Đỉnh cao tennis Thượng Hải Masters: Medvedev đấu Tsitsipas, "truyền nhân Nadal" gặp khó

Van De Zandschulp - Jodar: Khoảng 11h, 14/10 (Vòng 4 Thượng Hải Masters)

Botic Van De Zandschulp đối đầu Rafael Jodar trong cuộc so tài giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Tay vợt Hà Lan vừa tạo bất ngờ trước Arthur Fils, nhưng Jodar cũng thể hiện bản lĩnh đáng chú ý khi liên tiếp ngược dòng tại giải đấu năm nay.

Zandschulp giành chiến thắng 7-5, 6-4 trước Fils sau 99 phút thi đấu. Anh cứu thành công 8 trong 9 break-point phải đối mặt, cho thấy khả năng giữ game giao bóng và xử lý áp lực hiệu quả. Đây là lần thứ hai trong năm 2026 tay vợt Hà Lan góp mặt ở vòng 4 một giải Masters. Những cú đánh cuối sân đi thấp, kết hợp khả năng đón bóng sớm, có thể giúp anh chiếm thế chủ động nếu duy trì được độ chính xác.

Ở phía đối diện, Jodar vượt qua Jiri Lehecka sau ba set với tỷ số 4-6, 7-6(2), 6-4. Tay vợt Tây Ban Nha thể hiện khả năng thích nghi tốt sau khi thua set đầu, thắng áp đảo trong loạt tie-break set hai trước khi bẻ game giao bóng đối thủ ở game thứ 9 set quyết định. Đáng chú ý, Jodar đã phải đánh ba set trong cả hai trận gần nhất tại Thượng Hải, cho thấy sức bền và tinh thần thi đấu là những điểm mạnh đáng kể.

Zandschulp có thể gây khó khăn bằng lối đánh phẳng và khả năng tấn công sớm, nhưng "truyền nhân Nadal" Jodar nhỉnh hơn về tốc độ di chuyển và sự bền bỉ. Nếu tiếp tục duy trì khả năng chống chịu áp lực, tay vợt Tây Ban Nha có cơ hội giành vé vào tứ kết.

Dự đoán kết quả: Jodar thắng Zandschulp sau 3 set.

Medvedev - Tsitsipas: Khoảng 17h, 14/10 (Vòng 4 Thượng Hải Masters)

Daniil Medvedev chạm trán Stefanos Tsitsipas trong cuộc đối đầu giữa hai cựu tay vợt hàng đầu thế giới. Medvedev có phong độ ổn định hơn và chiếm ưu thế đối đầu, nhưng Tsitsipas đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh đáng chú ý.

Medvedev giành vé đi tiếp sau chiến thắng thuyết phục 6-2, 6-3 trước Dalibor Svrcina, chỉ mất 74 phút và có năm lần bẻ game giao bóng đối thủ. Tay vợt Nga thắng 9 trong 10 trận gần nhất, cho thấy khả năng duy trì sự chắc chắn từ cuối sân cùng năng lực điều tiết nhịp độ vẫn là điểm mạnh trên mặt sân cứng. Nhà vô địch Thượng Hải năm 2019 đang có cơ hội tiến sâu nếu tiếp tục hạn chế những thời điểm mất tập trung.

Tuy nhiên, Tsitsipas cũng tạo dấu ấn khi ngược dòng đánh bại Taylor Fritz với tỷ số 3-6, 7-5, 6-3. Tay vợt Hy Lạp cứu thành công 8 trong 9 break-point phải đối mặt, thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm chịu sức ép. Sau kết quả tích cực tại US Open tháng trước, anh đang nỗ lực tìm lại vị thế trong nhóm tay vợt hàng đầu.

Medvedev dẫn 10-5 trong thành tích đối đầu và thắng 6 trong 8 lần gặp Tsitsipas trên sân cứng ngoài trời. Dù Tsitsipas thắng cuộc chạm trán gần nhất tại Doha đầu năm 2026, sự ổn định hiện tại vẫn nghiêng về tay vợt Nga. Nếu duy trì khả năng trả giao bóng và kéo đối thủ vào những loạt bóng bền, Medvedev có nhiều cơ hội giành chiến thắng.

Dự đoán kết quả: Medvedev thắng Tsitsipas sau 2 set.

Hai trận đấu vòng 4 Thượng Hải Masters còn lại Ruud - Auger-Aliassime: Khoảng 12h30 Dù tay vợt Canada Felix Auger-Aliassime chiếm ưu thế đối đầu, Casper Ruud đang thể hiện phong độ ổn định hơn tại giải năm nay. Ruud vừa đánh bại Learner Tien với tỷ số 6-4, 7-6(3), chỉ đối mặt hai break-point và thắng 89% điểm giao bóng một. Trước đó, anh cũng vượt qua Bu Yunchaokete. Khả năng giao bóng hiệu quả cùng lối đánh cuối sân chắc chắn giúp tay vợt Na Uy có cơ sở kiểm soát thế trận. Trong khi đó, Auger-Aliassime vượt qua Pablo Carreno Busta sau ba set với tỷ số 6-3, 4-6, 6-1. Tay vợt Canada sở hữu cú giao bóng mạnh và khả năng tấn công tốt, nhưng việc liên tục phải thi đấu ba set có thể ảnh hưởng đến thể lực. Auger-Aliassime dẫn 6-4 trong lịch sử đối đầu và thắng cả bốn lần gặp gần nhất. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của Ruud đủ sức tạo ra khác biệt. Dự đoán kết quả: Ruud thắng Aliassime sau 3 set. Paul - Bergs: Khoảng 18h30 Tommy Paul chạm trán Zizou Bergs sau khi cả hai cùng gây ấn tượng tại Thượng Hải. Paul thắng liên tiếp Adolfo Daniel Vallejo và đương kim vô địch Valentin Vacherot mà không thua set nào, trong khi Bergs tạo cú sốc bằng chiến thắng trước Carlos Alcaraz. Paul thắng 7 trong 10 trận gần nhất, còn Bergs có 6 chiến thắng trong cùng số trận. Tay vợt Mỹ từng đánh bại đối thủ Bỉ 6-1, 6-2 tại Indian Wells hồi tháng 3. Dù Bergs đang hưng phấn, Paul vẫn nhỉnh hơn về kinh nghiệm và khả năng kiểm soát trận đấu. Dự đoán kết quả: Paul thắng Bergs sau 3 set.

Lịch thi đấu Thượng Hải Masters ngày 14/10