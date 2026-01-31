Nóng nhất thể thao trưa 31/1: "Alcaraz hạ Zverev nhờ phẩm chất của nhà vô địch"

"Alcaraz hạ Zverev nhờ phẩm chất của nhà vô địch"

Bình luận trên tờ The Times of India, cựu tay vợt nữ hạng 27 thế giới Sania Mirza đã hết lời ca ngợi bản lĩnh của Carlos Alcaraz trong trận thắng Alexander Zverev ở bán kết Australian Open. Ở trận này, Alcaraz bị chuột rút nhưng vẫn xuất sắc hạ gục Zverev sau 5 set kéo dài hơn 5 tiếng.

"Đó là lí do tại sao Alcaraz là tay vợt số 1 thế giới. Điều đó lí giải tại sao Zverev chưa từng vô địch Grand Slam còn Alcaraz - một người trẻ tuổi hơn - lại giành rất nhiều danh hiệu. Trên thực tế, tinh thần mà cậu ấy thể hiện thực sự đáng kinh ngạc, dù không có thể trạng sung mãn nhất. Bạn không thể vượt qua những trận đấu như vậy mà thiếu đi nghị lực, lòng dũng cảm. Đó là phẩm chất của nhà vô địch", Sania Mirza cho hay.

Zverev bực mình vì trọng tài thiên vị Alcaraz

Trả lời phỏng vấn sau trận thua trước Alcaraz tại bán kết Australian Open, Alexander Zverev tỏ ra tức giận vì đối thủ được thiên vị."Thông thường, bạn không có quyền gọi trợ giúp y tế nếu bị chuột rút. Nhưng tôi có thể làm gì được. Tôi không có quyền quyết định. Tôi chắc chắn không thích điều đó nhưng tôi không thể ngăn cản được". Theo luật, các VĐV có quyền gọi trợ giúp y tế nhưng chuột rút không nằm trong danh mục chấn thương.

Lance Stroll phải nhường chỗ cho Alonso

Theo GPBlog, Lance Stroll buộc phải kết thúc sớm buổi lái thử trước thềm mùa giải mới tại Barcelona chỉ sau 5 vòng "chạy dạo". Nguyên nhân là bởi tay đua này phải nhường suất chạy thử cho người đồng đội kỳ cựu, Fernando Alonso. Tay đua người Tây Ban Nha không kịp chạy thử trong ngày thứ năm (29/1) do chiếc xe cần chỉnh sửa.

UFC bất ngờ dính bê bối

UFC bất ngờ dính bê bối và phải hủy một trận đấu tại sự kiện UFC 325 sắp tới. Theo đó, võ sĩ người New Zealand, Aaron Tau đã cố tình gian lận trong buổi cân trọng lượng. Võ sĩ này định dùng thủ thuật để giảm bớt cân nặng của mình nhưng đã bị các trọng tài phát hiện. Bởi vậy, Aaron Tau bị hủy tư cách thi đấu và trận chung kết tranh đai hạng ruồi với Namsrai Batbayar cũng bị hủy bỏ.

Luka Doncic sắp có đồng hương tại Los Angeles Lakers

Siêu sao người Slovenia, Luka Doncic sắp có đồng hương tại CLB Los Angeles Lakers. Đó là Jackson Hayes, trung phong người Mỹ cũng đang thi đấu cho Lakers. Nhận thấy khó có khả năng cạnh tranh tại đội tuyển Mỹ nên Hayes quyết định chuyển sang quốc tịch Slovenia. Nguồn tin cho biết thủ tục của Hayes đã sắp hoàn tất.

Phúc Huỳnh dự Australian Open Pickleball

Một trong những tay vợt hàng đầu Việt Nam, Phúc Huỳnh tham dự giải Pickleball lớn nhất Úc ở nội dung team AO Pickleball Slam. Trong ngày thi đấu đầu tiên, Phúc Huỳnh thi đấu 2 trận đấu, mỗi trận 8 set đấu. CLB HardWare của Phúc Huỳnh thắng 15/16 set ở các nội dung và đang dẫn đầu bảng xếp hạng, trong đó tay vợt của Việt Nam đóng góp 6 set thắng tuyệt đối khi tham dự 6 set qua 2 trận: Đơn Nam, Đôi Nam và Mix.