Trực tiếp bóng đá Chelsea - Hull: Trở lại cuộc đua vô địch (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 12/9 | Stamford Bridge Chelsea 0 - 0 Hull City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Chelsea vs Hull City Hull City Điểm Martinez Acheampong Lacroix Fofana Hato James Lavia Palmer Neto Rogers Pedro Điểm Tzolakis Coyle Ajayi Egan Mendy Giles Belloumi Slater Gourna-Douath Stroud McBurnie Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Chelsea Chelsea Hull City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Martinez, Acheampong, Lacroix, Fofana, Hato, James, Lavia, Palmer, Neto, Rogers, Pedro Tzolakis, Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Giles, Belloumi, Slater, Gourna-Douath, Stroud, McBurnie

Chelsea tìm lại mạch thắng

Chelsea nhận thất bại đầu tiên dưới thời Xabi Alonso vào cuối tuần trước khi thua Arsenal 1-2 trên sân khách. Dù vậy, màn trình diễn tích cực tại sân của nhà đương kim vô địch vẫn mang đến nhiều tín hiệu lạc quan cho mùa giải phía trước.

Những chiến thắng trước đó giúp Alonso nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ Chelsea. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ có thêm cơ hội củng cố vị thế nếu giúp đội bóng thành London giành 3 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà tại Premier League, thành tích họ chưa làm được kể từ tháng 5/2025.

Tuy nhiên, Chelsea có lý do để lo lắng. “The Blues” không thắng trong 4 lần gần nhất tiếp đón các đội mới lên hạng (hòa 3, thua 1). Đáng chú ý, họ đều là đội mở tỷ số ở cả 3 trận sân nhà gặp đối thủ mới lên hạng mùa trước nhưng chỉ giành được 2 trận hòa và nhận 1 thất bại.

Hull khởi đầu như mơ

Hull đang có màn trở lại Premier League đầy ấn tượng khi bất bại sau 3 vòng đầu (thắng 2, hòa 1), qua đó trở thành đội bóng mới lên hạng thứ tư trong lịch sử giải đấu giành được 7 điểm sau 3 trận mở màn.

Tuy nhiên, cả ba đội trước đó đạt thành tích tương tự đều không thể giành chiến thắng ở trận thứ tư. Dẫu vậy, phong độ khởi đầu mạnh mẽ giúp Hull có đủ sự tự tin trước chuyến hành quân tới Stamford Bridge.

Vấn đề nằm ở thành tích sân khách. Chiến thắng trước Coventry là lần duy nhất Hull ca khúc khải hoàn trong 19 chuyến làm khách gần nhất tại Premier League, bên cạnh 3 trận hòa và 15 thất bại. Thống kê này rõ ràng không tạo nhiều niềm tin rằng Hull có thể làm nên lịch sử.

Cơ hội viết lịch sử

Hull đang hướng tới cột mốc chưa đội bóng mới lên hạng nào từng đạt được: giữ sạch lưới trong cả 4 trận đầu tiên của một mùa Premier League.

Dù vậy, mục tiêu ấy bị đặt dấu hỏi sau khi Hull nhận thất bại trên sân Sunderland tại Carabao Cup hồi giữa tuần. Trước Chelsea, hàng thủ của đội khách sẽ phải đối mặt với sức ép lớn hơn nhiều nếu muốn duy trì thành tích phòng ngự ấn tượng tại Premier League.

Chelsea áp đảo đối đầu

Lịch sử đối đầu hoàn toàn đứng về phía Chelsea. Đội bóng Tây London bất bại trong 17 lần chạm trán Hull gần nhất, với 15 chiến thắng và 2 trận hòa.

Đáng chú ý, Chelsea đang sở hữu chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp trước Hull trên mọi đấu trường. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại FA Cup mùa trước, khi Chelsea dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 4-0.

Với phong độ đầu mùa của Hull, Chelsea chắc chắn không thể chủ quan. Nhưng nếu dựa trên lịch sử đối đầu và lợi thế Stamford Bridge, Alonso cùng các học trò vẫn được đánh giá cao hơn đáng kể trong cuộc chiến giữa hai đội đang nằm trong nhóm dẫn đầu.