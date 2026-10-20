Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sabah vs Borussia Dortmund
Logo Sabah - SAB Sabah
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Roma vs Slovan Bratislava
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Slovan Bratislava - SLO Slovan Bratislava
-
Manchester City vs AEK Athens
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AEK Athens - AEK AEK Athens
-
Napoli vs Bodø / Glimt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Stuttgart vs Atlético de Madrid
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Porto vs PSV
Logo Porto - POR Porto
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Liverpool vs Villarreal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Como vs Manchester United
Logo Como - COM Como
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-

Trực tiếp bóng đá Liverpool - Villarreal: 2 người bạn thân "tương tàn" (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Liverpool Cup C1 - Champions League 2026/27

(2h, 21/10, vòng phân hạng, UEFA Champions League) Trong đêm nay, HLV Andoni Iraola và Inigo Perez sẽ phải gác lại tình bạn để đi tìm thắng lợi.

  

C1 - Champions League | 2h, 21/10 | Anfield

Liverpool
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Villarreal: 2 người bạn thân "tương tàn" (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Villarreal: 2 người bạn thân "tương tàn" (Cúp C1) - 1
Villarreal
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Villarreal: 2 người bạn thân "tương tàn" (Cúp C1) - 1
Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Gravenberch, Mac Allister, Barcola, Wirtz, Gakpo, Isak
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Villarreal: 2 người bạn thân "tương tàn" (Cúp C1) - 1
Junior, Mourino, Navarro, Veiga, Romero, Saliba, Comesana, Gueye, Moleiro, Moreno, Mikautadze

Liverpool tìm sự ổn định trên sân nhà

Liverpool đã thắng 6/8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm chiến thắng thuyết phục 6-3 trước LASK Linz, và họ hoàn toàn tự tin vào việc duy trì thành tích toàn thắng tại Champions League.

Đội bóng của HLV Andoni Iraola thể hiện phong độ thiếu ổn định tại Anfield mùa này, nhưng chất lượng hàng công của họ vẫn đủ sức gây khó khăn cho một Villarreal vốn đang gặp nhiều chông chênh tại giải quốc nội.

Liverpool dù vậy gặp tổn thất đáng kể trong trận thắng Brentford cuối tuần qua, khi Dominik Szoboszlai đã bị chấn thương, không lâu sau khi bình phục. Ryan Gravenberch sẽ thế chỗ sau khi vắng mặt trận gặp Brentford do án treo giò.

Bạn cũ đối đầu

Các vị khách đến từ Tây Ban Nha đã có những cải thiện về phong độ trong vài tuần gần đây. Sau chuỗi 6 trận không thắng lúc khởi đầu mùa giải, họ đã giành chiến thắng ở 4 trận gần nhất, trong đó có thắng lợi ấn tượng 3-1 trước Napoli tại Champions League. Đây được xem là bước vào đà quan trọng để các fan Villarreal yên tâm hơn về tân HLV Inigo Perez, người đã giúp Rayo Vallecano về ngôi Á quân Conference League mùa trước.

Tuy nhiên, Villarreal mới chỉ thắng đúng 1 lần trong 6 chuyến làm khách mùa này, và với sức mạnh tấn công vượt trội, Liverpool nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm. Trong khi đó Villarreal dù có một số nhân tố nổi bật trên hàng công nhưng chưa thể hiện được "hỏa lực" đáng gờm.

Đây sẽ là cuộc gặp rất thú vị cho HLV Inigo Perez, bởi Andoni Iraola chính là bạn thân của ông và họ là cặp HLV trưởng - HLV phó một thời từng cầm trịch tại Rayo Vallecano. Inigo Perez thậm chí đã suýt sang Anh làm trợ lý cho Iraola khi Iraola dẫn dắt Bournemouth, nhưng Inigo đã không xin được giấy phép lao động và số phận đã khiến ông trở thành HLV trưởng kế tục bạn mình tại Rayo, và giờ là cuộc đối đầu giữa họ tại Cúp C1.

8

PSG - Barcelona 21.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 21/10
Thể lệ
Dự đoán lượt 3 Cúp C1: Cả châu Âu ngóng đại chiến PSG - Barca, Arsenal không còn sợ Bayern
Dự đoán lượt 3 Cúp C1: Cả châu Âu ngóng đại chiến PSG - Barca, Arsenal không còn sợ Bayern

Lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 dự báo diễn ra đầy hấp dẫn khi nhiều ông lớn chạm mặt nhau.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/10/2026 18:07 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN