Martinez lên tiếng về phát ngôn gây tranh cãi, từ chối xin lỗi sếp lớn MU

Martinez lên tiếng sau phát ngôn gây tranh cãi

Lisandro Martinez đăng tải thông điệp trên mạng xã hội nhằm giải thích những phát biểu gây chú ý của mình, một ngày sau cuộc phỏng vấn truyền hình chỉ trích ban lãnh đạo MU.

Sau thất bại 1-2 trước Atletico Madrid tại Champions League hôm thứ Ba, trung vệ người Argentina công khai bày tỏ sự không hài lòng với cách điều hành câu lạc bộ. Anh cho rằng ban lãnh đạo sân Old Trafford và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox chưa làm tốt công tác chuyển nhượng trong mùa hè năm ngoái.

Martinez lên tiếng về phát ngôn gây tranh cãi về MU sau trận thua Atletico

Các cầu thủ MU được nghỉ vào thứ Tư sau khi trở về từ Tây Ban Nha. Trong khi câu lạc bộ chưa đưa ra thông tin về khả năng xử lý Martinez trước buổi tập tiếp theo, trung vệ này đã chủ động giải thích ý nghĩa những phát biểu của mình.

Tuy nhiên, thông điệp mới không có lời xin lỗi trực tiếp. Thay vào đó, Martinez nhấn mạnh rằng những lời nói trước đó xuất phát từ mong muốn đội bóng phải có tham vọng lớn hơn và đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn.

Khẳng định vẫn tin tưởng đồng đội và ban huấn luyện

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, Martinez giải thích: “Khi tôi nói rằng chúng ta cần nhiều hơn, tôi muốn nói đến tham vọng mà tất cả chúng ta phải có khi là một phần của câu lạc bộ này. Chúng ta phải tiếp tục phát triển, trở nên mạnh mẽ hơn và có đầy đủ những điều kiện cần thiết để cạnh tranh ở cấp độ cao nhất. Đây là những tiêu chuẩn mà tất cả chúng ta phải tự đặt ra cho mình, bắt đầu từ chính tôi".

Trung vệ người Argentina nhấn mạnh rằng trách nhiệm nâng cao chất lượng đội bóng không chỉ thuộc về ban lãnh đạo mà còn nằm ở từng thành viên. Theo anh, MU cần đòi hỏi nhiều hơn ở bản thân và phối hợp chặt chẽ để đưa đội bóng trở lại vị thế hàng đầu:

"Chúng ta cần đòi hỏi nhiều hơn nữa ở chính mình và cùng nhau làm việc để đưa Manchester United trở lại đỉnh cao. Tôi tin tưởng các đồng đội, huấn luyện viên trưởng và tất cả những người đang nỗ lực giúp câu lạc bộ tiến lên".

Anh tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết: “Tôi tin chắc rằng con đường phía trước là tiếp tục làm việc cùng nhau, với tham vọng và sự tận tâm. Mục tiêu của tôi vẫn không thay đổi kể từ ngày đầu tiên: giành chiến thắng, cạnh tranh ở cấp độ cao nhất và cống hiến tất cả những gì mình có cho màu áo này".

Những lời giải thích cho thấy Martinez muốn nhấn mạnh khát vọng phát triển của MU và trách nhiệm chung trong việc cải thiện thành tích. Tuy nhiên, anh không trực tiếp xin lỗi ban lãnh đạo về những phát biểu gây tranh cãi trước đó.

Những phát ngôn có thể tiếp tục ảnh hưởng đến MU

Những phát biểu gây tranh cãi của Martinez xuất hiện sau thất bại thứ 4 trong 9 trận đấu của MU. Trong cuộc phỏng vấn sau trận gặp Atletico, anh khẳng định câu lạc bộ đã không hỗ trợ đủ cho HLV Michael Carrick: “Tôi không nghĩ vậy. Ông ấy đang làm hết sức mình. Các bạn không thể liên tục thay đổi, thay đổi rồi lại thay đổi huấn luyện viên".

Còn những bộ phận khác thì sao? Sau trận đấu tối nay, người ta rất dễ đổ lỗi cho huấn luyện viên, cũng rất dễ đổ lỗi cho các cầu thủ, nhưng chúng ta cũng phải xem xét những bộ phận khác".

Khi đề cập đến mức đầu tư và chất lượng đội hình, trung vệ người Argentina bày tỏ quan điểm: “Tôi chắc chắn mong đợi nhiều hơn về đầu tư. Tôi mong đợi nhiều hơn từ giám đốc kỹ thuật. Tôi phải thành thật rằng với tư cách cầu thủ, chúng tôi cũng phải làm tốt hơn. Nhưng điều quan trọng không kém là khi xây dựng một đội hình mạnh, câu lạc bộ phải bảo đảm đội bóng sẵn sàng cho những trận đấu như thế này".