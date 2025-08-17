Dự đoán tỷ số MU - Arsenal: Đại chiến khó lường, dàn tân binh đắt giá so tài (Ngoại hạng Anh)

🎯Phong độ của MU và Arsenal ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2024/25

Arsenal có mùa giải thứ 3 liên tiếp về nhì ở Ngoại hạng Anh. Họ giành 74 điểm sau 38 vòng đấu, kém đội vô địch Liverpool tới 10 điểm. Nhưng những gì "Pháo thủ" thể hiện vẫn tốt hơn so với MU, đội chỉ xếp hạng 15 khi giành 42 điểm, từ đấy không có vé dự Cúp châu Âu mùa giải 2025/26.

Đội bóng Thứ hạng mùa 2024/25 Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua MU Hạng 15 38 11 9 18 44 54 Arsenal Hạng 2 38 20 14 4 69 34

🤝Lịch sử đối đầu MU - Arsenal

MU có thành tích đối đầu vượt trội so với Arsenal. 2 đội có 243 trận gặp nhau trong suốt lịch sử, trong đó "Quỷ đỏ" thắng tới 102 trận, còn Arsenal chỉ có 90 lần được hưởng niềm vui chiến thắng. Còn lại là 51 trận đôi bên bất phân thắng bại.

5 trận đối đầu gần nhất giữa MU và Arsenal Ngày thi đấu Kết quả trận đấu 12/5/2024 MU 0-1 Arsenal 28/7/2024 Arsenal 2-1 MU 5/12/2024 Arsenal 2-0 MU 12/1/2025 Arsenal 1-2 MU 9/3/2025 MU 1-1 Arsenal

⚽Thành tích thi đấu của MU và Arsenal trong thời gian gần đây

MU có giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới 2025/26 khá thành công. Họ bất bại trong 5 trận đấu gần nhất khi giành 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Trong khi đó, Arsenal tỏ ra thiếu ổn định hơn. Đoàn quân HLV Arteta thua 2 trận và giành 3 chiến thắng.

Rõ ràng MU có phong độ tốt hơn so với Arsenal. Nhưng điều đó không đồng nghĩa đoàn quân HLV Amorim được đánh giá cao hơn so với "Pháo thủ" ở trận đấu tới.

📊Kết quả thi đấu 5 trận gần nhất của MU và Arsenal

MU Arsenal MU 0-0 Leeds United MU 2-1 West Ham MU 4-1 Bournemouth MU 2-2 Everton MU 1-1 Fiorentina (luân lưu: 5-4) Arsenal 1-0 AC Milan Arsenal 3-2 Newcastle Arsenal 0-1 Tottenham Arsenal 2-3 Villarreal Arsenal 3-0 Athletic Bilbao

🏃Phân tích cầu thủ chủ chốt

Đội bóng Bàn thắng (mùa 2024/25) Kiến tạo (mùa 2024/25) MU Mbeumo - 20 Fernandes - 19 Cunha - 17 Mbeumo - 9 Fernandes - 19 Cunha - 17 Arsenal Gyokeres - 54 Saka - 12 Odegaard - 6 Gyokeres - 13 Saka - 14 Odegaard - 12

* Ngôi sao nổi bật:

MU

1) Mbeumo: Đẳng cấp của Mbeumo không có gì phải bàn cãi khi anh là 1 trong những ngôi sao ghi nhiều bàn nhất cho Brentford ở mùa bóng trước. Cầu thủ này có tốc độ, kỹ thuật và khả năng kiến tạo ấn tượng. Anh được kỳ vọng mang tới làn gió mới cho hành lang cánh phải của MU.

Mbeumo sẵn sàng gây ra khó khăn cho hàng thủ Arsenal

2) Fernandes: Fernandes trong nhiều mùa giải đã qua luôn là ngôi sao hàng đầu của MU. Số lượng bàn thắng và kiến tạo mà tiền vệ người Bồ Đào Nha đạt được luôn ở mức cao so với các đối thủ còn lại

3) Maguire: Trong lúc nhiều cầu thủ ở hàng thủ MU thi đấu không tốt ở mùa giải 2024/25, trung vệ Maguire lại có màn thể hiện xuất sắc. Ngôi sao người Anh sẽ tiếp tục trở thành chốt chặn đáng tin cậy ở cuộc chạm trán Arsenal sắp tới.

Arsenal

1) Gyokeres: Arsenal cuối cùng cũng có được trung phong chất lượng. Cầu thủ này được kỳ vọng sẽ giúp Arsenal khuất phục MU ở trận đấu tới và xa hơn là hướng đến chức vô địch Ngoại hạng Anh sau nhiều năm chờ đợi.

Gyokeres mong đợi ghi bàn đầu tiên ở Ngoại hạng Anh

2) Rice: Arsenal đã có sự bổ sung của Zubimendi, nhưng Rice vẫn là nhân tố chủ chốt ở trung tâm hàng tiền vệ của "Pháo thủ". Với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, Rice dự báo sẽ "càn quét" hàng tiền vệ của MU ở trận cầu tới.

3) Saliba: Trong mùa giải 2024/25 đã qua, Saliba chứng minh cho tất cả thấy anh là 1 trong những trung vệ xuất sắc nhất của Ngoại hạng Anh. Real Madrid liên tục chào mời cầu thủ này, nhưng anh vẫn quyết định gắn bó với đội chủ sân Emirates.

⚽Phân tích lối chơi

MU Arsenal Điểm mạnh Ghi bàn từ đá phạt trực tiếp, cướp bóng từ đối thủ, tạo cơ hội từ đường chuyền xuyên tuyến, phản công. Tấn công biên, khả năng dứt điểm, tạo cơ hội nguy hiểm từ tình huống cố định, chống bóng bổng. Điểm yếu Khả năng dứt điểm bóng sống, phạm lỗi ở những khu vực nguy hiểm. Phá bẫy việt vị.

🔥AI dự đoán kịch bản trận đấu

Kết quả Khả năng xảy ra MU thắng 30% Hòa 35% Arsenal 35%