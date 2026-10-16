Nóng nhất thể thao sáng 16/10: Mỹ nhân tennis Svitolina sánh ngang kỷ lục Serena Williams

Mỹ nhân tennis Svitolina lập cột mốc đặc biệt, sánh ngang Serena Williams

Elina Svitolina trở thành tay vợt đầu tiên kể từ Serena Williams đạt ít nhất 13 lần vào tứ kết các giải WTA sau tuổi 30. Tay vợt Ukraine giành chiến thắng 6-1, 6-4 trước Guo Hanyu, đối thủ hạng 240 thế giới, tại vòng 16 Wuhan Open. Dù gặp đôi chút khó khăn ở set hai, Svitolina vẫn hai lần ngược dòng khi bị dẫn break để khép lại trận đấu sau hai set.

Svitolina (bên phải) sánh ngang kỷ lục của Serena Williams

Serena Williams từng đạt thành tích tương tự năm 2013, khi 32 tuổi, với 13 lần vào tứ kết và 11 danh hiệu. Trước đó, Nathalie Tauziat cũng lập cột mốc này vào năm 2000.

Hamilton và Leclerc bị chỉ trích vì đặt lợi ích cá nhân lên trên Ferrari

Lewis Hamilton và Charles Leclerc đang đối mặt với những chỉ trích sau các cuộc cạnh tranh căng thẳng trong nội bộ Ferrari ở mùa giải F1 2026. Sau chặng Singapore, cựu tay đua Jolyon Palmer cho rằng đội đua Italy cần nghiêm túc xem xét cách phối hợp giữa hai ngôi sao.

Hamilton đã phớt lờ yêu cầu vào pit dưới xe an toàn ảo, qua đó đánh mất cơ hội cạnh tranh bục podium và chỉ cán đích thứ sáu. Tay đua người Anh sau đó phải xin lỗi đội đua. Palmer nghi ngờ Hamilton không muốn vào pit vì điều đó có thể khiến anh xếp sau Leclerc. Những xung đột như vậy đang đe dọa thành quả chung của Ferrari.

Roman Reigns muốn chia tay WWE ở đỉnh cao

Roman Reigns đã chia sẻ quan điểm về khả năng chia tay WWE. Ở tuổi 41, thủ lĩnh nhóm The Bloodline vẫn là một trong những ngôi sao nổi bật nhất làng đấu vật biểu diễn. Reigns từng giành bốn chức vô địch WWE Championship, hai danh hiệu Universal Championship và một chức vô địch đồng đội cùng Seth Rollins.

Đáng chú ý, anh nắm giữ đai Universal Championship liên tiếp 1.316 ngày, một trong những triều đại vô địch dài nhất lịch sử WWE. Trong cuộc trò chuyện với chương trình Club Shay Shay, Reigns đề cập đến khả năng sẽ sớm kết thúc sự nghiệp khi còn ở đỉnh cao.

Dana White gây bất ngờ: Loại võ sĩ bất bại 16 trận khỏi UFC

Farid Basharat bất ngờ trở thành võ sĩ tự do sau khi UFC không gia hạn hợp đồng, dù anh sở hữu thành tích toàn thắng 16 trận MMA chuyên nghiệp, trong đó có 7 chiến thắng tại UFC. Tay đấm 29 tuổi người Afghanistan vừa đánh bại John Garza bằng tính điểm đồng thuận tại UFC 329 hồi tháng 7.

Basharat có thể nối gót người anh trai Javid, người từng rời UFC để gia nhập PFL. Một giả thuyết được đặt ra là lối đánh thiên về tính điểm khiến Farid mất lợi thế, bởi anh thắng 6/7 trận tại UFC theo cách này, thay vì bằng knock-out.