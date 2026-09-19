Hàng ngàn VĐV "tuột dây, trượt bùn" xuyên đêm ở marathon khắc nghiệt nhất Việt Nam

Giữa màn mưa mù đặc trưng và cái lạnh của núi rừng Tây Bắc, giải chạy siêu địa hình khắc nghiệt bậc nhất châu Á Vietnam Mountain Marathon (VMM) 2026 đang diễn ra tại Sa Pa (Lào Cai) từ ngày 17 đến 20 tháng 9 năm 2026. Sự kiện năm nay ghi nhận độ khó kỷ lục khi những trận mưa lớn kéo dài biến các cung đường hùng vĩ thành một "đại hội tắm bùn" đúng nghĩa, thách thức thể xác lẫn tinh thần của các chiến binh tham gia đường chạy trail (chạy ở khu vực đồi núi).

Những bức ảnh về giải đấu được BTC VNM 2026 chia sẻ

Hình ảnh hơn 5.300 VĐV xếp hàng "tuột dây, trượt bùn"

Năm nay, VMM chính thức bước lên tầm cao mới khi gia nhập hệ thống giải chạy địa hình thế giới World Trail Majors, thu hút hơn 5.300 vận động viên từ 54 quốc gia, vùng lãnh thổ đổ về tranh tài. Thế nhưng, "đặc sản" thời tiết Sa Pa đã ngay lập tức dội một gáo nước lạnh thử thách lòng can đảm của họ.

Mưa làm sũng nước hệ thống thung lũng ruộng bậc thang và các lối mòn xuyên rừng tre. Những con dốc vách đá cheo leo nhanh chóng biến thành những bàn trượt bùn tự nhiên và trơn trượt như bôi mỡ.

Tại nhiều đoạn dốc đứng nguy hiểm, các runner xếp hàng dài, bám chặt vào dây thừng cứu sinh do ban tổ chức căng sẵn để tuột xuống từng chút. Cảnh tượng hàng ngàn người lấm lem bùn đất từ đầu đến chân, liên tục ngã sõng soài, nhưng vẫn nở nụ cười kiên cường đã trở thành khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" tại mùa giải năm nay.

Nhan Phúc Vinh cũng tham dự giải đua

Khốc liệt nhất phải kể đến cự ly 100 dặm (161km) và 100km. Đúng 8h sáng ngày 18/9, vạch xuất phát tại Quảng trường Sa Pa chính thức bùng nổ. Các vận động viên phải dấn thân vào cuộc hành trình "hành xác" xuyên đêm ròng rã, băng qua nhiều đoạn đường ở những vùng hẻo lánh, núi cao, trong điều kiện tầm nhìn hạn chế do sương mù.

Phúc Vinh cũng tham dự giải chạy khắc nghiệt này - Ảnh Facebook nhân vật

Giữa tâm điểm của cuộc đua khốc liệt, sự xuất hiện của nam diễn viên Nhan Phúc Vinh đã thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Vốn là chân chạy trail có tiếng trong giới nghệ sĩ, tài tử màn ảnh Việt tham gia cuộc thi khắc nghiệt này được giới chuyên môn đánh giá cao.

Khán giả hồi hộp hóng tin từ đường chạy đầy thử thách

Bên dưới bài đăng cập nhật từ các nhiếp ảnh gia và ban tổ chức, cộng đồng mạng liên tục bày tỏ sự hồi hộp trước điều kiện thời tiết của cung đường năm nay. Nhiều người thừa nhận cảm thấy nể phục trước sức chịu đựng của các VĐV.

Tuy nhiên, vượt lên trên sự gian khổ, tinh thần không bỏ cuộc của hơn 5.000 chiến binh giữa bùn lầy Sa Pa đang viết nên câu chuyện về đam mê và khát vọng chinh phục giới hạn con người. Vào ngày 19/9, những nhà vô địch cuộc đua sẽ lộ diện.

Những hình ảnh về giải đấu (Ảnh BTC VNM 2026)

Sơ đồ cao độ cự ly 100 dặm (161km) với chuỗi dốc "răng cưa" dày đặc thử thách các siêu runner chạy xuyên đêm

Sơ đồ cự ly 100km với tổng độ cao khắc nghiệt, đỉnh dốc gắt nhất nằm ở mốc 60km