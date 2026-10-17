Nóng nhất thể thao sáng 17/10: Huyền thoại Roddick cảnh báo Sinner và Alcaraz

Roddick cảnh báo Sinner và Alcaraz về bài toán thể lực

Huyền thoại Andy Roddick cho rằng Jannik Sinner và Carlos Alcaraz sẽ phải đối mặt với thách thức lớn về thể lực nếu muốn chạm tới thành tích Grand Slam của Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer.

Sinner và Alcaraz được huyền thoại Roddick nhắc nhở

Theo cựu số 1 thế giới, duy trì phong độ đỉnh cao trong nhiều năm khó khăn không kém việc sở hữu kỹ năng và bản lĩnh thi đấu. Mùa giải 2026 cho thấy cả Sinner lẫn Alcaraz đều gặp vấn đề chấn thương, khiến họ không thể góp mặt ở cả bốn giải Grand Slam. Hiện Sinner có 5 danh hiệu lớn, còn Alcaraz sở hữu 7, trong khi Djokovic dẫn đầu lịch sử với 24 chức vô địch.

Swiatek đứng trước cơ hội giành vé dự WTA Finals

Iga Swiatek nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé dự WTA Finals sau khi Karolina Muchova bị loại ở vòng 16 giải Vũ Hán. Tay vợt Ba Lan đánh bại Ashlyn Krueger với tỷ số 6-1, 6-4 để giành quyền vào tứ kết, nơi cô sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Ann Li và Janice Tjen.

Muchova hiện có 4.735 điểm, còn Swiatek sở hữu 4.014 điểm trên bảng xếp hạng Race to WTA Finals. Nếu đăng quang tại Vũ Hán, Swiatek sẽ đạt 4.799 điểm, vượt đối thủ người Czech 64 điểm và chiếm lợi thế trong cuộc cạnh tranh suất cuối cùng dự giải đấu dành cho tám tay vợt nữ xuất sắc nhất mùa.

Carmouche cạo đầu để đạt chuẩn cân nặng tranh đai PFL

Liz Carmouche quyết định cạo đầu trước khi bước lên bàn cân, nhằm bảo đảm đạt mức cân nặng quy định cho trận tranh đai hạng ruồi nữ PFL tại Chicago. Võ sĩ 42 tuổi sẽ tái đấu Jena Bishop trong sự kiện chính, với chiếc đai vô địch còn bỏ trống là mục tiêu của cả hai.

Carmouche đạt mức 125 pound (56,7 kg), trong khi Bishop cân nặng 124,6 pound (56,5 kg). Ở lần chạm trán hồi tháng 8/2025, Carmouche từng hạ knock-out đối thủ để đăng quang giải đấu hạng ruồi. Cô đang sở hữu chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp, trong đó có ba trận kết thúc bằng đòn kết liễu.

Volkanovski muốn đấu với Gaethje trong năm 2027

Alexander Volkanovski không loại trừ khả năng đối đầu Justin Gaethje trong một trận đấu đặc biệt tại UFC năm 2027, trong lúc chờ cục diện các hạng cân được định hình. Trước mắt, nhà vô địch hạng lông sẽ bảo vệ đai trước Movsar Evloev tại UFC 333 ở Abu Dhabi ngày 24/10.

Gaethje vừa giành đai hạng nhẹ sau chiến thắng knock-out dữ dội trước Ilia Topuria tại sự kiện UFC White House hồi tháng 6. UFC chưa công bố đối thủ tiếp theo của Gaethje. Arman Tsarukyan đang chờ cơ hội sau chiến thắng knock-out Mauricio Ruffy, trong khi Charles Oliveira sẽ gặp Diego Lopes ngày 12/12 với tham vọng tiến gần hơn tới chiếc đai vô địch.

Antonelli bị kiện, Mercedes phải cung cấp hợp đồng F1

Kimi Antonelli và Mercedes bị tòa án Bologna yêu cầu cung cấp hợp đồng cùng hồ sơ tài chính liên quan đến sự nghiệp đua xe F1 của tay đua người Italia. Vụ việc xuất phát từ đơn kiện dân sự của Giovanni Minardi, cựu người đại diện từng đồng hành với Antonelli từ khi anh mới 8 tuổi.

Minardi cho rằng mình chưa nhận được khoản thù lao xứng đáng sau nhiều năm hỗ trợ tay đua này phát triển sự nghiệp, đồng thời yêu cầu bồi thường liên quan đến việc chấm dứt thỏa thuận quản lý. Tranh chấp âm ỉ từ giữa năm 2025. Antonelli ra mắt đấu trường này tại chặng Australia tháng 3/2025.