Vinicius bức xúc với án treo giò 4 trận, tức giận khi bị thay ra ở cúp C1

Vinícius nhận án treo giò 4 trận, bức xúc với La Liga

Vinicius đang trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn. Trong trận thắng 1-0 của Real Madrid trước Villarreal cuối tuần trước, ngôi sao người Brazil nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi giật tóc tiền vệ Nathan Saliba. Thậm chí, anh còn suýt lao vào trọng tài để "nói chuyện phải quấy", buộc các đồng đội phải can thiệp.

Đến thứ Tư, ban tổ chức La Liga chính thức đưa ra án phạt cho Vinicius. Cụ thể, anh bị treo giò 2 trận vì hành vi giật tóc Saliba và thêm 2 trận vì phản ứng nóng giận. Như vậy, với việc ngồi ngoài tổng cộng 4 trận, tiền đạo 28 tuổi cũng lỗi hẹn với trận Siêu kinh điển (3h, 26/10).

Vinicius liên tiếp vướng lùm xùm về thái độ

Trả lời truyền thông sau khi cùng Real Madrid đánh bại AS Roma 4-3 ở vòng bảng Champions League, Vinicius bày tỏ sự không hài lòng về thời điểm công bố án phạt:

“Tôi nghĩ án treo giò được đưa ra vào thời điểm không phù hợp. Họ có cả ngày để đưa ra án phạt, nhưng tôi chỉ biết chuyện này khi đến sân vận động. Quy định này còn mới, và các quan chức La Liga thường đến giải thích những quy định mới cho chúng tôi, nhưng lần này thì không".

Giải thích hành vi gây tranh cãi

Nhắc đến tình huống bị truất quyền thi đấu, Vinícius khẳng định anh không có thói quen sử dụng bạo lực với cầu thủ đối phương. Anh nói: “Tôi chưa bao giờ có hành vi bạo lực với một cầu thủ khác. Tuy nhiên, tôi thường xuyên bị phạm lỗi, nhưng với tôi, một chiếc thẻ vàng luôn là đủ".

Trong trận thắng Roma, Vinicius cũng không hài lòng khi bị HLV Jose Mourinho thay ra sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Nhà cầm quân này đưa Endrick vào sân và đồng hương của Vinicius sau đó trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất tại sân Stadio Olimpico.

Vinícius giải thích phản ứng của mình: “Tôi tức giận sau khi bị thay ra là điều bình thường, bởi tôi luôn muốn đạt phong độ tốt nhất và giúp đỡ đội bóng. Những sự thay đổi người đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Endrick tạo ra sự khác biệt và là cầu thủ chơi hay nhất. Carlos Espi cũng chỉ vào sân trong vài phút, nhưng đã ghi bàn".

Đánh giá về màn thể hiện của bản thân trước Roma, Vinícius thừa nhận anh thất vọng vì không đạt phong độ mong muốn. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil tin rằng mình sẽ sớm trở lại mạnh mẽ: “Tôi tức giận với chính mình vì đã không chơi tốt nhất khả năng. Nhưng cuối cùng, Vinícius luôn trở lại, và tôi không nghi ngờ gì về việc mình sẽ làm được điều đó một lần nữa".

Vinícius chấp nhận bị fan chỉ trích

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, Vinicius cũng đề cập đến phản ứng từ người hâm mộ Real Madrid. Anh thường xuyên phải đối mặt với những tiếng la ó và lời chỉ trích trên khán đài.

“Chúng tôi chơi tốt hơn khi người hâm mộ đứng về phía mình. Khi đó, Bellingham chơi tốt hơn, Mbappe chơi tốt hơn, tôi cũng chơi tốt hơn. Tôi nghĩ mọi người dễ la ó tôi hơn vì tôi đã ở đây lâu hơn và là một trong những đội trưởng".

Bất chấp những chỉ trích và khó khăn đang phải đối mặt, Vinicius khẳng định anh sẽ tiếp tục nỗ lực để lấy lại phong độ và đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ Real Madrid: “Tôi sẽ trở lại. Khi mới đến đây lúc còn trẻ, nhiều người đã cười nhạo tôi, nhưng cuối cùng, tôi ghi được hơn 100 bàn thắng cho Real Madrid".