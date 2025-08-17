Dự đoán tỷ số MU - Arsenal: Đại chiến khó lường, dàn tân binh đắt giá so tài (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Wolverhampton Wanderers vs Manchester City 16/08/25 - Trực tiếp
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
0
Logo Manchester City - MCI Manchester City
2
Monaco vs Le Havre 17/08/25 - Trực tiếp
Logo Monaco - ASM Monaco
1
Logo Le Havre - HAC Le Havre
0
Mallorca vs Barcelona 17/08/25 - Trực tiếp
Logo Mallorca - MLL Mallorca
0
Logo Barcelona - BAR Barcelona
1
Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Dự đoán tỷ số MU - Arsenal: Đại chiến khó lường, dàn tân binh đắt giá so tài (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Arsenal
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(22h30, 17/8, vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/26) Những tân binh đắt giá của MU và Arsenal dự báo sẽ tỏa sáng, qua đó góp phần tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn ở trận khai màn Ngoại hạng Anh 2025/26.

   

🎯Phong độ của MU và Arsenal ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2024/25

Arsenal có mùa giải thứ 3 liên tiếp về nhì ở Ngoại hạng Anh. Họ giành 74 điểm sau 38 vòng đấu, kém đội vô địch Liverpool tới 10 điểm. Nhưng những gì "Pháo thủ" thể hiện vẫn tốt hơn so với MU, đội chỉ xếp hạng 15 khi giành 42 điểm, từ đấy không có vé dự Cúp châu Âu mùa giải 2025/26.

Đội bóng Thứ hạng mùa 2024/25 Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua
MU Hạng 15 38 11 9 18 44 54
Arsenal Hạng 2 38 20 14 4 69 34

🤝Lịch sử đối đầu MU - Arsenal

MU có thành tích đối đầu vượt trội so với Arsenal. 2 đội có 243 trận gặp nhau trong suốt lịch sử, trong đó "Quỷ đỏ" thắng tới 102 trận, còn Arsenal chỉ có 90 lần được hưởng niềm vui chiến thắng. Còn lại là 51 trận đôi bên bất phân thắng bại. 

5 trận đối đầu gần nhất giữa MU và Arsenal
Ngày thi đấu Kết quả trận đấu
12/5/2024 MU 0-1 Arsenal
28/7/2024 Arsenal 2-1 MU
5/12/2024 Arsenal 2-0 MU
12/1/2025 Arsenal 1-2 MU
9/3/2025 MU 1-1 Arsenal

Thành tích thi đấu của MU và Arsenal trong thời gian gần đây

MU có giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới 2025/26 khá thành công. Họ bất bại trong 5 trận đấu gần nhất khi giành 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Trong khi đó, Arsenal tỏ ra thiếu ổn định hơn. Đoàn quân HLV Arteta thua 2 trận và giành 3 chiến thắng. 

Rõ ràng MU có phong độ tốt hơn so với Arsenal. Nhưng điều đó không đồng nghĩa đoàn quân HLV Amorim được đánh giá cao hơn so với "Pháo thủ" ở trận đấu tới.

📊Kết quả thi đấu 5 trận gần nhất của MU và Arsenal

MU Arsenal

MU 0-0 Leeds United

MU 2-1 West Ham

MU 4-1 Bournemouth

MU 2-2 Everton 

MU 1-1 Fiorentina (luân lưu: 5-4)

Arsenal 1-0 AC Milan

Arsenal 3-2 Newcastle

Arsenal 0-1 Tottenham

Arsenal 2-3 Villarreal

Arsenal 3-0 Athletic Bilbao

🏃Phân tích cầu thủ chủ chốt

Đội bóng Bàn thắng (mùa 2024/25) Kiến tạo (mùa 2024/25)
MU Mbeumo - 20 Fernandes - 19 Cunha - 17 Mbeumo - 9 Fernandes - 19 Cunha - 17
Arsenal Gyokeres - 54 Saka - 12 Odegaard - 6 Gyokeres - 13 Saka - 14 Odegaard - 12

* Ngôi sao nổi bật:

MU

1) Mbeumo: Đẳng cấp của Mbeumo không có gì phải bàn cãi khi anh là 1 trong những ngôi sao ghi nhiều bàn nhất cho Brentford ở mùa bóng trước. Cầu thủ này có tốc độ, kỹ thuật và khả năng kiến tạo ấn tượng. Anh được kỳ vọng mang tới làn gió mới cho hành lang cánh phải của MU.

