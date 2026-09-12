Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC - SLNA: Chủ nhà áp đảo về thành tích đối đầu (V-League)
(19h15, 12/9) Hà Nội hoàn toàn vượt trội SLNA xét về thành tích đối đầu trong quá khứ.
V-League | 19h15, 12/9 | Hàng Đẫy
Điểm
Văn Chuẩn
Xuân Mạnh
Cyrus Cristie
Thành Chung
Đình Hai
Hai Long
Yuval Sade
Hùng Dũng
Hoàng Hên
Andrew Jung
Văn Tùng
Điểm
Văn Bình
Bruno Paraiba
Thanh Đức
Khắc Ngọc
Jairo
Nguyên Hoàng
Văn Quý
Onoja
Bá Quyền
Xuân Đại
Amine Trần
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về Hà Nội. Trong 10 cuộc chạm trán gần đây, đội bóng Thủ đô thắng 6, hòa 2 và chỉ để thua 2 trận trước SLNA. Mùa giải năm ngoái, Hà Nội thắng cả 2 trận lượt đi và về, ghi 6 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn trước SLNA.
Đi tìm chiến thắng đầu tay
Hà Nội FC có ngày ra quân không thuận lợi tại V-League 2026/27 khi để thua 1-3 trước Công an TP HCM. Đó là trận đấu họ chơi không tệ nhưng khả năng tận dụng cơ hội lại không tốt. Trong khi đó, đối thủ lại quá sắc sảo trong những pha dứt điểm.
Thầy trò HLV Harry Kewell sẽ cố gắng tìm chiến thắng đầu tay ở vòng 2 khi được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy. Đối thủ của họ là SLNA, đội đã thắng tân binh Bắc Ninh ở vòng đầu tiên.
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Tổ VAR là điểm nhấn trong hiệp một khi không công nhận bàn thắng cho chủ nhà và tư vấn để trọng tài chính rút thẻ đỏ trực tiếp.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/09/2026 11:50 AM (GMT+7)