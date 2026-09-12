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Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC - SLNA: Chủ nhà áp đảo về thành tích đối đầu (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Sông Lam Nghệ An V-League 2026-27

(19h15, 12/9) Hà Nội hoàn toàn vượt trội SLNA xét về thành tích đối đầu trong quá khứ.

   

V-League | 19h15, 12/9 | Hàng Đẫy

Hà Nội FC
Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC - SLNA: Chủ nhà áp đảo về thành tích đối đầu (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC - SLNA: Chủ nhà áp đảo về thành tích đối đầu (V-League) - 1
SLNA
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC - SLNA: Chủ nhà áp đảo về thành tích đối đầu (V-League) - 1
Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Cyrus Cristie, Thành Chung, Đình Hai, Hai Long, Yuval Sade, Hùng Dũng, Hoàng Hên, Andrew Jung, Văn Tùng
Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC - SLNA: Chủ nhà áp đảo về thành tích đối đầu (V-League) - 1
Văn Bình, Bruno Paraiba, Thanh Đức, Khắc Ngọc, Jairo, Nguyên Hoàng, Văn Quý, Onoja, Bá Quyền, Xuân Đại, Amine Trần

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về Hà Nội. Trong 10 cuộc chạm trán gần đây, đội bóng Thủ đô thắng 6, hòa 2 và chỉ để thua 2 trận trước SLNA. Mùa giải năm ngoái, Hà Nội thắng cả 2 trận lượt đi và về, ghi 6 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn trước SLNA.

Đi tìm chiến thắng đầu tay

Hà Nội FC có ngày ra quân không thuận lợi tại V-League 2026/27 khi để thua 1-3 trước Công an TP HCM. Đó là trận đấu họ chơi không tệ nhưng khả năng tận dụng cơ hội lại không tốt. Trong khi đó, đối thủ lại quá sắc sảo trong những pha dứt điểm.

Thầy trò HLV Harry Kewell sẽ cố gắng tìm chiến thắng đầu tay ở vòng 2 khi được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy. Đối thủ của họ là SLNA, đội đã thắng tân binh Bắc Ninh ở vòng đầu tiên. 

Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC - SLNA: Chủ nhà áp đảo về thành tích đối đầu (V-League) - 1

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Video bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Điểm nhấn VAR, cay đắng 2 thẻ đỏ (V-League)
Video bóng đá Đà Nẵng - Nam Định: Điểm nhấn VAR, cay đắng 2 thẻ đỏ (V-League)

Tổ VAR là điểm nhấn trong hiệp một khi không công nhận bàn thắng cho chủ nhà và tư vấn để trọng tài chính rút thẻ đỏ trực tiếp.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/09/2026 11:50 AM (GMT+7)
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