Mbeumo sẵn sàng gây ra khó khăn cho hàng thủ Arsenal

Mbeumo sẵn sàng gây ra khó khăn cho hàng thủ Arsenal

2) Fernandes: Fernandes trong nhiều mùa giải đã qua luôn là ngôi sao hàng đầu của MU. Số lượng bàn thắng và kiến tạo mà tiền vệ người Bồ Đào Nha đạt được luôn ở mức cao so với các đối thủ còn lại

3) Maguire: Trong lúc nhiều cầu thủ ở hàng thủ MU thi đấu không tốt ở mùa giải 2024/25, trung vệ Maguire lại có màn thể hiện xuất sắc. Ngôi sao người Anh sẽ tiếp tục trở thành chốt chặn đáng tin cậy ở cuộc chạm trán Arsenal sắp tới.

Arsenal

1) Gyokeres: Arsenal cuối cùng cũng có được trung phong chất lượng. Cầu thủ này được kỳ vọng sẽ giúp Arsenal khuất phục MU ở trận đấu tới và xa hơn là hướng đến chức vô địch Ngoại hạng Anh sau nhiều năm chờ đợi.

Gyokeres mong đợi ghi bàn đầu tiên ở Ngoại hạng Anh

Gyokeres mong đợi ghi bàn đầu tiên ở Ngoại hạng Anh

2) Rice: Arsenal đã có sự bổ sung của Zubimendi, nhưng Rice vẫn là nhân tố chủ chốt ở trung tâm hàng tiền vệ của "Pháo thủ". Với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, Rice dự báo sẽ "càn quét" hàng tiền vệ của MU ở trận cầu tới.

3) Saliba: Trong mùa giải 2024/25 đã qua, Saliba chứng minh cho tất cả thấy anh là 1 trong những trung vệ xuất sắc nhất của Ngoại hạng Anh. Real Madrid liên tục chào mời cầu thủ này, nhưng anh vẫn quyết định gắn bó với đội chủ sân Emirates.

⚽Phân tích lối chơi

MU Arsenal
Điểm mạnh

Ghi bàn từ đá phạt trực tiếp, cướp bóng từ đối thủ, tạo cơ hội từ đường chuyền xuyên tuyến, phản công.

Tấn công biên, khả năng dứt điểm, tạo cơ hội nguy hiểm từ tình huống cố định, chống bóng bổng.
Điểm yếu

Khả năng dứt điểm bóng sống, phạm lỗi ở những khu vực nguy hiểm.

 Phá bẫy việt vị.

🔥AI dự đoán kịch bản trận đấu

Kết quả Khả năng xảy ra
MU thắng 30%
Hòa 35%
Arsenal 35%

Dự đoán tỷ số: MU 2-2 Arsenal

Đội hình dự kiến: 

MU: Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

Tình hình lực lượng: 

MU: Lisandro Martinez, Zirkzee, Mazraoui không thể thi đấu, Onana bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Arsenal: Jesus không thể thi đấu, Trossard bỏ ngỏ khả năng ra sân.

8

Manchester United - Arsenal 17.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester United
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 17/08
Thể lệ
Ngoại hạng Anh mạnh tay với "nghệ thuật hắc ám", Arsenal có bị ảnh hưởng?
Ngoại hạng Anh mạnh tay với "nghệ thuật hắc ám", Arsenal có bị ảnh hưởng?

Hội đồng trọng tài tại Ngoại hạng Anh đưa ra những thay đổi đáng chú ý để ngăn ngừa "nghệ thuật hắc ám" trong phòng ngự.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/08/2025 22:53 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN