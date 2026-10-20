Nóng nhất thể thao sáng 20/10: Mỹ nhân tennis Svitolina bất ngờ ly thân với Monfils

Svitolina bất ngờ công bố ly thân với Monfils

Elina Svitolina mới đây đã gây bất ngờ khi công bố cô và Gael Monfils sẽ kết thúc cuộc hôn nhân giữa họ sau 5 năm bên nhau. Svitolina cho biết cô đang trải qua giai đoạn “tự nghi ngờ bản thân” rất nhiều và cần tìm lại mình, nhưng khẳng định Monfils đã luôn bên cô và yêu thương cô với tất cả tình cảm. Svitolina cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc con gái Skai năm nay đã lên 4 tuổi.

Monfils và Svitolina

Tuyển bóng ném nữ Việt Nam dừng bước ở bán kết giải IHF Nations Trophy

Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam đã dừng bước ở bán kết giải IHF Nations Trophy 2026 sau khi để thua 21–23 trước tuyển Hồng Kông (TQ). Trước đối thủ tuyển Việt Nam đã thua 23-26 ở ASIAD, trận này thế trận diễn ra rất ngang ngửa và Hồng Kông (TQ) chỉ dẫn trước 14-13 sau hiệp 1. Sang hiệp 2, đối thủ có lúc đã dẫn cách biệt 5 bàn, ĐT Việt Nam rất nỗ lực rút ngắn nhưng không đủ thời gian và chấp nhận thất bại với cách biệt 2 bàn.

UFC 333 không đổi lịch dù tình hình chiến sự

Chủ tịch Dana White của UFC cho biết kế hoạch tổ chức UFC 333 vẫn sẽ được giữ nguyên bất chấp nhiều sự kiện thể thao đã và đang được hoãn do tình hình chiến sự phức tạp ở vùng Vịnh. Dana White cho biết UFC 333 vẫn sẽ diễn ra vào ngày 24/10 tới và thậm chí có 5 sự kiện võ thuật khác vẫn chưa bị dời lịch dù tổ chức trong 1 tháng tới tại Saudi Arabia, Qatar và Abu Dhabi.

Đối thủ cũ hiến kế cho Joshua đấu Fury

Anthony Joshua mới đây đã được đối thủ cũ Luke Campbell hiến kế để hạ Tyson Fury trong trận boxing toàn-Anh đình đám sắp tới. Campbell, người đã từng đấu Joshua từ hơn 15 năm trước và nay đã treo găng để đi làm chính trị, cho rằng Joshua nên ra đòn liên hoàn sau khi giữ khoảng cách với Fury: “Một loạt 2-3 cú đấm là cách tốt nhất để Anthony có thể gây khó khăn cho Tyson, và sau đó là trở lại ngay cự ly ban đầu. Sải tay của Tyson rất dài nên nếu cậu ấy chỉ tung 1-2 đòn mà vẫn ngả người, cậu ấy sẽ vào đúng tầm đấm móc của Tyson”.