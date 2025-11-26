Không có chuyện Campuchia tẩy chay SEA Games 33

Trong bài phát biểu trước các vận động viên quốc gia tại Tòa nhà Chính phủ mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia, ông Hang Chuon Naron khẳng định việc tẩy chay SEA Games 33 sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của xứ sở Chùa tháp.

"Những hành động như vậy sẽ làm hoen ố danh tiếng của Campuchia, đặc biệt là trong ASEAN", tờ Matichon dẫn lời ông Hang Chuon Naron, "Nếu chúng ta không cử vận ​​động viên và quan chức tham dự SEA Games, đó không chỉ là sự quay lưng với Thái Lan mà còn cả toàn bộ khu vực ASEAN, bởi SEA Games là sự kiện được quan tâm của cả khu vực và được Hội đồng Thể thao ASEAN giám sát. Chúng ta sẽ không làm những gì làm ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của Campuchia".

Bên cạnh đó, ông Hang Chuon Naron cũng nhấn mạnh đến yếu tố an toàn của đoàn thể thao Campuchia khi tham gia sự kiện trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước Campuchia và Thái Lan. "Tham gia SEA Games 33 là quyết định khó khăn, nhưng chúng tôi nhận thức được rằng nước chủ nhà Thái Lan phải đảm bảo an toàn cho các vận động viên Campuchia, và phải chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì xảy ra", ông nói.

Bộ trưởng Hang Chuon Naron cũng chỉ đạo Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia, duy trì kỷ luật, thực hiện điểm danh hàng ngày và khuyến cáo các vận động viên chỉ được phép di chuyển theo nhóm, đồng thời duy trì liên lạc nhằm đảm bảo an toàn. Ngoài ra, các đội tuyển sẽ trở về nước ngay sau khi hoàn thành môn thi đấu. Theo Tổng thư ký Vath Chamroeun, việc Campuchia đến với đại hội nhằm thể hiện lòng dũng cảm, phẩm giá và cam kết vì hòa bình, đồng thời duy trì các nguyên tắc thể thao phổ quát.

Trong tuyên bố mới được đưa ra, Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan Thana Chaiprasit, đã xác nhận Campuchia vẫn sẽ tham dự SEA Games 33 như thường lệ. "Tin đồn Campuchia sẽ rút khỏi SEA Games 33 hoàn toàn sai sự thật. Ngày 1/12 tới, trưởng đoàn thể thao Campuchia sẽ sang dự cuộc họp SEA Games với các quốc gia thành viên và chính thức đăng ký vận động viên", ông Chaiprasit nhấn mạnh.

Đoàn thể thao Campuchia tham dự SEA Games với 333 vận động viên, huấn luyện viên và quan chức, tranh tài ở 21 môn thể thao.