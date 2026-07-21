Nóng nhất thể thao sáng 21/7: Djokovic có thể thi đấu đến năm 41 tuổi

Djokovic có thể thi đấu đến năm 41 tuổi

HLV Goran Ivanisevic khẳng định Novak Djokovic hoàn toàn có khả năng kéo dài sự nghiệp đến Olympic Los Angeles 2028. Theo ông, tinh thần thép cùng lịch thi đấu được quản lý khoa học sẽ giúp tay vợt người Serbia tiếp tục duy trì đẳng cấp hàng đầu thế giới trong nhiều năm tới.

Cụ thể, Ivanisevic cho hay: "Cậu ấy nói muốn thi đấu đến Olympic Los Angeles và giải đấu đó vẫn còn 2 năm nữa mới tổ chức. Thành thật mà nói, với những gì tôi hiểu về Djokovic, tôi tin cậu ấy hoàn toàn làm được điều đó. Lịch thi đấu mà Djokovic lựa chọn cùng ý chí phi thường, gần như không ai có được, sẽ giúp điều đó trở thành hiện thực.

Djokovic sẽ thi đấu tới khi nào?

Suy cho cùng, ở thời điểm hiện tại cậu ấy chỉ đứng sau Sinner, Alcaraz và Zverev. Hoặc cũng có thể nói bốn người họ đang vượt trội so với phần còn lại".

Djokovic giúp Sinner tiến bộ vượt bậc

Djokovic từng chia sẻ nhiều lời khuyên dành cho Jannik Sinner, đồng thời hài hước thừa nhận rằng có lẽ mình đã "mắc sai lầm" khi vô tình giúp đối thủ tiến bộ vượt bậc. Thông tin ấy được Darren Cahill, 1 thành viên trong đội ngũ huấn luyện của "Nole" chia sẻ gần đây.

WTA ban hành quy định mới gây chú ý

Hiệp hội quần vợt nữ thế giới (WTA) vừa công bố thay đổi lớn trong quy định về điều kiện tham dự các giải đấu thuộc hệ thống của mình. Theo đó, tất cả các tay vợt sẽ phải trải qua một lần xét nghiệm gene xác định giới tính sinh học nhằm ngăn các VĐV chuyển giới sang nữ thi đấu ở hệ thống WTA.

Ryan Garcia tuyên bố sẽ hạ knock-out Conor Benn

Ryan Garcia tự tin sẽ bảo vệ thành công đai vô địch WBC đầu tiên của mình bằng chiến thắng áp đảo trước Conor Benn. Võ sĩ người Mỹ mạnh miệng dự đoán anh sẽ nhanh chóng hạ gục đối thủ đến từ Anh: "Cậu sẽ bị tôi hạ knock-out trước khi hiệp 5 kết thúc. Chỉ cần năm hiệp là đủ".