Nóng nhất thể thao 19/10: Djokovic quyết "vắt sức" để đoạt vé dự ATP Finals

Djokovic quyết "vắt sức" để đoạt vé dự ATP Finals

Djokovic quyết định dự giải Swiss Indoors Basel vào cuối tháng này. Đây là quyết định tương đối bất ngờ đối với "Nole", bởi anh lựa chọn lịch thi đấu khá kỹ lưỡng trong những năm gần đây.

Tay vợt người Serbia không giấu giếm mong muốn góp mặt tại ATP Finals ở Turin. Cựu số một thế giới hiện đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng ATP Race và cần tích lũy thêm điểm để giành quyền tham dự ATP Finals.

Djokovic nỗ lực tìm vé dự ATP Finals

Chỉ vài ngày trước, Djokovic cho biết Paris Masters sẽ là giải đấu duy nhất anh tham dự trước khi cân nhắc góp mặt tại Turin. Tuy nhiên, nhà vô địch ATP Finals 7 lần hiện đã bổ sung thêm một giải đấu vào lịch trình.

Fokina đoạt danh hiệu lớn nhất sự nghiệp

Fokina đã đánh bại Jodar ở chung kết Thượng Hải Masters với tỷ số lần lượt 1-6, 7-6(5), 6-4. Chiến thắng giúp tay vợt người Tây Ban Nha có được danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Sau khi giành chức vô địch, Fokina tỏ ra vô cùng xúc động: "Hiện tại, tôi không biết phải nói gì. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi không biết nên nói gì, cũng không biết mình đang cảm thấy thế nào. Tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng".

Auger-Aliassime không thể dự ATP Finals

Felix Auger-Aliassime sẽ khép lại mùa giải 2026 ở bên ngoài top 10 ATP sau khi chấn thương đầu gối buộc anh rút lui khỏi các giải đấu tại Brussels và Basel. Việc vắng mặt ở cả 2 sự kiện cũng chấm dứt hy vọng giành vé dự ATP Finals của tay vợt người Canada.

Tyson Fury cảnh báo Anthony Joshua

Tyson Fury tuyên bố sẽ hạ knock-out Anthony Joshua trong cuộc đối đầu vào tháng 12, sau khi chứng kiến Daniel Dubois hủy diệt Fabio Wardley để bảo vệ thành công đai vô địch thế giới hạng nặng WBO.

Tyson Fury chia sẻ: "Đó thực sự là trận đấu hạng nặng rất hấp dẫn giữa Dubois và Wardley. Phải dành sự tôn trọng cho cả hai võ sĩ.

“Chúc mừng Dubois vì đã bảo vệ thành công chiếc đai bằng một cú knock-out đẹp mắt. Đó chính là cách hạ gục đối thủ.

Đó chính xác là những gì sẽ xảy ra với Joshua vào ngày 11/12. Cậu ta sẽ bị tôi đánh gục hoàn toàn".