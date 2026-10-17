Trực tiếp bóng đá Everton - Chelsea: "The Blues" sợ miền đất dữ Merseyside (Ngoại hạng Anh)
(18h30, 17/10, vòng 7 Ngoại hạng Anh) Chelsea đã 5 năm qua không thắng tại Anfield của Liverpool, và cũng đã có 6 lần gần nhất thua Everton đều tại Merseyside.
Premier League | 18h30, 17/10 | Hill Dickinson
Điểm
Pickford
Maitland-Niles
Tarkowski
Keane
Branthwaite
Garner
Armstrong
Johnson
Dewsbury-Hall
Grealish
Barry
Điểm
Martinez
Acheampong
Lacroix
Colwill
Neto
Caicedo
Henderson
Chavarria
Palmer
Rogers
Joao Pedro
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Everton đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên top 4 sau khi đánh mất lợi thế dẫn bàn trước Hull. Tuy nhiên, đoàn quân của David Moyes vẫn là một trong 3 đội chưa phải nếm mùi thất bại tại Premier League, bên cạnh Brentford và Manchester City.
Trong 6 chiến thắng gần nhất trước Chelsea tại giải đấu cao nhất nước Anh, Everton đều giành được trên sân nhà; đáng chú ý là thắng lợi thuyết phục 3-0 hồi tháng 3 – một trong những kết quả ấn tượng nhất của họ ở mùa giải trước.
Cuối tuần qua, Chelsea đã chấm dứt chuỗi ba trận không thắng bằng màn trình diễn bùng nổ khi ghi 5 bàn vào lưới Bournemouth. Bộ ba tấn công đầy năng động gồm Morgan Rogers, Cole Palmer và Joao Pedro đều để lại dấu ấn đậm nét.
Hiện tại, chỉ có Manchester City là ghi được nhiều bàn thắng hơn con số 15 bàn của Chelsea tại giải đấu. Dù vậy, "The Blues" lại đang sở hữu một trong những hàng phòng ngự tệ nhất giải; họ buộc phải siết chặt khâu phòng ngự trong chuyến làm khách tại Merseyside trước một Everton vốn nổi tiếng là đối thủ rất khó bị đánh bại.
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Giới chuyên môn dự báo Man City và MU sẽ nhận về những kết quả khác nhau tại vòng 7 Ngoại hạng Anh.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/10/2026 12:20 PM (GMT+7)