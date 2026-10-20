Người đẹp võ thuật Kim Châu mặc bikini thi chung kết hoa hậu, khoe "vòng ba" 96 cm

🔥 Màn biểu diễn tài năng võ thuật gây “sốt”

Nguyễn Thị Kim Châu là một trong những thí sinh lọt top 25 chung cuộc Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp sinh năm 2006 sẽ cùng các thí sinh tranh tài tại đêm chung kết, dự kiến diễn ra ngày 7/11 tới.

Kim Châu trình diễn tài năng võ thuật. Ảnh Tiền Phong

Trước thềm chung kết, Kim Châu gây chú ý với màn biểu diễn tài năng võ thuật đầy ấn tượng. Những đường quyền dứt khoát, mạnh mẽ của nữ sinh năm 3 Trường Đại học Văn Hiến nhận được sự quan tâm của ban giám khảo và khán giả.

Không chỉ sở hữu danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025, Kim Châu còn có nền tảng thể thao đáng nể. Là người đẹp xuất thân từ võ thuật, cô đã dành nhiều năm theo đuổi Taekwondo và giành được những thành tích đáng chú ý ở các giải đấu.

💥 Bảng thành tích võ thuật đáng nể

Kim Châu bén duyên với Taekwondo từ năm học lớp 6. Nhờ năng khiếu, chiều cao tốt cùng sự chăm chỉ tập luyện, cô từng giành HCV, HCB và HCĐ nội dung đối kháng đồng đội cấp thành phố, HCV đối kháng cấp quận, đồng thời được gọi vào đội tuyển Taekwondo TP.HCM.

Người đẹp võ thuật tự tin chuẩn bị cho phần thi bikini tại đêm chung kết

Bên cạnh võ thuật, người đẹp còn tập luyện thêm các môn thể thao như bóng ném và bóng rổ. Việc duy trì vận động đều đặn giúp cô phát triển thể lực, sức bền cũng như sự dẻo dai.

Kim Châu sở hữu chiều cao 1m74, số đo ba vòng 82-67-96 cm. Với lợi thế hình thể cùng nền tảng thể thao, cô đang tích cực chuẩn bị cho những phần thi quan trọng tại Hoa hậu Việt Nam 2026, đặc biệt là phần thi bikini.

“Hiện tại, Châu đang tập trung chuẩn bị cho các phần thi quan trọng sắp tới của Hoa hậu Việt Nam 2026, đặc biệt là phần thi bikini, trình diễn và ứng xử. Bên cạnh việc trau dồi kỹ năng catwalk, Châu cũng chú trọng rèn luyện thể lực, giữ gìn vóc dáng và chăm sóc sức khỏe”, người đẹp chia sẻ.

💪 Duy trì thói quen thể thao

Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, Kim Châu đã xây dựng thói quen tập luyện thể thao đều đặn. Cô kết hợp tập gym và bơi lội nhằm cải thiện vóc dáng, tăng sức bền và duy trì thể trạng tốt.

Kim Châu từng giành nhiều huy chương võ thuật

Với Kim Châu, việc tập luyện không đơn thuần hướng đến hình thể đẹp khi trình diễn bikini mà còn giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai, đủ năng lượng để đáp ứng lịch trình hoạt động dày đặc của cuộc thi.

“Với Châu, việc rèn luyện không chỉ nhằm có hình thể đẹp khi trình diễn bikini, mà còn giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai và có đủ năng lượng cho lịch trình hoạt động dày đặc của cuộc thi.

Các cuộc thi trước đây giúp Châu tích lũy kinh nghiệm, hiểu rõ hơn về bản thân và học cách vượt qua áp lực, khó khăn. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Châu mong muốn tiếp tục thử thách giới hạn của chính mình, hoàn thiện cả ngoại hình, tri thức và bản lĩnh.

Châu sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất, đồng thời xem đây là cơ hội để trưởng thành và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng”, Kim Châu bày tỏ.