Arsenal chiêu dụ Vinicius bằng mức lương kỷ lục: Vì sao hại nhiều hơn lợi?

Vinicius Junior là bản hợp đồng tốt nhất về mặt lý thuyết

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu bắt đầu sôi động hơn hẳn sau khi World Cup 2026 kết thúc. Mới nhất, nhiều nguồn tin tiết lộ Arsenal sắp chiêu mộ được Vinicius Junior từ Real Madrid. Trước đó, họ muốn có Julian Alvarez của Atletico Madrid nhưng nhanh chóng chuyển mục tiêu khi nhận ra có cửa mua tiền đạo người Brazil.

Trên lý thuyết, Vinicius Junior là bản hợp đồng chất lượng nhất có thể của Arsenal

Về mặt lý thuyết, đây là bản hợp đồng phù hợp nhất, đẳng cấp nhất cho vị trí tiền đạo cánh trái của “Pháo thủ” ở thời điểm hiện tại. Trước đó, họ đã chia tay Leandro Trossard và Gabriel Martinelli cũng đang trên con đường rời sân Emirates. Bởi vậy, Vinicius Junior về sân Emirates được coi là đáp án hoàn hảo nhất vào lúc này.

Thế nhưng, lý thuyết và thực tế đôi khi cách xa nhau vạn dặm. Có rất nhiều yếu tố cho thấy khả năng Vinicius Junior dễ trở thành “bom xịt” dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta.

Vinicius Junior có cái tôi cực lớn

Điều đầu tiên cần nhắc tới là cái tôi của tiền đạo người Brazil cực kỳ lớn. Hãy nhớ lại chuyện lục đục nội bộ đầu tiên của Real Madrid ở mùa trước là gì? Đó là Vinicius Junior hục hặc với HLV Xabi Alonso chỉ vì bị thay ra sớm trong trận Siêu kinh điển. Đây chẳng phải là lần đầu tiên cầu thủ người Brazil bày tỏ thái độ này nhưng kết quả là Xabi Alonso là người mất chức và Alvaro Arbeloa thay thế.

Vinicius Junior luôn có cái tôi cực lớn

Vinicius Junior sắm vai “ông trời con” ở sân Bernabeu đã lâu. Rất nhiều người nói rằng cầu thủ này chỉ là chính mình khi được Carlo Ancelotti dẫn dắt. Thực ra câu chuyện rất đơn giản. Ông thầy người Italia luôn chiều lòng Vinicius nên cầu thủ này thi đấu với tinh thần thoải mái.

Bản chất tiền đạo người Brazil thi đấu dựa rất nhiều vào cảm xúc. Bởi vậy, khi bị ức chế hoặc không được như ý, phong độ của cầu thủ này sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Ngược lại, Vinicius Junior có thể tạo nên những phút giây thăng hoa nếu tinh thần được thoải mái.

Arteta chưa bao giờ nhún nhường trước những ngôi sao

Vấn đề này dẫn đến lý do thứ hai Vinicius Junior khó tỏa sáng tại Arsenal. Đó là tính cách của HLV Mikel Arteta. So với Ancelotti, ông thầy người Tây Ban Nha không thể bằng được trong khoản chiều lòng các siêu sao. Arteta rất nghiêm khắc và không đồng ý cái tôi quá lớn trong đội hình.

Arteta chưa bao giờ nhún nhường trước những ngôi sao khi làm HLV

Hãy nhớ lại thời điểm mới tới Arsenal, những cầu thủ có cái tôi lớn như Ozil hay Aubameyang đều lần lượt phải cuốn gói khỏi CLB. Những cầu thủ trong đội hình Arsenal hiện tại đa phần đều do một tay Arteta dẫn dắt nên rất nghe lời. Thế nhưng, Vinicius Junior lại là câu chuyện khác.

Liệu Arteta có đủ khéo léo để chiều lòng Vinicius Junior hay cầu thủ người Brazil có cúi đầu trước ông thầy mới hay không là hai câu hỏi cực kỳ khó giải đáp.

Lương cao và lối sống cũng là vấn đề

Chưa kể đến việc mức lương 400.000 bảng/tuần như đồn đại của Vinicius Junior sẽ khiến Arsenal gặp nhiều hệ quả. Với việc phá vỡ cấu trúc lương của CLB, "Pháo thủ" sẽ rất vất vả trên bàn đàm phán khi gia hạn hợp đồng với cầu thủ. Man United cách đây 6-7 năm là ví dụ rất trực quan.

Ngoài ra, mức lương ấy liệu có làm Vinicius Junior lạc lối hay không? Rất nhiều cầu thủ sau khi được trả hậu hĩnh đã sinh ra thói tự mãn và đánh mất phong độ.

Một điều nữa có thể ảnh hưởng đến thành công của thương vụ này là thói quen sinh hoạt của Vinicius Junior. Cầu thủ người Brazil đang ở nơi thường xuyên có nắng, lại rất gần Ibiza, địa điểm du lịch nổi tiếng của Tây Ban Nha được giới cầu thủ ưa chuộng.

Nhưng nếu Vinicius sang Anh, những ngày mưa sẽ nhiều hơn ngày nắng. Khí hậu tại London từng làm khó rất nhiều cầu thủ tới từ Nam Mỹ. Nếu muốn hưởng nắng đẹp, tiền đạo người Brazil lại phải chạy về Tây Ban Nha, nơi vừa mới dứt áo ra đi.

Ngoài ra, Vinicius Junior cũng giống như những tiền bối của mình, đó là thích nhậu nhẹt và gái gú. Đó là món ăn ưa thích của giới truyền thông Anh trong nhiều năm qua. Ở Tây Ban Nha, tiền đạo người Brazil đã dính không ít bê bối nên không lạ, nếu Vinicius Junior rơi vào cảnh tương tự tại Anh.

Nên nhớ rằng, áp lực từ dư luận tại Anh nặng nề hơn so với ở Tây Ban Nha rất nhiều. Vậy nên, khả năng Vinicius Junior đánh mất phong độ khi chuyển sang Arsenal là rất cao. Và một khi đã “rớt xuống vực sâu”, hiếm cầu thủ nào có thể trở lại đỉnh cao.

Tất nhiên, thương vụ này vẫn chưa hoàn tất và mọi điều còn ở phía trước nhưng có những tín hiệu rất rõ ràng cho thấy Vinicius Junior có thể "đắt" nhưng lại không xắt ra miếng.