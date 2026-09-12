Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC - SLNA: Chủ nhà áp đảo về thành tích đối đầu (V-League)

V-League | 19h15, 12/9 | Hàng Đẫy Hà Nội FC 0 - 0 SLNA (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Hà Nội FC vs SLNA SLNA Điểm Văn Chuẩn Xuân Mạnh Cyrus Cristie Thành Chung Đình Hai Hai Long Yuval Sade Hùng Dũng Hoàng Hên Andrew Jung Văn Tùng Điểm Văn Bình Bruno Paraiba Thanh Đức Khắc Ngọc Jairo Nguyên Hoàng Văn Quý Onoja Bá Quyền Xuân Đại Amine Trần Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hà Nội FC Hà Nội FC SLNA Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Cyrus Cristie, Thành Chung, Đình Hai, Hai Long, Yuval Sade, Hùng Dũng, Hoàng Hên, Andrew Jung, Văn Tùng Văn Bình, Bruno Paraiba, Thanh Đức, Khắc Ngọc, Jairo, Nguyên Hoàng, Văn Quý, Onoja, Bá Quyền, Xuân Đại, Amine Trần

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về Hà Nội. Trong 10 cuộc chạm trán gần đây, đội bóng Thủ đô thắng 6, hòa 2 và chỉ để thua 2 trận trước SLNA. Mùa giải năm ngoái, Hà Nội thắng cả 2 trận lượt đi và về, ghi 6 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn trước SLNA.

Đi tìm chiến thắng đầu tay

Hà Nội FC có ngày ra quân không thuận lợi tại V-League 2026/27 khi để thua 1-3 trước Công an TP HCM. Đó là trận đấu họ chơi không tệ nhưng khả năng tận dụng cơ hội lại không tốt. Trong khi đó, đối thủ lại quá sắc sảo trong những pha dứt điểm.

Thầy trò HLV Harry Kewell sẽ cố gắng tìm chiến thắng đầu tay ở vòng 2 khi được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy. Đối thủ của họ là SLNA, đội đã thắng tân binh Bắc Ninh ở vòng đầu tiên.

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