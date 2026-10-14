"Nữ hoàng tennis" vừa làm nên lịch sử cho quần vợt Trung Quốc là ai?

Zheng Qinwen đã hoàn tất câu chuyện cổ tích hoành tráng nhất lịch sử China Open khi trở thành tay vợt chủ nhà đầu tiên, đồng thời là tay vợt nhận suất đặc cách đầu tiên đăng quang ngôi vô địch đơn nữ trong lịch sử giải đấu. Trận chung kết kịch tính vào tối ngày 11/10/2026 kết thúc đầy cảm xúc, giúp cô hạ gục hạt giống số 4 người Nga Mirra Andreeva với tỷ số 7-5, 6-4 ngay tại thủ đô Bắc Kinh.

Sau HCV Olympic, Zheng lại mang về cho tennis Trung Quốc chiến tích lịch sử tại China Open

Bộ chỉ số thống kê "vô tiền khoáng hậu"

Để chạm tay vào chiếc cúp danh giá, "nữ hoàng tennis" 24 tuổi của Trung Quốc đã thiết lập những cột mốc thống kê vô cùng ấn tượng:

- Hành trình gian nan nhất: Cô đã để thua tổng cộng 4 set và phải nhận tới 78 game thua trên hành trình 7 trận đấu. Đây là số game thua nhiều nhất mà một nhà vô địch phải nhận để lên ngôi tại một giải WTA 1000 kể từ khi thể thức này ra đời năm 1990.

- "Sát thủ" diệt hạt giống: Tham gia giải với vị trí hạng 54 thế giới, cô đã xuất sắc đánh bại tổng cộng 4 tay vợt hạt giống hàng đầu (bao gồm Elise Mertens và Elina Svitolina) trước khi tiến vào trận chung kết.

- Bản lĩnh loạt bóng quyết định: Bị đàn em dẫn trước 0-2 trong cả hai set, đỉnh điểm là khi bị dẫn 4-5 và đối mặt với 3 set point liên tiếp ở set 1, Zheng Qinwen đã lội ngược dòng ngoạn mục để bảo toàn chiến thắng sau 1 giờ 43 phút.

- Thăng tiến bảng xếp hạng: Chức vô địch WTA 1000 đầu tiên trong sự nghiệp giúp cô thăng tiến, chính thức trở lại top 30 thế giới (vươn lên vị trí hạng 23).

Từ đỉnh cao Olympic đến vực sâu chấn thương: Khát vọng tìm lại ngọn lửa

Chiến thắng tại Bắc Kinh không chỉ là một danh hiệu, đó là lời khẳng định đanh thép cho đẳng cấp của nhà đương kim vô địch Olympic. Tại Olympic Paris 2024, Zheng Qinwen từng viết nên lịch sử khi trở thành tay vợt châu Á đầu tiên giành HCV đơn nữ.

Tuy nhiên, đỉnh cao thường đi kèm với thử thách khắc nghiệt. Ca phẫu thuật khuỷu tay nghiêm trọng vào tháng 7/2025 đã đẩy cô vào chương tối nhất sự nghiệp. Chấn thương khiến cô bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa 2026, tụt thảm hại xuống vị trí thứ 160 thế giới vào giữa mùa giải và phải chật vật đánh từ vòng loại US Open.

Việc phải bước vào giải đấu quê nhà nhờ tấm vé đặc cách do thứ hạng (54) chưa đủ để vào thẳng vòng chính, vốn là một thử thách lớn cho lòng tự tôn của một nhà vô địch Olympic. Nhưng Zheng đã biến nó thành thứ vũ khí tâm lý sắc bén nhất: Chiến đấu với tâm thế không còn gì để mất.

Zheng cho thấy cô hoàn toàn xứng đáng với biệt danh "nữ hoàng tennis" mà người hâm mộ Trung Quốc thường gọi

Khép lại giải đấu lịch sử ở China Open, người hâm mộ tại sân đã được chứng kiến khoảnh khắc đầy tính biểu tượng: Nhà vô địch Olympic đổ gục xuống sân nấc nghẹn trong nước mắt, trước khi đứng dậy cầm mic chiêu đãi khán giả nhà bằng một màn hát karaoke với một bản nhạc pop đầy ngẫu hứng để tri ân người hâm mộ.