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Phòng thay đồ MU rạn nứt & hỗn loạn, Carrick không đủ tầm hàn gắn

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester United

Michael Carrick có thể tận dụng năng lực huấn luyện để xoay chuyển tình thế trên sân của MU, nhưng có vẻ ông không phải người giỏi giải quyết vấn đề trong phòng thay đồ.

   

Carrick không thể giải quyết phòng thay đồ hỗn loạn của MU

Carrick từng mang đến bầu không khí bình yên tại Old Trafford ở mùa giải trước. Nhưng sự ổn định ấy đã nhanh chóng tan biến trong mùa giải năm nay.

Triều đại của Carrick đang bị phủ bóng bởi phòng thay đồ mất kiểm soát, chia bè kết phái và đứng trước nguy cơ tan vỡ. Thất bại đáng thất vọng trước Atletico Madrid tại Cúp C1 khiến chuỗi trận không thắng của đội bóng kéo dài lên con số 5 trận liên tiếp, đồng thời châm ngòi cho cuộc nội chiến.

Xét trên mọi phương diện, MU là tập thể đã đánh mất bản lĩnh cạnh tranh. Tuy nhiên, sự rời rạc trên sân mới chỉ là một nửa vấn đề. Căn nguyên sâu xa hơn nằm ở văn hóa nội bộ của đội bóng.

Lisandro Martinez đã phá vỡ sự im lặng sau thất bại của MU trước Atletico Madrid tại Wanda Metropolitano. Anh công khai chỉ trích giám đốc bóng đá Jason Wilcox cũng như chiến lược chuyển nhượng của CLB.

Carrick không thể quản lý được Lisandro Martinez&nbsp;

Carrick không thể quản lý được Lisandro Martinez 

Động thái này đã dập tắt những hy vọng còn sót lại rằng Carrick có thể xem sự đoàn kết trong phòng thay đồ là thành công trong quãng thời gian còn làm HLV tạm quyền. Theo các nguồn tin từ truyền thông Anh, một đồng đội đã trực tiếp đối chất với Martinez trên chuyến bay trở về Manchester.

Để kiểm soát tình trạng hỗn loạn như vậy, MU cần nhà cầm quân có tầm vóc lớn. Việc CLB rơi vào mớ hỗn độn hiện tại không phải do Carrick gây ra, cũng không hoàn toàn là lỗi của ông. Tuy nhiên, bất chấp phong thái điềm đạm và sự chừng mực đáng ghi nhận, cựu tiền vệ này rõ ràng không phải người có thể giải quyết vấn đề.

Carrick không phải diễn giả có khả năng truyền cảm hứng, dùng lời nói để quy tụ những cái tôi khác biệt thành tập thể thống nhất. Ông cũng không phải một nhà độc tài theo phong cách Sir Alex Ferguson, người sẵn sàng thiết lập kỷ luật và khiến tất cả phải tuân thủ những nguyên tắc của mình. Trước hết, Carrick chưa có đủ thời gian tại CLB để xây dựng quyền lực như vậy.

Phòng thay đồ MU rạn nứt & hỗn loạn, Carrick không đủ tầm hàn gắn - 2

Sự điềm tĩnh từng được ca ngợi của Carrick giờ đây lại mang dáng dấp của sự thụ động. Khi phòng thay đồ rạn nứt, các cầu thủ công khai công kích ban lãnh đạo, những lời khuyên nhẹ nhàng rõ ràng không còn đủ sức giải quyết vấn đề. Có lẽ việc Martinez cảm thấy cần phải lên tiếng gay gắt vào giữa tuần cũng phần nào phản ánh mức độ quyền uy mà Carrick đang có trong phòng thay đồ còn hạn chế.

Carrick không còn phù hợp

Nhiệm vụ của Carrick đã thay đổi hoàn toàn, nhưng bộ công cụ quản lý của ông dường như vẫn chưa có sự chuyển biến tương ứng. Khi tiếp quản MU với vai trò HLV tạm quyền hồi tháng 1, sau cuộc chia tay đầy căng thẳng giữa CLB và Ruben Amorim, nhiệm vụ chủ yếu của Carrick là ổn định tinh thần đội bóng.

MU là tập thể sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, nhưng thiếu tự tin và động lực. Họ đã bị quản lý quá chặt chẽ về mặt chiến thuật, đến mức nhiều người dường như không còn thực sự quan tâm đến những gì diễn ra trên sân.

Carrick cho phép các cầu thủ chơi bóng tự do hơn, trao cơ hội trở lại cho một số gương mặt và dành cho họ thời gian, không gian để phát huy những điểm mạnh vốn có.

Ông xoa dịu những cái tôi bị tổn thương, đơn giản hóa các chỉ dẫn chiến thuật và động viên những cầu thủ đang chịu áp lực. Kết quả là màn hồi sinh điển hình của hiệu ứng thay tướng, giúp MU cán đích ở vị trí thứ 3 ở Ngoại hạng Anh.

Áp lực khi ấy gần như không tồn tại, bởi mùa giải về cơ bản đã an bài. Có lẽ ban lãnh đạo MU nên có cuộc chia tay đầy thiện chí với Carrick vào mùa hè, bắt tay và cảm ơn ông vì những đóng góp, trước khi bổ nhiệm nhà cầm quân có tầm vóc lớn.

Carrick có nguy cơ cao phải chia tay MU

Carrick có nguy cơ cao phải chia tay MU

Nhưng giai đoạn trăng mật đã kết thúc từ lâu, còn áp lực đang bị đẩy lên mức cao nhất. Dẫn dắt MU vượt qua sóng gió đòi hỏi sự quyết đoán lạnh lùng, quyền uy, triết lý bóng đá rõ ràng và khả năng hiếm có trong việc truyền cảm hứng để các cầu thủ sẵn sàng chiến đấu hết mình vì HLV, vì CLB. Carrick chưa thể làm được điều đó.

Truyền thông Anh đã bắt đầu đưa tin về những danh sách rút gọn gồm 3 ứng viên thay thế ông. Fabian Hurzeler của Brighton được nhắc đến bên cạnh Antonio Conte và Julian Nagelsmann. Những dấu hiệu cho thấy tương lai của Carrick đang bị đe dọa ngày càng trở nên rõ ràng.

Ông có thể vẫn nhận được tình cảm từ người hâm mộ trung thành tại Old Trafford, nhưng thiện cảm không thể hàn gắn một nền văn hóa nội bộ đã rạn nứt. Phòng thay đồ MU dường như đã đi đến điểm không thể cứu vãn, và Michael Carrick không phải người đủ khả năng gắn kết những mảnh vỡ ấy trở lại thành tập thể thống nhất.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2026 11:50 AM (GMT+7)
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