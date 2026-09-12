Trực tiếp bóng đá Liverpool - Fulham: "Lữ đoàn đỏ" dần nóng máy dưới thời Iraola (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 12/09 | Anfield Liverpool 0 - 0 Fulham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs Fulham Fulham Điểm Alisson Araujo Jacquet Van Dijk Tsimikas Mac Allister Szoboszlai Munoz Wirtz Ngumoha Isak Điểm Leno Castagne Andersen Bassey Robinson Berge Charles Iwobi King Palacios Garcia Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Fulham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Szoboszlai, Munoz, Wirtz, Ngumoha, Isak Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Berge, Charles, Iwobi, King, Palacios, Garcia

Liverpool dần nóng máy dưới thời Iraola

Hai trận hòa 2-2 liên tiếp khi mở màn mùa giải từng khiến một bộ phận người hâm mộ Liverpool lo ngại về quyết định bổ nhiệm Andoni Iraola. Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 trước Ipswich tại Premier League, sau đó là màn ngược dòng đánh bại Atletico Madrid 2-1 trên sân nhà ở Champions League giữa tuần, đã giúp bầu không khí tại Anfield trở nên tích cực hơn.

Bài toán tiếp theo của Iraola là cải thiện phong độ sân nhà tại Premier League. Liverpool đang trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng tại Anfield, đều kết thúc với tỷ số hòa, dài nhất kể từ tháng 3/2021. Dẫu vậy, Fulham có thể là đối thủ phù hợp để Liverpool giải quyết vấn đề này. Iraola từng đánh bại Fulham 4 lần tại Premier League trên cương vị HLV, bên cạnh 1 trận hòa và 1 thất bại.

Fulham khởi đầu trong tuyệt vọng

Trái ngược Liverpool, Fulham đang trải qua màn khởi đầu mùa giải đáng quên khi toàn thua cả 3 trận, qua đó trở thành một trong hai đội chưa giành được điểm nào.

Trong lịch sử, Fulham mới chỉ hai lần thua cả 4 trận mở màn một mùa giải ở hạng đấu cao nhất nước Anh. Đáng lo ngại, cả hai lần trước đều kết thúc bằng việc họ phải nhận vé xuống hạng.

Nếu tiếp tục trắng tay tại Anfield, Fulham sẽ lần thứ ba trải qua khởi đầu tồi tệ này và đó có thể là dấu hiệu báo trước một mùa giải đầy hiểm họa.

Arbeloa trở lại Anfield trong thế khó

Trận đấu cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Álvaro Arbeloa, cựu cầu thủ Liverpool và hiện là HLV Fulham. Tuy nhiên, ngày trở lại Anfield của Arbeloa có nguy cơ trở thành một kỷ niệm buồn nếu đội bóng của ông tiếp tục thất bại.

Arbeloa đang đứng trước nhiệm vụ rất khó khăn: trở thành cựu cầu thủ Liverpool đầu tiên trên cương vị HLV giành chiến thắng trước chính đội bóng cũ tại Premier League. Trong 5 lần trước đó, những nhà cầm quân từng khoác áo Liverpool đều không thể đánh bại The Reds.

Lịch sử nghiêng hẳn về Liverpool

Liverpool cũng có cơ sở để tự tin khi thành tích đối đầu trên sân nhà trước Fulham vượt trội. Trong 33 lần tiếp đón đối thủ này tại Premier League, The Reds chỉ thua 2 trận, bên cạnh 23 chiến thắng và 8 trận hòa.

Mùa trước, Liverpool cũng giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu tương ứng tại Anfield khi đánh bại Fulham 2-0. Với phong độ đang khởi sắc, lợi thế sân nhà cùng lịch sử áp đảo, Liverpool có nhiều cơ sở để hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp.

"Lữ đoàn đỏ" có sự chuẩn bị kỹ lưỡng

2 trận thắng liên tiếp, trong đó có màn thắng ngược trước Atletico Madrid ở Cúp C1, đã giảm tải đáng kể áp lực cho tân HLV Andoni Iraola tại Liverpool. Ông đang dần ổn định đội hình của “The Reds” và Liverpool ngoài ra còn có thành tích thắng tới 7/9 trận gần nhất tiếp Fulham tại Anfield.

Trận đấu này là ngày trở lại chốn cũ cho HLV Alvaro Arbeloa nhưng ông còn đang có nhiều mối lo lớn hơn. Fulham thua sạch 3 vòng đầu và lúc này đang có tin đồn một số đáng kể trụ cột của đội nổi loạn do không ưa Arbeloa. Lực lượng thì không có nhiều thiếu thốn, nhưng Fulham đang rất thiếu đoàn kết.

Áp lực cho Fulham là vòng này đã khó, vòng sau cũng khó không kém khi gặp MU, tuy nhiên Arbeloa có vẻ vẫn giữ lối chơi đôi công có phần liều lĩnh. Liverpool mạnh hơn, thanh thế cao hơn nên sẽ rất ngạc nhiên nếu họ không thắng.