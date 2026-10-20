Trực tiếp bóng đá PSG - Barcelona: Thử thách cực đại tại Paris (Cúp C1)

C1 - Champions League | 2h, 21/10 | Parc des Princes PSG 0 - 0 Barcelona (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: PSG vs Barcelona Barcelona Điểm Chevalier Hakimi Marquinhos Pacho Nuno Mendes Joao Neves Vitinha Fabian Ruiz Dembele Doué Kvaratskhelia Điểm Joan Garcia Kounde Cubarsi Gerard Martin Balde Rodri Pedri Lamine Yamal Fermin Lopez Anthony Gordon Gabriel Jesus Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận PSG PSG Barcelona Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Dembele, Doué, Kvaratskhelia Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Balde, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Gabriel Jesus

PSG biến hóa và bản lĩnh đại chiến

PSG đang duy trì phong độ ấn tượng tại Champions League với 10 bàn thắng sau hai lượt trận, nổi bật là chiến thắng 4-2 ngay trên sân của Man City. Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique, PSG sở hữu hàng tiền vệ kiểm soát bóng linh hoạt gồm Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves cùng các ngòi nổ tốc độ Ousmane Dembele, Désiré Doué và Khvicha Kvaratskhelia.

Chiều sâu lực lượng ấn tượng cũng giúp PSG lội ngược dòng thắng Strasbourg 3-1 cuối tuần qua dù xoay tua hầu hết đội hình.

Barca thăng hoa cùng sức mạnh hàng công

Bên kia chiến tuyến, Barca dưới thời Hansi Flick thể hiện phong độ hủy diệt với 9 trận toàn thắng tại La Liga (ghi 39 bàn) và 2 trận toàn thắng ở Cúp C1 (ghi 9 bàn).

Hàng công của xứ Catalunya cực kỳ đa dạng khi những Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Anthony Gordon, Rodri hay Dani Olmo đều liên tục lập công.

Dù sở hữu hiệu suất ghi bàn khủng khiếp, hàng thủ dâng cao của Barca có thể đối mặt với rủi ro lớn trước các đường chuyền xuyên tuyến tốc độ của PSG, nhất là khi đại diện xứ Catalunya còn phải phân sức cho trận El Clasico sắp tới.

Lực lượng và lịch sử đối đầu

Về lịch sử đối đầu, hai đội rất cân bằng khi mỗi bên thắng 6 trận và hòa 4 trong 16 lần đụng độ ở Cúp châu Âu. Dù vậy, những cuộc chạm trán gần đây nghiêng về PSG khi họ thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất gặp Barca tại Champions League.

Về tình hình lực lượng, PSG vắng Senny Mayulu và Alessandro Longoni do vấn đề sức khỏe, trong khi Nuno Mendes bỏ ngỏ khả năng ra sân. Phía Barca chào đón sự trở lại của Raphinha và Frenkie de Jong, nhưng Andreas Christensen cùng Roony Bardghji vẫn chưa sẵn sàng, còn Eric Garcia cần kiểm tra thêm thể lực.