"Họa mi" tennis xuống dốc sau khi chia tay nam thần, rối loạn vì âm thanh "lạ" trong đầu

Có những cú trượt dài không đến từ đối thủ bên kia lưới, mà xuất phát từ chính bên trong. Paula Badosa đang trải qua giai đoạn u ám bậc nhất sự nghiệp, nơi chấn thương, áp lực và những xáo trộn cá nhân hòa vào nhau, tạo thành một vòng xoáy khó thoát.

Khi cơ thể phản bội, tâm trí cũng chao đảo

Từng leo lên vị trí số 2 thế giới, Badosa giờ đây đã rơi khỏi top 100 sau thất bại chóng vánh tại Miami Open. Trận thua 1-6, 2-6 trước tay vợt trẻ Iva Jovic không chỉ khiến cô mất điểm số, mà còn phơi bày một thực tế tàn nhẫn, phiên bản tốt nhất của Badosa vẫn đang mắc kẹt đâu đó, rất xa hiện tại.

"Họa mi" tennis Badosa đang rơi vào khủng hoảng sau khi chia tay nam VĐV Stefanos Tsitsipas

Nhưng nếu chỉ nhìn vào chuyên môn, đó mới là phần nổi của tảng băng. “Có lúc tôi cảm thấy như đang chết chìm… cảm xúc dâng trào, nghi ngờ bủa vây, và tôi lạc lối giữa chính mình”, Badosa viết. Những dòng chia sẻ không còn là ngôn ngữ của một VĐV, mà giống như lời tự sự của một người đang cố bám víu vào chính bản thân giữa cơn xoáy tinh thần.

Chấn thương lưng mãn tính, thứ đã đeo bám cô suốt hơn một năm rõ ràng là nguyên nhân trực tiếp. Nhưng sự sa sút của Badosa lại trùng khớp đáng ngờ với một biến cố khác, cuộc chia tay với Stefanos Tsitsipas, mối tình từng được xem là nổi tiếng bậc nhất làng tennis.

Kể từ sau Wimbledon năm ngoái, khi cả hai rạn nứt rồi chính thức xác nhận đường ai nấy đi, Badosa dường như đánh mất điểm tựa. Từ bán kết Australian Open 2025, cột mốc đưa cô trở lại top 10 đến hiện tại là một đường trượt không phanh, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Điều khiến người hâm mộ lo lắng nằm ở những dòng chia sẻ đầy ám ảnh: “Tôi không kiểm soát được những tiếng nói trong đầu… cảm xúc nhấn chìm tôi”.

Badosa thừa nhận có những ngày mạnh mẽ, nhưng cũng có lúc “ngọn núi trước mặt quá lớn”, khiến cô nghi ngờ liệu mình còn có thể tiếp tục.

Cô thử tìm lại cảm giác thi đấu ở các giải nhỏ hơn, thậm chí lùi xuống hệ Challenger tại Austin. Ba trận thắng liên tiếp thắp lên hy vọng mong manh, nhưng rồi lại tắt lịm ở bán kết. Một chu kỳ quen thuộc, lóe sáng rồi gục ngã.

Điều khiến người ta lo ngại không chỉ là phong độ, mà là những gì Badosa đang đối mặt phía hậu trường. “Nếu có 1% cơ hội, tôi vẫn sẽ tiếp tục”, cô khẳng định, như một lời thách thức gửi tới chính cơ thể và tâm trí mình.

Ngã rẽ ở tuổi 28

Ở tuổi 28, độ chín của sự nghiệp, Badosa lại đứng trước ngã rẽ nghiệt ngã, tiếp tục chiến đấu hay chuẩn bị cho tương lai mới. Việc cô âm thầm xây dựng thương hiệu thời trang riêng càng khiến những đồn đoán về khả năng giải nghệ sớm trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nhưng giữa tất cả, vẫn còn một sợi dây níu giữ cô lại với tennis, khát khao chứng minh. Không phải để trở thành người giành nhiều danh hiệu nhất, mà để được nhớ đến như một tay vợt đã không gục ngã trước nghịch cảnh.

“Paula chưa trở lại… nhưng cô ấy sẽ trở lại”, đó là một lời hứa. Nhưng cũng có thể là canh bạc cuối cùng.