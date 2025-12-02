Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dự đoán tỉ số Barcelona - Atletico Madrid: Rực lửa đại chiến, Flick đọ tài Simeone (La Liga)

(3h, 3/12, đá sớm vòng 19 La Liga) Hansi Flick cùng Barcelona sẽ có trận đấu vô cùng khó khăn khi đối thủ là Atletico Madrid.

  

Phong độ của hai đội đều tốt

Barcelona sẽ tiếp đón Atletico Madrid vào lúc 3h sáng ngày 3/12 (giờ Việt Nam). Cuộc đối đầu này đáng lẽ phải tới vòng 19 mới diễn ra nhưng vì một số lý do bất khả kháng, ban tổ chức La Liga đã đẩy lịch thi đấu sớm hơn dự kiến khá nhiều.

Barcelona có dịp tái ngộ Atletico Madrid

Barcelona có dịp tái ngộ Atletico Madrid

Bước vào trận đấu này, Barcelona đang dẫn đầu La Liga với 34 điểm sau 14 vòng. Họ có 11 trận thắng, 1 trận hòa và thua 2 trận. Thầy trò Hansi Flick đang thắng 4 vòng gần nhất và vẫn đang bất bại trên sân nhà. Tuy nhiên, đối thủ của họ cũng đang có phong độ rất tốt. Atletico Madrid đang thắng 6 vòng liên tiếp qua đó nhảy lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Hiện tại, Atletico Madrid chỉ còn kém Barcelona đúng 3 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò Simeone sẽ cân bằng điểm số với đối thủ nếu giành chiến thắng ngay tại Nou Camp. Mùa trước, họ đã làm được điều đó nhưng là trên sân Olympic. Còn hiện tại, Barcelona đã trở về sân Nou Camp.

Thống kê đáng quên của Atletico Madrid

Theo thống kê từ ESPN, lần cuối Atletico Madrid thắng được Barcelona trên sân Nou Camp đã cách đây 19 năm. Thực tế, Atletico mới chỉ thắng được 2 lần khi đá với vị thế đội khách trước Barcelona kể từ đó tới nay. Một lần là năm ngoái, còn một lần nữa là tại Siêu cúp Tây Ban Nha năm 2020 được tổ chức tại Saudi Arabia.

Liệu Hansi Flick có giữ được thành tích bất bại của Barcelona trên sân Nou Camp trước Atletico Madrid?

Liệu Hansi Flick có giữ được thành tích bất bại của Barcelona trên sân Nou Camp trước Atletico Madrid?

Mùa trước, hai đội từng tạo nên một trận cầu có 8 bàn thắng và 1 trận cầu có 6 bàn thắng. Đó là những trận đấu Diego Simeone chỉ đạo các học trò chấp nhận đôi công với đối thủ. Tuy nhiên, với kết quả một hòa và một thua, ông thầy người Argentina có lẽ sẽ không lựa chọn lối chơi đó nữa.

Dự đoán diễn biến trận đấu

Nếu như Atletico Madrid chơi phòng thủ theo đúng thương hiệu của họ, Barcelona sẽ rất vất vả trong việc tìm bàn thắng. Hansi Flick chắc chắn sẽ xua quân lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng bàn mở tỉ số có lẽ sẽ tới muộn. Atletico Madrid sẽ không ngại nhận thẻ để ngăn chặn các cầu thủ tấn công của Barcelona.

Về mặt lực lượng, Barcelona đang mất 4 cầu thủ là Araujo, Firmin Lopez, Gavi và Ter Stegen. Mặc dù vậy, HLV Hansi Flick vẫn có đủ nhân sự để thay thế. Bên phía Atletico Madrid, Diego Simeone cũng không có được sự phục vụ của Le Normand và Marcos Llorente. Đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu đầy toan tính và đội bóng nào tận dụng tốt hơn sẽ giành chiến thắng.

Dự đoán tỉ số: Barcelona 1-1 Atletico Madrid

Đội hình xuất phát

Barcelona: Garcia, Balde, Martin, Cubarsi, Kounde, Olmo, De Jong, Pedri, Raphinha, Lewandowski, Yamal

Atletico Madrid: Oblak, Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Alvarez, Sorloth

Barcelona - Atletico Madrid 03.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Tranh cãi bảng xếp hạng La Liga không có VAR: Real ấm ức là dễ hiểu
Tranh cãi bảng xếp hạng La Liga không có VAR: Real ấm ức là dễ hiểu

Những quyết định của VAR khiến cục diện La Liga 2025/26 biến động mạnh, tạo nên tranh cãi không hồi hết.

Theo Nhật Anh

02/12/2025 00:17 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26
