Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Nam Định: Chờ đợi bất ngờ (V-League)
(17h, 17/10, vòng 4 V-League) Thanh Hóa đang khởi đầu tốt và họ có thể sẽ khiến Nam Định lao đao trong trận này.
V-League | 17h, 17/10 |
Điểm
Tuyên Quang
Thanh Nam
Văn Lợi
Đình Huyên
Đức Mạnh
Văn Tùng
Abdurakhmanov
Thong Khamsavath
Di Mateo
Salio Guindo
Matheus
Điểm
Nguyên Mạnh
Văn Tới
Caio Cesar
Văn Đạt
Tyler Thai
Ngọc Sơn
Văn Vũ
Lâm Ti Phông
Romulo
Tuấn Hải
Felix Eboa
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Thắng tới 2/3 vòng đầu tiên và chỉ thua ứng viên vô địch Ninh Bình, Thanh Hóa đã có khởi đầu tốt ngoài kỳ vọng dù đầu mùa bị đánh giá là khả năng cao xuống hạng. Dù vậy mùa giải vẫn còn chặng đường dài và 2 đội Thanh Hóa vượt qua, Hải Phòng & Đà Nẵng, đều là những đối thủ không thực sự mạnh.
Nhưng Nam Định không làm được điều Thanh Hóa làm được, họ thậm chí còn thua Đà Nẵng trong một trận cầu gây sốc cho các fan của đội bóng này. 4 điểm sau 3 trận chưa phải kết quả tệ và họ còn cầm hòa được Ninh Bình, tuy nhiên những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây sẽ là mùa giải khó khăn cho HLV Vũ Hồng Việt, bởi họ đã thủng lưới gấp đôi số trận.
Trogn khi Thanh Hóa đang có đủ lực lượng, Nam Định đang chờ Xuân Son bình phục và họ có tin tốt là trung phong của ĐT Việt Nam đang hồi phục rất nhanh. Dù vậy Son chưa thể trở lại vòng này và trách nhiệm hàng công vẫn sẽ rơi vào những Eboa, Tuấn Hải và Romulo.
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Nam Định và Ninh Bình đều chơi đôi công rất hấp dẫn trong suốt 90 phút của trận đấu.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/10/2026 12:20 PM (GMT+7)