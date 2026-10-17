Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Nam Định: Chờ đợi bất ngờ (V-League)

V-League | 17h, 17/10 | Thanh Hóa 0 - 0 Nam Định (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thanh Hóa vs Nam Định Nam Định Điểm Tuyên Quang Thanh Nam Văn Lợi Đình Huyên Đức Mạnh Văn Tùng Abdurakhmanov Thong Khamsavath Di Mateo Salio Guindo Matheus Điểm Nguyên Mạnh Văn Tới Caio Cesar Văn Đạt Tyler Thai Ngọc Sơn Văn Vũ Lâm Ti Phông Romulo Tuấn Hải Felix Eboa Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thanh Hóa Thanh Hóa Nam Định Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Tuyên Quang, Thanh Nam, Văn Lợi, Đình Huyên, Đức Mạnh, Văn Tùng, Abdurakhmanov, Thong Khamsavath, Di Mateo, Salio Guindo, Matheus Nguyên Mạnh, Văn Tới, Caio Cesar, Văn Đạt, Tyler Thai, Ngọc Sơn, Văn Vũ, Lâm Ti Phông, Romulo, Tuấn Hải, Felix Eboa

Thắng tới 2/3 vòng đầu tiên và chỉ thua ứng viên vô địch Ninh Bình, Thanh Hóa đã có khởi đầu tốt ngoài kỳ vọng dù đầu mùa bị đánh giá là khả năng cao xuống hạng. Dù vậy mùa giải vẫn còn chặng đường dài và 2 đội Thanh Hóa vượt qua, Hải Phòng & Đà Nẵng, đều là những đối thủ không thực sự mạnh.

Nhưng Nam Định không làm được điều Thanh Hóa làm được, họ thậm chí còn thua Đà Nẵng trong một trận cầu gây sốc cho các fan của đội bóng này. 4 điểm sau 3 trận chưa phải kết quả tệ và họ còn cầm hòa được Ninh Bình, tuy nhiên những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây sẽ là mùa giải khó khăn cho HLV Vũ Hồng Việt, bởi họ đã thủng lưới gấp đôi số trận.

Trogn khi Thanh Hóa đang có đủ lực lượng, Nam Định đang chờ Xuân Son bình phục và họ có tin tốt là trung phong của ĐT Việt Nam đang hồi phục rất nhanh. Dù vậy Son chưa thể trở lại vòng này và trách nhiệm hàng công vẫn sẽ rơi vào những Eboa, Tuấn Hải và Romulo.

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