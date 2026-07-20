Mỹ nữ bóng chuyền kiếm tiền gấp 50 lần từ "ảnh nóng", từng từ chối lời tán tỉnh của Neymar

Sở hữu nhan sắc vạn người mê, thiên thần bóng chuyền Key Alves từng gây bão toàn cầu khi thẳng thắn thừa nhận việc rẽ hướng sang nền tảng bán ảnh nóng trả phí từ nền tảng mạng xã hội thuần túy vì lý do kinh tế.

Key Alves cho biết việc đăng kí "bán ảnh" qua một nền tảng mạng xã hội nổi tiếng giúp cô kiếm bộn tiền

Bước ngoặt từ đồng lương "bèo bọt"

Key Alves (sinh năm 2000) từng là tài năng trẻ triển vọng của làng bóng chuyền Brazil ở vị trí Libero. Với năng khiếu thiên bẩm, cô từng cùng tuyển U20 Brazil lên ngôi vô địch Nam Mỹ 2018 và ẵm luôn danh hiệu "Libero xuất sắc nhất" giải đấu. Sau đó, cô đầu quân cho Osasco Voleibol Clube, CLB danh tiếng hàng đầu quê nhà.

Thế nhưng, hào quang sân đấu không thể giúp cô trang trải cuộc sống khi mức lương vận động viên quá ít ỏi. Trong một phát biểu thẳng thắn làm rúng động giới thể thao, mỹ nhân xứ Samba thừa nhận: "Tôi quyết định bước chân vào công việc kinh doanh đó chủ yếu là vì lý do kinh tế. Tôi có thể kiếm được số tiền gấp 50 lần từ nội dung kỹ thuật số so với khi thi đấu bóng chuyền".

Quyết định mở tài khoản trên nền tảng trả phí Onl... đã biến Key Alves thành "Nữ vận động viên bóng chuyền được theo dõi nhiều nhất thế giới" với hơn 15 triệu người hâm mộ trên mạng xã hội.

Alves từng là tài năng trẻ triển vọng của làng bóng chuyền Brazil ở vị trí Libero

"Bán ảnh" nhưng giữ nguyên tắc thép

Sự táo bạo của Key Alves từng vấp phải làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ truyền thống. Nhiều người lo ngại hình ảnh tuyển thủ quốc gia sẽ bị hoen ố trên nền tảng gắn mác "người lớn". Tuy nhiên, cô nàng đã chứng minh mình là một người kinh doanh hình ảnh vô cùng thông minh và tỉnh táo.

Dù hoạt động trên nền tảng "bán ảnh" nhạy cảm, Key Alves đặt ra nguyên tắc, chỉ chia sẻ ảnh bikini nghệ thuật hoặc trang phục nội y quyến rũ chứ tuyệt đối không khỏa thân. Sự khéo léo này giúp cô gặt hái thành công kép, vừa có thu nhập khổng lồ, vừa giữ chân các hợp đồng tài trợ lớn. Sự nổi tiếng bùng nổ còn đưa cô vào show truyền hình ăn khách Big Brother Brasil và lọt top những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất Google tại quốc gia này.

Từ chối Neymar và ngọn lửa đam mê bất diệt

Sự quyến rũ của Key Alves khiến không ít siêu sao si mê, trong đó có Neymar Jr. Tiền đạo đồng hương từng nhắn tin tán tỉnh và đưa ra lời đề nghị khiếm nhã hướng đến cả cô lẫn người chị em sinh đôi Keyt Alves. Tuy nhiên, Key Alves đã thẳng thừng từ chối, khẳng định bản thân không cần dựa dẫm vào danh tiếng của bất kỳ ai.

Cô từng từ chối là lời tán tỉnh từ Neymar

Kiếm tiền tỷ từ việc tạo dáng trước ống kính, nhưng trong thâm tâm của mỹ nhân 26 tuổi, tiếng còi sân đấu mới là nơi cô thuộc về: "Tôi không từ bỏ bóng chuyền. Tôi đam mê thi đấu và thích chơi bóng hơn là việc chỉ đứng tạo dáng chụp hình".

Lời nói đi đôi với hành động. Sau khi trải qua giai đoạn bùng nổ showbiz, chữa trị dứt điểm chấn thương dây chằng nghiêm trọng và sinh con gái đầu lòng vào cuối năm 2025, Key Alves đã chính thức tái xuất. Hiện tại, cô đang tận hưởng cuộc sống viên mạn bên vị hôn thê Bruno Rosa, đồng thời đầu quân cho CLB Houston thuộc giải nhà nghề Mỹ (LOVB Pro).