Trực tiếp chuyển nhượng sáng 17/8: Man City rất gần Donnarumma, Betis chưa từ bỏ Antony

Quốc Khánh 02/09/2025

Mallorca vs Barcelona 17/08/25 - Trực tiếp
Logo Mallorca - MLL Mallorca
0
Logo Barcelona - BAR Barcelona
2
Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
Trực tiếp chuyển nhượng sáng 17/8: Man City rất gần Donnarumma, Betis chưa từ bỏ Antony

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Real Madrid Chelsea

Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè 2025 bóng đá thế giới.

Diễn biến
Man City nhận được đề nghị cho Ederson, tiến gần tới Donnarumma

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Man City đang tiến rất gần tới việc chiêu mộ thủ môn Gianluigi Donnarumma. Nguyên nhân vì đội chủ sân Etihad vừa nhận được lời đề nghị chính thức từ Galatasaray cho Ederson trị giá 8,5 triệu bảng. Ngôi sao 31 tuổi cũng không có tên trong đội hình thi đấu trận ra quân Ngoại hạng Anh của Man City gặp Wolverhampton.

Trước mắt, Man City vẫn chưa chấp nhận mức giá mà Galatasaray đưa ra,  nhưng họ sẵn sàng lắng nghe nếu đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận tăng thêm phí chuyển nhượng.

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 17/8: Man City rất gần Donnarumma, Betis chưa từ bỏ Antony - 1

Lộ dấu hiệu Betis quyết theo Antony đến cùng

Theo Marca, Real Betis vẫn chưa từ bỏ ý định ký giải cứu Antony khỏi MU. Bằng chứng là đội bóng này vẫn để trống áo số 7 yêu thích của Antony, đồng thời chưa đăng kí một suất cầu thủ ngoài EU để chờ đợi quá trình đàm phán với MU.

Hiện tại, "Quỷ đỏ" kiên quyết giữ mức giá 40 triệu bảng bán Antony, con số mà Betis không thể đáp ứng.

Sự thật đằng sau vụ chuyển nhượng Sesko sang MU và lý do Arsenal thua cuộc
Sự thật đằng sau vụ chuyển nhượng Sesko sang MU và lý do Arsenal thua cuộc

(PLO)- Sự thật đằng sau vụ chuyển nhượng Sesko sang MU và lý do tại sao thương vụ này của Arsenal lại đổ vỡ.

