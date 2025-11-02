Chung kết đỉnh cao Paris Masters: Sinner thư hùng lịch sử với Aliassime

Trận chung kết Paris Masters 2025 giữa Jannik Sinner và Felix Auger-Aliassime hứa hẹn sẽ là màn so tài bùng nổ, khép lại giải đấu Masters 1000 cuối cùng trong năm, giữa hai tay vợt trẻ xuất sắc bậc nhất thế hệ 2000.

Sinner (bên trái) và Felix (bên phải) cùng tạo ra cột mốc mới nếu thắng chung kết Paris Masters

🎾 Cuộc đấu đáng được chờ đợi

Dưới mái vòm rực sáng của La Defense Arena (Paris), hai tay vợt đang có phong độ cao sẽ bước vào trận đấu mang tính lịch sử.

Với Jannik Sinner, chiến thắng sẽ giúp anh lần đầu tiên đăng quang tại Paris Masters, đồng thời vượt qua Carlos Alcaraz để trở lại ngôi số 1 thế giới, vị trí mà anh đã bám đuổi suốt nửa cuối năm 2025.

Trong khi đó, Felix Auger-Aliassime đang hướng đến danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp, qua đó giành suất trực tiếp dự Nitto ATP Finals 2025 tại Turin.

Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 21h tối 2/11 (giờ Việt Nam), được kỳ vọng sẽ mang tới cho người xem trận thư hùng mãn nhãn.

📊 Cán cân đối đầu và những lần chạm trán đáng nhớ

Theo thống kê của ATP, Sinner và Auger-Aliassime đang cân bằng với tỉ số 2-2 trong những lần gặp nhau. Ở hai trận gần nhất (Cincinnati và US Open 2025), Sinner là người chiến thắng. Trước đó, Felix từng vượt trội khi thắng tại Madrid và Cincinnati 2022.

Lần gặp gần nhất ở bán kết US Open 2025, Sinner giành chiến thắng 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 sau hơn 3 giờ thi đấu, một trận đấu giàu cảm xúc và thể hiện rõ sự tiến bộ của cả hai.

Sau thất bại, tay vợt người Canada chia sẻ: “Họ không phải là những người không thể đánh bại. Sinner rất mạnh, nhưng nếu tôi duy trì được sự chủ động và tin tưởng vào lối chơi của mình, tôi có thể tạo khác biệt”.

🔥 Phong độ và dữ kiện chuyên môn

Jannik Sinner (24 tuổi, hạng 2 ATP) bước vào trận chung kết với phong độ gần như hoàn hảo. Tay vợt người Ý đã giành 4 danh hiệu Masters 1000 (Miami, Toronto, Shanghai, Rome) và đang sở hữu chuỗi 25 trận thắng liên tiếp trên mặt sân trong nhà.

Chỉ trong năm 2025, Sinner đã lọt vào 9 trận chung kết trong 11 giải đấu tham dự, chỉ thua Alcaraz tại Roland Garros và US Open. Ở bán kết Paris Masters, anh đánh bại Zverev với tỉ số 6-0, 6-1, màn trình diễn được giới chuyên môn mô tả là “tàn nhẫn” và “hoàn hảo đến từng pha bóng”.

Hai tay vợt có tỷ số đối đầu cân bằng

Ở phía bên kia lưới, Felix Auger-Aliassime (25 tuổi, hạng 10 ATP) cũng đang có mùa giải hồi sinh ngoạn mục. Sau hai năm sa sút phong độ, tay vợt Canada đã trở lại top 10 thế giới nhờ 3 danh hiệu ATP và những màn trình diễn ấn tượng tại các giải sân cứng.

Theo thống kê của Infosys ATP Index, Felix đang dẫn đầu Tour về số trận thắng trên mặt sân trong nhà trong thập kỷ này (82 trận). Tại Paris năm nay, anh đã vượt qua hàng loạt đối thủ khó chịu như Bublik, Comesana, Muller, Altmaier và Vacherot, trong đó có 3 trận ngược dòng sau khi thua set đầu tiên.

⚔️ Đối đầu chiến thuật: Khi sức mạnh gặp sự chính xác

Trận chung kết được dự đoán là màn đối đầu giữa sức mạnh và độ chính xác, giữa tấn công toàn diện của Auger-Aliassime và sự lạnh lùng, tính toán của Sinner.

Sinner nổi tiếng với khả năng đánh bóng sớm, phản công nhanh và đọc nhịp trận đấu cực tốt. Anh di chuyển linh hoạt, giữ nhịp độ cao và buộc đối thủ phải đánh trong thế bị động.

Ngược lại, Auger-Aliassime là mẫu tay vợt chơi giàu cảm xúc, có khả năng giao bóng mạnh, đánh topspin uy lực và lên lưới hiệu quả. Nếu anh duy trì được tỷ lệ giao bóng 1 cao và gây áp lực ở điểm giao bóng 2 của Sinner, cơ hội tạo nên bất ngờ là có thật.

Dẫu vậy, với phong độ hoàn hảo và tinh thần ổn định, Sinner vẫn được đánh giá cao hơn nhờ sự cân bằng giữa sức mạnh, chiến thuật và tâm lý thi đấu.

🏆 Dự đoán kết quả

Aliassime đang thi đấu thứ tennis tốt nhất của mình kể từ năm 2022, nhưng việc đánh bại một Sinner đang “vô đối” trên mặt sân trong nhà là thử thách gần như bất khả thi. Nếu Felix nhập cuộc tốt và tận dụng được break sớm, trận đấu có thể kéo dài và kịch tính hơn dự đoán, nhưng về tổng thể, Sinner vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Paris Masters 2025 và ngôi số 1 thế giới.

Dự đoán Sinner thắng Aliassime sau 2 set kịch tính.

Lịch thi đấu tennis ngày 2/11