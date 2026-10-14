Nóng nhất thể thao sáng 14/10: Alcaraz và Nadal có chung vấn đề ở cuối mùa giải

Alcaraz và Nadal có chung vấn đề ở cuối mùa giải

Đây là lần thứ ba Alcaraz tham dự giải đấu tại Trung Quốc. Thành tích tốt nhất của tay vợt người Tây Ban Nha chỉ là vào tứ kết năm 2024. Alcaraz có tỷ lệ thắng 67% tại Shanghai Masters. Đây là giải Masters 1000 có thành tích tệ thứ ba trong số 9 giải đấu thuộc hệ thống ATP Masters 1000 của anh.

Tuy nhiên, Alcaraz không phải tay vợt duy nhất gặp khó khăn tại giải đấu này. Rafael Nadal cũng chưa từng vô địch Shanghai Masters dù đã tham dự 9 lần. Huyền thoại người Tây Ban Nha từng hai lần vào chung kết nhưng vẫn không thể đăng quang. Shanghai Masters là một trong ba giải Masters 1000 Nadal chưa từng vô địch trong sự nghiệp, bên cạnh Paris Masters và Miami Open.

Alcaraz và Nadal có điểm chung là thường không đạt phong độ tốt nhất vào giai đoạn cuối mùa giải. Đáng chú ý, Alcaraz vẫn chưa vô địch Shanghai Masters, Paris Masters và ATP Finals. Đây cũng là ba giải đấu Nadal chưa từng đăng quang trong sự nghiệp. Những khó khăn mà Nadal từng gặp phải ở giai đoạn cuối mùa giải dường như đang lặp lại với Alcaraz.

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Alex Eala

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