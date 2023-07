Nóng nhất thể thao sáng 19/7: Verstappen sắp san bằng kỷ lục của Schumacher

Verstappen sắp san bằng kỷ lục của Schumacher

Max Verstappen đang là ứng cử viên rõ rệt cho chức vô địch mùa giải F1 năm nay, sau chiến thắng tại British GP anh đã thắng 8/10 chặng đua từ đầu mùa và cách biệt điểm số so với phần còn lại đang là 99 điểm. Nếu về nhất tại Hungarian GP cuối tuần này, Verstappen sẽ có chặng thứ 7 liên tiếp về nhất và qua đó anh sẽ sánh bằng cột mốc 7 chặng liên tiếp về nhất trong một mùa giải của huyền thoại Michael Schumacher.

Max Verstappen

Cao thủ cờ tướng Việt Nam đấu nhà vô địch Trung Quốc tại giải quốc tế tiền tỷ

Trong ngày 18/7, giải cờ tướng các danh thủ quốc tế tranh cúp Phương Trang 2023 đã diễn ra ván thi đấu thứ 5, ván đấu cuối cùng tại giai đoạn vòng bảng có tính chất quyết định đến 8 chiếc vé góp mặt ở tứ kết.

Tâm điểm của sự chú ý hướng vào bảng A, bảng đấu “tử thần” khi có đến 4/6 cái tên đều có khả năng đi tiếp. Dù đã thi đấu rất nỗ lực, Hà Văn Tiến (2,5 điểm) chỉ có thể chia điểm với kỳ thủ dẫn đầu bảng Uông Dương Bắc (3,5 điểm) và chính thức bị loại. Tấm vé nhì bảng bất ngờ thuộc về nhà cựu vô địch thế giới và là nhà ĐKVĐ quốc gia người Trung Quốc Tưởng Xuyên, kỳ thủ đã đánh bại tượng đài Việt Nam Trềnh A Sáng để có cùng 3,5 điểm với Tôn Thất Nhật Tân nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ.

Nguyễn Thành Bảo (trái) đối đầu nhà đương kim vô địch Trung Quốc Tưởng Xuyên

Trong khi đó ở bảng B, hai kỳ thủ Việt Nam là Nguyễn Thành Bảo và Phan Trọng Tín bảo vệ tốt thành quả đã xây dựng được ở các ván đấu trước để giành 2 suất đi tiếp khiến nhà vô địch người Singapore Ngô Tông Hàn không còn khả năng bứt lên.

Ở bảng C, bộ đôi Vũ Quốc Đạt và Lại Lý Huynh “bắt tay” cầm hòa để có cùng 4 điểm, cùng nhau đi tiếp vào tứ kết mà không cần quan tâm đến kết quả các cặp đấu còn lại trong bảng của các cao thủ quốc tế như Hoàng Học Khiêm (Hong Kong, Trung Quốc) hay Triệu Dịch Phàm (Đài Loan). Ở bảng đấu còn lại, danh thủ Thẩm Nghị Hào (Malaysia) và Nguyễn Thành Bảo đã giành vé trước 1 vòng đấu khi thể hiện sức mạnh vượt trội với các đối thủ còn lại.

Như vậy, sau ba ngày tranh tài tại vòng bảng, giải đấu bất ngờ chứng kiến việc 3 cơ thủ quốc tế là Ngô Tông Hàn, Hoàng Học Khiêm và Triệu Dịch Phàm phải sớm dừng bước.

Vòng tứ kết sẽ diễn ra trong ngày 19/7 với 2 lượt trận đi và về. Tâm điểm sẽ được hướng về màn đại chiến giữa kỳ thủ hàng đầu Việt Nam Nguyễn Thành Bảo, kỳ thủ đã xuất sắc cùng Lại Lý Huynh mang về tấm HCV đồng đội thế giới 2022 và hạt giống số 1 của giải Tưởng Xuyên (Trung Quốc). 3 cặp đấu còn lại là Uông Dương Bắc gặp Phan Trọng Tín, Vũ Quốc Đạt so tài Nguyễn Minh Nhật Quang và Lại Lý Huynh đối đầu Thẩm Nghị Hào.

Jake Paul nói sẵn sàng đấu MMA với Nate Diaz

Mặc dù đã đạt được thỏa thuận với nhau để đấu boxing vào ngày 5/8 tới, Jake Paul cho biết mình sẵn sàng đối đầu Nate Diaz trong một trận đấu khác theo thể thức MMA. “Tôi đã đề nghị anh ta ngay từ đầu 10 triệu USD để đấu MMA. Lời đề nghị này giờ vẫn còn đó, tôi vẫn sẽ chờ anh ta trả lời”, Paul nói.

Ngannou cảnh báo Fury đừng có đấu MMA

Francis Ngannou và Tyson Fury sẽ gặp nhau trên sàn boxing vào ngày 28/10 nhưng Ngannou mới đây tuyên bố nếu Fury định đấu mình theo luật MMA, đó sẽ là một quyết định tồi. “Tôi không nghĩ Tyson nên làm thế, nếu anh ta dám thì đó sẽ không khác gì tự sát. Tôi là một trong những võ sỹ giỏi nhất của MMA và Fury có lãnh địa riêng của anh ta ở môn boxing, nếu Fury nghĩ vượt qua ranh giới đó sẽ không sao thì anh ta sẽ gặp phải thực tế phũ phàng”, Ngannou nói.

Mcllroy tránh mặt các tay golf LIV

Trong ngày thứ Năm tới Rory Mcllroy và các tay golf khác sẽ bắt đầu thi đấu tại giải The Open để tranh chức vô địch danh giá của làng golf, do đó họ đang dần có mặt tại Liverpool để chuẩn bị thi đấu. Đáng nói là tay golf người Bắc Ireland đã có hành động cố ý tránh mặt các tay golf đã tham dự giải đấu LIV do Saudi Arabia tổ chức, Ilroy là một trong những người bày tỏ sự trung thành với PGA sau khi LIV xuất hiện và anh vẫn giữ lập trường mặc dù PGA và LIV đã được sát nhập.

