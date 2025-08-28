Nóng nhất thể thao sáng 28/8: Cựu số một thế giới cười nhạo Medvedev

Cựu số một thế giới cười nhạo Medvedev

Daniil Medvedev đã gây ra rất nhiều tranh cãi sau trận thua trước Bonzi ở ngay vòng 1 US Open 2025. Mới nhất, Andy Roddick, cựu số một thế giới người Mỹ lên tiếng cười nhạo tay vợt người Nga.

Roddick châm chọc Medvedev sau sự cố ở vòng 1 US Open 2025

"Medvedev đã mất kiểm soát và thật là đạo đức giả nếu tôi lên tiếng chỉ trích cậu ấy. Meddy vẫn là Meddy thôi. Tôi xem trận đấu ấy và cảm thấy rất giải trí. Tôi không biết có nên như vậy không nữa. Còn chuyện cậu ấy đập vợt, ở trong một môn thể thao khác, hành động ấy có phi thể thao không? Cây vợt là của cậu ấy, nên Medvedev có thể làm hỏng nếu cậu ấy muốn".

Lộ diện đội hình ĐT Mỹ tại Ryder Cup 2025

Mới đây, đội trưởng ĐT Mỹ tại Ryder Cup 2025, Keegan Bradley đã công bố 6 cái tên còn lại trong danh sách 12 tuyển thủ dự giải đấu. 6 cái tên được xác định trước đó là Scottie Scheffler, J.J. Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English và Bryson DeChambeau. Trong khi 6 người còn lại sẽ là Justin Thomas, Collin Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantlay và Sam Burns. Bradley không điền tên bản thân vào danh sách này là một bất ngờ lớn.

Cựu sao F1 đặt dấu hỏi về đội đua Cadillac

Sau khi xác nhận tham dự đường đua F1 từ năm 2026, đội đua Cadillac đã công bố hai tay đua đại diện là Valtteri Bottas và Sergio Perez. Quyết định này khiến cho cựu tay đua F1, Ralf Schumacher cảm thấy khó hiểu. "Vấn đề nằm ở Bottas. Câu hỏi được đặt ra là anh ta còn nhanh cỡ nào. Tôi nghĩ một năm phải ngồi ghế dự bị sẽ ảnh hưởng lớn tới phong độ của một tay đua". Sau khi rời Alfa Romeo, Bottas đang ngồi dự bị tại Mercedes một năm qua.

Tony Ferguson muốn đấu với Conor McGregor

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ngôi sao kỳ cựu của sàn UFC, Tony Ferguson bày tỏ nguyện vọng muốn thi đấu với Conor McGregor hoặc Khabib trong trận chiến cuối cùng tại sàn đấu này. "Tôi nghĩ, trận chiến cuối cùng sẽ thật tuyệt vời nếu đối thủ là McGregor hoặc Khabib. Chúng tôi vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong. Đó là nguyện vọng của tôi nhưng chắc khó thành hiện thực".

Sao trẻ tiếp tục gây rối tại Golden State Warriors

Jonathan Kuminga, sao trẻ của Golden State Warriors tiếp tục gây áp lực để được ra đi. Theo nguồn tin của Clutch Points, tay ném này quyết định không tham dự giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải cùng Golden State Warriors để bày tỏ nguyện vọng ra đi. Trước đó, Kuminga cũng từ chối gia hạn hợp đồng với đội bóng này.