Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Nam Định: Chờ đợi bất ngờ (V-League) - 1
Nguyên Mạnh, Văn Tới, Caio Cesar, Văn Đạt, Tyler Thai, Ngọc Sơn, Văn Vũ, Lâm Ti Phông, Romulo, Tuấn Hải, Felix Eboa

Thắng tới 2/3 vòng đầu tiên và chỉ thua ứng viên vô địch Ninh Bình, Thanh Hóa đã có khởi đầu tốt ngoài kỳ vọng dù đầu mùa bị đánh giá là khả năng cao xuống hạng. Dù vậy mùa giải vẫn còn chặng đường dài và 2 đội Thanh Hóa vượt qua, Hải Phòng & Đà Nẵng, đều là những đối thủ không thực sự mạnh.

Nhưng Nam Định không làm được điều Thanh Hóa làm được, họ thậm chí còn thua Đà Nẵng trong một trận cầu gây sốc cho các fan của đội bóng này. 4 điểm sau 3 trận chưa phải kết quả tệ và họ còn cầm hòa được Ninh Bình, tuy nhiên những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây sẽ là mùa giải khó khăn cho HLV Vũ Hồng Việt, bởi họ đã thủng lưới gấp đôi số trận.

Trogn khi Thanh Hóa đang có đủ lực lượng, Nam Định đang chờ Xuân Son bình phục và họ có tin tốt là trung phong của ĐT Việt Nam đang hồi phục rất nhanh. Dù vậy Son chưa thể trở lại vòng này và trách nhiệm hàng công vẫn sẽ rơi vào những Eboa, Tuấn Hải và Romulo.

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Trước 02:00 ngày 21/10
Thể lệ
Video bóng đá Nam Định - Ninh Bình: Hoàng Đức xuất sắc là không đủ (V-League)
Video bóng đá Nam Định - Ninh Bình: Hoàng Đức xuất sắc là không đủ (V-League)

Nam Định và Ninh Bình đều chơi đôi công rất hấp dẫn trong suốt 90 phút của trận đấu.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2026 12:20 PM (GMT+7)
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