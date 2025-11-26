Trực tiếp bóng đá Liverpool - PSV: "Lữ đoàn đỏ" quyết tránh thảm họa (Cúp C1)

C1 - Champions League | 3h, 27/11 | Anfield Liverpool 0 - 0 PSV (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs PSV PSV Điểm Alisson Szoboszlai Konate Van Dijk Robertson Jones Gravenberch Mac Allister Salah Gakpo Ekitike Điểm Kovar Dest Gasiorowski Schouten Salah-Eddine Junior Veerman Man Saibari Perisic Til Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool PSV Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alisson, Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson, Jones, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Gakpo, Ekitike Kovar, Dest, Gasiorowski, Schouten, Salah-Eddine, Junior, Veerman, Man, Saibari, Perisic, Til

Slot có biết thay đổi?

6 vòng thất bại trong 7 vòng gần nhất ở Premier League khiến vị trí của Arne Slot tại Liverpool lung lay hơn bao giờ hết. Do đó ngay cả việc thi đấu không đến nỗi nào ở Champions League cũng chưa chắc bảo đảm cho Slot sống sót tại Anfield, và sẽ càng thảm họa nếu lại có thêm một thất bại nữa ngay trước các CĐV chủ nhà.

Vấn đề là trong quãng thời gian sa sút đã qua, Arne Slot vẫn quanh đi quẩn lại sử dụng một sơ đồ và vẫn tin dùng những cầu thủ có phong độ rất tệ. Thậm chí fan Liverpool có thể dự đoán ngay kết quả trận đấu sẽ đi theo chiều hướng xấu nếu những Salah, Gakpo và Konate tiếp tục góp mặt trong đội hình xuất phát.

PSV thể hiện bộ mặt nào?

Liverpool đã thắng 5/7 trận gần nhất gặp PSV, nhưng đây là thời điểm Liverpool mong manh nhất và PSV có cơ hội để giành 3 điểm. Họ thua sốc Union Saint-Gilloise ngày ra quân ở Cúp C1, nhưng cầm chân Leverkusen và Olympiakos trên sân khách trước khi thắng đậm Napoli 6-2. Vị trí thứ 23 vừa đủ cho PSV đang đứng trong nhóm đi tiếp vào vòng playoff, nhưng 1 trận thua đêm nay nhiều khả năng sẽ đẩy họ ra khỏi khu vực top 24.

PSV có thể trông cậy vào một số cá nhân để làm nên bất ngờ. Guus Til đá tạm vị trí tiền đạo cắm và đã tỏ ra hiệu quả bất ngờ với 5 bàn & 1 kiến tạo ở 5 trận gần nhất. Ricardo Pepi đã ghi bàn ở 3/4 trận gần nhất tại Cúp C1 cho PSV, bao gồm bàn thắng vào lưới Liverpool ở cuối vòng bảng mùa trước.