Nóng nhất thể thao sáng 18/10: Medvedev có hành động không đẹp tại Thượng Hải Masters

Medvedev lại có hành động không đẹp

Trong trận bán kết Thượng Hải Masters với Rafael Rodar, Daniil Medvedev có hành động không đẹp. Tay vợt người Nga kiên quyết đòi xem lại hình ảnh sau pha đánh bóng của đối thủ. Trọng tài đã giải thích rằng máy quay với công nghệ Hawk Eyes đảm nhận nhiệm vụ trọng tài dây nên sẽ không có sai sót nhưng Medvedev không đồng ý. Tay vợt này thậm chí dọa bỏ cuộc sớm nếu không được thỏa mãn. Cuối cùng trọng tài chiều theo ý Medvedev nhưng kết quả vẫn như cũ.

Medvedev có hành động không đẹp tại bán kết Thượng Hải Masters

Verstappen không xuất phát đầu GT World Challenge Europe

Max Verstappen không tham gia xuất phát tại chặng đua GT World Challenge Europe ở Portimão. Thay vào đó, đồng đội của anh là Ben Barnicoat sẽ là người đầu tiên cầm lái chiếc Mercedes-AMG GT3 của đội đua Verstappen Racing. Tại giải đua này, Vertappen cùng Barnicoat và Chris Lulham sẽ phải thay nhau cầm lái (mỗi người 1 tiếng) để hoàn thành phần thi. Ngoài đua xe F1, Verstappen còn có thú vui là đua xe GT.

Cựu sao UFC bị bắn tại quê nhà

Kennedy Nzechukwu, cựu võ sĩ của sàn UFC, vừa bị bắn khi tới Congo làm nhiệm vụ bảo an. Nguồn tin cho biết Kennedy lĩnh 3 phát đạn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi biết tin, chủ tịch của sàn UFC, Dana White đã gửi lời động viên với "người cũ". Kennedy và White từng có xích mích khi võ sỹ này công khai chỉ trích chuyện tiền thù lao.

Swiatek bật khóc, dừng bước tại bán kết Wuhan Open

Cựu số 1 thế giới, Iga Swiatek bất ngờ dính chấn thương trong trận bán kết Wuhan Open với Chwalinska. Tay vợt người Ba Lan bật khóc khi trao đổi với HLV Maciej Ryszczuk ở ngay đầu set 2. Vị HLV này cho Swiatek biết cô có thể uống thuốc giảm đau 3 lần nhưng nếu vẫn đau, Swiatek nên dừng lại. Tay vợt người Ba Lan cố gắng thi đấu nhưng thua chóng vánh 1-6 trong set 2 và dừng bước tại Wuhan Open.