Trực tiếp bóng đá Liverpool - PSV: "Lữ đoàn đỏ" quyết tránh thảm họa (Cúp C1)
(3h, 27/11, vòng bảng Champions League) Sẽ là thảm họa lớn cho Arne Slot nếu Liverpool lại thua trên sân nhà, và "thanh kiếm vô hình" treo trên đầu đang chờ rơi xuống.
C1 - Champions League | 3h, 27/11 | Anfield
Điểm
Alisson
Szoboszlai
Konate
Van Dijk
Robertson
Jones
Gravenberch
Mac Allister
Salah
Gakpo
Ekitike
Điểm
Kovar
Dest
Gasiorowski
Schouten
Salah-Eddine
Junior
Veerman
Man
Saibari
Perisic
Til
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Slot có biết thay đổi?
6 vòng thất bại trong 7 vòng gần nhất ở Premier League khiến vị trí của Arne Slot tại Liverpool lung lay hơn bao giờ hết. Do đó ngay cả việc thi đấu không đến nỗi nào ở Champions League cũng chưa chắc bảo đảm cho Slot sống sót tại Anfield, và sẽ càng thảm họa nếu lại có thêm một thất bại nữa ngay trước các CĐV chủ nhà.
Vấn đề là trong quãng thời gian sa sút đã qua, Arne Slot vẫn quanh đi quẩn lại sử dụng một sơ đồ và vẫn tin dùng những cầu thủ có phong độ rất tệ. Thậm chí fan Liverpool có thể dự đoán ngay kết quả trận đấu sẽ đi theo chiều hướng xấu nếu những Salah, Gakpo và Konate tiếp tục góp mặt trong đội hình xuất phát.
PSV thể hiện bộ mặt nào?
Liverpool đã thắng 5/7 trận gần nhất gặp PSV, nhưng đây là thời điểm Liverpool mong manh nhất và PSV có cơ hội để giành 3 điểm. Họ thua sốc Union Saint-Gilloise ngày ra quân ở Cúp C1, nhưng cầm chân Leverkusen và Olympiakos trên sân khách trước khi thắng đậm Napoli 6-2. Vị trí thứ 23 vừa đủ cho PSV đang đứng trong nhóm đi tiếp vào vòng playoff, nhưng 1 trận thua đêm nay nhiều khả năng sẽ đẩy họ ra khỏi khu vực top 24.
PSV có thể trông cậy vào một số cá nhân để làm nên bất ngờ. Guus Til đá tạm vị trí tiền đạo cắm và đã tỏ ra hiệu quả bất ngờ với 5 bàn & 1 kiến tạo ở 5 trận gần nhất. Ricardo Pepi đã ghi bàn ở 3/4 trận gần nhất tại Cúp C1 cho PSV, bao gồm bàn thắng vào lưới Liverpool ở cuối vòng bảng mùa trước.
Trước cuộc tiếp đón PSV tại Champions League (3h, 27/11), đoàn quân của HLV Arne Slot tiếp tục rơi vào vòng xoáy bất ổn với hàng loạt vấn đề từ nhân...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/11/2025 17:25 PM (GMT+7)