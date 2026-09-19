Nhân viên giao hàng châu Á chạy 330km chỉ 65 giờ 55 phút, tạo kỷ lục chấn động thế giới

Vượt qua hành trình được mệnh danh là “đường đua của quỷ” tại dãy Alps, một cựu nhân viên giao hàng (shipper) người Trung Quốc đã khiến làng chạy bộ thế giới rúng động khi trở thành người châu Á đầu tiên vô địch giải siêu marathon Tor des Geants (TOR), đồng thời phá sâu kỷ lục lịch sử của giải đấu.

Triệu Gia Câu chỉ ngủ 1 tiếng trong hành trình chinh phục đường chạy khốc liệt 330km

Bước chạy thần tốc trên "đường đua của quỷ"

Rạng sáng ngày 16/9/2026 (giờ địa phương) tại Courmayeur (Ý), bầu trời dãy Alps vẫn còn tối sẫm và lạnh giá. Giữa tiếng reo hò của đám đông, một chàng trai vóc dáng nhỏ nhắn băng qua vạch đích với nụ cười rạng rỡ và lá cờ trên tay. Đó là Triệu Gia Câu (Zhao Jiaju), vận động viên 31 tuổi đến từ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Đồng hồ bấm giờ dừng lại ở con số không tưởng: 65 giờ 55 phút 22 giây.

Với thành tích này, Triệu Gia Câu không chỉ lên ngôi vô địch cựu trào ở cựu ly khắc nghiệt 330km của giải Tor des Geants (TOR) 2026, mà còn chính thức trở thành người đầu tiên trong lịch sử hoàn thành giải đấu này dưới mốc 66 giờ. Anh đã xô đổ kỷ lục thế giới cũ do vận động viên người Pháp Richard Victor thiết lập vào năm 2025 tới 13 phút. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi giải đấu ra đời vào năm 2010, một chân chạy nằm ngoài bờ cõi châu Âu bước lên bục cao nhất.

330km "hỏa ngục" Alps và chiến thuật "ngủ đứng" 1 tiếng đồng hồ

Tor des Geants từ lâu đã là nỗi khiếp sợ của những runner cực hạn toàn cầu. Đường chạy dài tổng cộng 336,1 km trải dài qua những đỉnh núi hùng vĩ nhất châu Âu như Mont Blanc hay Monte Rosa. Tổng độ cao leo mốc (elevation gain) lên tới hơn 24.000 mét, tương đương với việc leo lên đỉnh Everest 3 lần liên tiếp.

Vận động viên phải đối mặt với sự thay đổi nhiệt độ chóng mặt giữa ngày và đêm, những cơn mưa bão tuyết bất chợt, địa hình dốc đá trơn trượt và hội chứng thiếu oxy do độ cao. Giải đấu áp dụng giới hạn thời gian (cut-off) là 150 giờ và hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi bắt buộc.

Để chinh phục "hỏa ngục" này, chàng trai sinh năm 1995 đã áp dụng một chiến thuật sinh tồn cực đoan: Gần như không ngủ.

Triệu Gia Câu đã dẫn đầu đoàn đua và chạy liên tục suốt 35 giờ 42 phút đầu tiên mà không hề chợp mắt. Tại trạm dừng chân ở km thứ 203, anh chỉ nghỉ đúng 50 phút và ngủ khoảng 20 phút, thời điểm anh tạm thời để đối thủ Jonathan Schindler (Đức) vượt mặt.

Trong suốt quãng đường còn lại, Triệu áp dụng chiến thuật "ngủ phân đoạn". Tại mỗi trạm tiếp tế, anh chỉ tranh thủ chợp mắt đúng 10 phút ở tư thế ngồi rồi lập tức bật dậy lao vào màn đêm. Tính tổng cộng cả hành trình hơn 65 giờ ròng rã, thời gian ngủ của anh chỉ vỏn vẹn khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Khi về đích, cựu shipper thừa nhận nửa sau cuộc đua là một trải nghiệm "gần như không thể chịu đựng nổi". Toàn thân đau nhức, thị lực mờ đi vì thiếu ngủ nghiêm trọng, anh chỉ có thể tiến về phía trước bằng ý chí sắt đá.

Chức vô địch "vô tiền khoáng hậu" của người châu Á

Từ đôi chân giao hàng nghèo khó đến "vua chạy bộ" châu Á

Điều khiến truyền thông quốc tế bùng nổ không chỉ là những con số kỷ lục, mà chính là xuất thân đặc biệt của nhà tân vô địch. Trước khi đứng trên đỉnh thế giới, Triệu Gia Câu từng là một shipper giao đồ ăn nghèo khó.

Năm 2014, khi đang chật vật mưu sinh bằng nghề giao hàng tại Hàng Châu, Triệu vô tình nhìn thấy một tấm biển quảng cáo về giải chạy địa hình trên phố. Sẵn niềm đam mê võ thuật và thể thao từ nhỏ, anh quyết định đăng ký tham gia thử sức.

Những ngày tháng rong ruổi trên xe máy đi giao đồ ăn trở thành "phòng tập đặc biệt" của Triệu. Thay vì dùng xe điện hay thang máy, anh chọn cách chạy bộ thật nhanh để giao đồ ăn cho khách nhằm rèn luyện sức bền và dung tích phổi. Công việc mưu sinh vất vả vô tình trở thành những bài tập "heavy training" có trả lương, giúp anh tích lũy một nền tảng thể lực phi thường.

Năm 22 tuổi, anh chính thức bước vào con đường chạy địa hình chuyên nghiệp. Đến năm 26 tuổi, chàng trai shipper ngày nào đã vươn lên trở thành vận động viên có số điểm ITRA (Hiệp hội Chạy địa hình Quốc tế) cao nhất châu Á. Trước khi sang Ý đại náo giải TOR, anh cũng đã có 4 lần vô địch giải Chongli 168 danh giá tại quê nhà.

Lời chia tay đỉnh cao đầy cảm hứng

Chiến thắng tại Tor des Geants 2026 không chỉ là một danh hiệu, mà còn là màn đòi nợ ngọt ngào của Triệu Gia Câu. Vào tháng 9 năm ngoái, trong lần đầu tiên tham dự, anh đã phải cay đắng bỏ cuộc ở km thứ 203 do kiệt sức. Khi đó, anh đã tự hứa: "Tôi sẽ trở lại". Đúng một năm sau, anh giữ lời hứa và trở lại với tư cách của một nhà vua.

Đặc biệt, chia sẻ với tờ South China Morning Post, Triệu Gia Câu tiết lộ giải TOR 2026 chính là lời chia tay của anh đối với các cựu ly siêu cực hạn (từ 168km trở lên). Anh muốn khép lại chương rực rỡ nhất trong sự nghiệp running của mình bằng một cột mốc không thể phá vỡ, trước khi chuyển sang vai trò truyền cảm hứng cho cộng đồng.

"Tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể tiếp thêm động lực cho mọi người. Dù xuất phát điểm của bạn là ai, chỉ cần có ý chí, bạn hoàn toàn có thể dũng cảm lao về phía trước và chinh phục những đỉnh núi của cuộc đời mình", Triệu Gia Câu bộc bạch.