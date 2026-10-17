Trực tiếp bóng đá Everton - Chelsea: "The Blues" sợ miền đất dữ Merseyside (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 18h30, 17/10 | Hill Dickinson Everton 0 - 0 Chelsea (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Everton vs Chelsea Chelsea Điểm Pickford Maitland-Niles Tarkowski Keane Branthwaite Garner Armstrong Johnson Dewsbury-Hall Grealish Barry Điểm Martinez Acheampong Lacroix Colwill Neto Caicedo Henderson Chavarria Palmer Rogers Joao Pedro Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Everton Everton Chelsea Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pickford, Maitland-Niles, Tarkowski, Keane, Branthwaite, Garner, Armstrong, Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry Martinez, Acheampong, Lacroix, Colwill, Neto, Caicedo, Henderson, Chavarria, Palmer, Rogers, Joao Pedro

Everton đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên top 4 sau khi đánh mất lợi thế dẫn bàn trước Hull. Tuy nhiên, đoàn quân của David Moyes vẫn là một trong 3 đội chưa phải nếm mùi thất bại tại Premier League, bên cạnh Brentford và Manchester City.

Trong 6 chiến thắng gần nhất trước Chelsea tại giải đấu cao nhất nước Anh, Everton đều giành được trên sân nhà; đáng chú ý là thắng lợi thuyết phục 3-0 hồi tháng 3 – một trong những kết quả ấn tượng nhất của họ ở mùa giải trước.

Cuối tuần qua, Chelsea đã chấm dứt chuỗi ba trận không thắng bằng màn trình diễn bùng nổ khi ghi 5 bàn vào lưới Bournemouth. Bộ ba tấn công đầy năng động gồm Morgan Rogers, Cole Palmer và Joao Pedro đều để lại dấu ấn đậm nét.

Hiện tại, chỉ có Manchester City là ghi được nhiều bàn thắng hơn con số 15 bàn của Chelsea tại giải đấu. Dù vậy, "The Blues" lại đang sở hữu một trong những hàng phòng ngự tệ nhất giải; họ buộc phải siết chặt khâu phòng ngự trong chuyến làm khách tại Merseyside trước một Everton vốn nổi tiếng là đối thủ rất khó bị đánh bại.

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