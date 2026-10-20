Trực tiếp bóng đá Liverpool - Villarreal: 2 người bạn thân "tương tàn" (Cúp C1)

C1 - Champions League | 2h, 21/10 | Anfield Liverpool 0 - 0 Villarreal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs Villarreal Villarreal Điểm Alisson Gomez Jacquet Van Dijk Tsimikas Gravenberch Mac Allister Barcola Wirtz Gakpo Isak Điểm Junior Mourino Navarro Veiga Romero Saliba Comesana Gueye Moleiro Moreno Mikautadze Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Villarreal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Gravenberch, Mac Allister, Barcola, Wirtz, Gakpo, Isak Junior, Mourino, Navarro, Veiga, Romero, Saliba, Comesana, Gueye, Moleiro, Moreno, Mikautadze

Liverpool tìm sự ổn định trên sân nhà

Liverpool đã thắng 6/8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm chiến thắng thuyết phục 6-3 trước LASK Linz, và họ hoàn toàn tự tin vào việc duy trì thành tích toàn thắng tại Champions League.

Đội bóng của HLV Andoni Iraola thể hiện phong độ thiếu ổn định tại Anfield mùa này, nhưng chất lượng hàng công của họ vẫn đủ sức gây khó khăn cho một Villarreal vốn đang gặp nhiều chông chênh tại giải quốc nội.

Liverpool dù vậy gặp tổn thất đáng kể trong trận thắng Brentford cuối tuần qua, khi Dominik Szoboszlai đã bị chấn thương, không lâu sau khi bình phục. Ryan Gravenberch sẽ thế chỗ sau khi vắng mặt trận gặp Brentford do án treo giò.

Bạn cũ đối đầu

Các vị khách đến từ Tây Ban Nha đã có những cải thiện về phong độ trong vài tuần gần đây. Sau chuỗi 6 trận không thắng lúc khởi đầu mùa giải, họ đã giành chiến thắng ở 4 trận gần nhất, trong đó có thắng lợi ấn tượng 3-1 trước Napoli tại Champions League. Đây được xem là bước vào đà quan trọng để các fan Villarreal yên tâm hơn về tân HLV Inigo Perez, người đã giúp Rayo Vallecano về ngôi Á quân Conference League mùa trước.

Tuy nhiên, Villarreal mới chỉ thắng đúng 1 lần trong 6 chuyến làm khách mùa này, và với sức mạnh tấn công vượt trội, Liverpool nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm. Trong khi đó Villarreal dù có một số nhân tố nổi bật trên hàng công nhưng chưa thể hiện được "hỏa lực" đáng gờm.

Đây sẽ là cuộc gặp rất thú vị cho HLV Inigo Perez, bởi Andoni Iraola chính là bạn thân của ông và họ là cặp HLV trưởng - HLV phó một thời từng cầm trịch tại Rayo Vallecano. Inigo Perez thậm chí đã suýt sang Anh làm trợ lý cho Iraola khi Iraola dẫn dắt Bournemouth, nhưng Inigo đã không xin được giấy phép lao động và số phận đã khiến ông trở thành HLV trưởng kế tục bạn mình tại Rayo, và giờ là cuộc đối đầu giữa họ tại Cúp C1.