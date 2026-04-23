Real Oviedo vs Villarreal
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Arsenal vs Newcastle United
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Toulouse vs Monaco
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Rennes vs Nantes
Paris FC vs Lille
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Kịch tính bảng xếp hạng La Liga: Barcelona bỏ xa Real, chờ cú sốc trước Siêu kinh điển

La liga 2025-26 Barcelona Atletico Madrid

Barcelona vẫn tạo ra khoảng cách an toàn so với Real Madrid trong bối cảnh trận Siêu kinh điển chỉ còn 18 ngày nữa là diễn ra.

  

Barcelona bỏ xa Real trước thềm Siêu kinh điển 

Barcelona bước vào cuộc chạm trán Celta Vigo ở vòng 33 La Liga, trong bối cảnh Real Madrid vừa tạm thời thu hẹp khoảng cách với họ xuống 6 điểm nhờ trận thắng Alvaves 2-1. Trên thực tế, "Gã khổng lồ xứ Catalunya" cũng trải qua 90 phút không hề dễ dàng, chỉ đánh bại Celta Vigo nhờ pha lập công duy nhất trên chấm phạt đền của Lamine Yamal. 

Barca duy trì khoảng cách 9 điểm với Real trong bối cảnh Siêu kinh điển cận kề

Dù sao đi nữa, họ vẫn có được điều mình muốn, đồng thời củng cố vững chắc ngôi đầu bảng La Liga (82 điểm/32 trận). Không chỉ vậy, thầy trò HLV Hansi Flick cũng nắm lợi thế lớn trong bối cảnh trận Siêu kinh điển diễn ra trong 18 ngày nữa (2h, 11/5).

Từ giờ đến thời điểm đó, Real và Barca còn thi đấu 2 trận. Có lẽ, kịch bản mà các cổ động viên trung lập chờ đợi nhất là Barca... thua cả 2 vòng đấu tới, trong khi Real toàn thắng để thu hẹp khoảng cách xuống 3 điểm, qua đó biến trận Siêu kinh điển thành "chung kết" của mùa giải.

Atletico "buông" La Liga, dồn toàn lực cho Cúp C1?

Trái ngược Barcelona và Real Madrid, Atletico Madrid bất ngờ thua sốc Elche 2-3 trong trận đấu mà họ phải chơi thiếu người từ sớm (Thiago Almada nhận thẻ đỏ ở phút 30).

Giờ đây, thầy trò Diego Simeone vẫn xếp thứ 4 với 57 điểm/32 trận và ở tình thế "dở khóc dở cười": Họ khó có thể đuổi kịp đội đầu bảng Barca (kém 25 điểm), bị đội hạng 3 Villarreal bỏ xa (kém 4 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận) nhưng cũng tạo khoảng cách an toàn với đội hạng 5 Real Betis (hơn 8 điểm).

Nếu không có bước ngoặt nào xuất hiện, nhiều khả năng vị trí thứ 4 của Atletico khó có thể lay chuyển trong giai đoạn cuối mùa. Nhờ vậy, thầy trò Simeone có thể dồn toàn lực cho mục tiêu vô địch Champions League (đã vào bán kết). Trên thực tế, đây là đấu trường duy nhất họ còn hy vọng đăng quang mùa này sau khi thua đau ở chung kết cúp Nhà vua trước Sociedad.

Bảng xếp hạng La Liga hiện tại

Video bóng đá Elche - Atletico: Thẻ đỏ bước ngoặt, rượt đuổi nghẹt thở (La Liga)
(Vòng 33) Thẻ đỏ ở phút 30 đã làm đảo lộn cuộc diện trận đấu, đồng thời tạo nên điểm nhấn cho "đại tiệc" bàn thắng trên sân Manuel Martínez Valero.

Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

-23/04/2026 04:19 AM (GMT+7)
