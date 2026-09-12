Siêu mẫu Trần Thu Hằng phá dớp "nữ hoàng về nhì", lần đầu vô địch World Cup Pickleball

Vượt qua 32 đôi để tiến vào trận đấu quyết định

Để giành chức vô địch hạng mục KOL nam nữ tại World Cup Pickleball 2026, giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2002 Trần Thu Hằng và người bạn đồng hành Roker Tuấn Anh đã phải trải qua hành trình đầy thử thách khi vượt qua tới 32 đôi chỉ trong một ngày.

Theo Trần Thu Hằng, các đối thủ đều có trình độ khá đồng đều và thi đấu rất tốt. Chính vì vậy, ngay từ trước giải, cả hai đã chuẩn bị kỹ về tinh thần cũng như chiến thuật để có thể thích nghi với từng trận đấu.

Một trong những lợi thế quan trọng của cặp đôi là có thêm một ngày nghỉ trước trận chung kết. Khoảng thời gian này giúp Thu Hằng và Tuấn Anh có cơ hội nhìn lại những trận đấu đã qua, tìm ra điểm cần cải thiện và điều chỉnh chiến thuật cho trận đấu quyết định.

Người đẹp cũng thừa nhận yếu tố may mắn đã đóng một phần trong hành trình lên ngôi. Tuy nhiên, khi đã bước vào trận chung kết, cả hai cặp đấu đều xứng đáng bởi tất cả đều phải trải qua một hành trình dài và thi đấu với phong độ cao.

Rơi nước mắt khi lần đầu chạm tay vào chiếc cúp vô địch

Chức vô địch World Cup Pickleball 2026 mang đến cho Trần Thu Hằng cảm xúc đặc biệt bởi đây chính là chiếc cúp vô địch đầu tiên trong hành trình thi đấu pickleball của cô.

“Thật sự lúc đó mắt tôi đã rơm rớm vì áp lực quá lớn. Nhưng niềm vui thì kéo dài đến cả tuần sau đó”, Thu Hằng kể lại.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất với người đẹp là khi điểm số cuối cùng được khép lại. Những người đồng đội và thành viên trong team lập tức ùa vào sân, nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy nhau. Không khí vỡ òa sau những ngày thi đấu căng thẳng.

Đặc biệt, câu nói của mẹ càng khiến khoảnh khắc ấy trở nên đáng nhớ: “Con làm được rồi đấy!”.

Trong đội, người cười, người rơm rớm nước mắt. Với Thu Hằng, đó không chỉ là niềm vui của riêng cô mà còn là cảm xúc của cả một tập thể đã đồng hành trong suốt hành trình.

“Đến bây giờ, mỗi khi nhìn lại hình ảnh khoảnh khắc kết thúc điểm số chiến thắng, cảm xúc vẫn còn nguyên. Mọi người ùa vào sân, nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy nhau. Cả team lúc đó đều kiểu: ‘Ôi, cảm xúc quá!’”, cô nói.

Chỉ có hai trận tập cùng đồng đội trước khi thi đấu

Để có được chức vô địch, Thu Hằng và Roker Tuấn Anh cũng phải vượt qua một khó khăn không nhỏ khi không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau.

Do lịch trình và việc phải di chuyển khá nhiều, hai người chỉ thực sự có khoảng hai trận để ráp đội trước khi bước vào giải.

Chính vì vậy, hành trình tại World Cup Pickleball cũng trở thành quá trình để cả hai hiểu nhau hơn qua từng trận đấu. Càng tiến sâu, sự phối hợp giữa hai người càng trở nên ăn ý.

“Chúng tôi gần như vừa đánh vừa hiểu nhau hơn qua từng trận. Càng vào sâu, sự phối hợp cũng dần tốt hơn”, Thu Hằng chia sẻ.

Việc có thêm một ngày nghỉ trước chung kết tiếp tục trở thành “chìa khóa” giúp cặp đôi có thời gian phân tích những gì đã diễn ra, rút kinh nghiệm và đưa ra những thay đổi về chiến thuật trước trận đấu quan trọng nhất.

Từ “nữ hoàng giải Nhì” đến nhà vô địch World Cup

Trước khi bước lên vị trí cao nhất tại World Cup Pickleball 2026, Trần Thu Hằng đã không ít lần tiến rất gần đến chức vô địch nhưng phải dừng lại ở vị trí thứ hai.

“Nếu nói vui thì chắc phải gọi tôi là ‘nữ hoàng giải Nhì’!”, người đẹp bật cười.

Thu Hằng cho biết trước chiếc cúp lần này, cô từng về Nhì khá nhiều lần và cũng có không ít thành tích ở vị trí thứ Ba. Chính vì thế, việc lần đầu tiên giành chức vô địch mang ý nghĩa đặc biệt.

Chiếc cúp tại World Cup Pickleball không chỉ bổ sung một danh hiệu đáng nhớ vào bảng thành tích của Thu Hằng mà còn giúp cô chính thức “đổi màu” thành tích sau nhiều lần lỡ hẹn với vị trí cao nhất.

Bên cạnh gym và yoga, pickleball đã trở thành bộ môn mà Thu Hằng gắn bó khá bền bỉ trong khoảng một năm qua.

Sau chức vô địch, người đẹp xác định sẽ tiếp tục cải thiện chuyên môn thay vì hài lòng với thành tích hiện tại. Theo Thu Hằng, điểm mạnh của cô hiện nằm nhiều ở khả năng phòng thủ, vì vậy mục tiêu tiếp theo là hoàn thiện khả năng tấn công.

Điều khiến người đẹp yêu thích pickleball không chỉ nằm ở tính cạnh tranh mà còn ở khả năng kết nối cộng đồng.

“Đây là một môn thể thao giúp mọi người dễ dàng làm quen và gần gũi với nhau hơn. Thông qua pickleball, các mối quan hệ xã hội của tôi cũng phát triển nhiều hơn, từ bạn bè, đồng nghiệp cho đến đối tác”, Thu Hằng chia sẻ.