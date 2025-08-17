Trực tiếp chuyển nhượng sáng 17/8: Man City rất gần Donnarumma, Betis chưa từ bỏ Antony
Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Man City đang tiến rất gần tới việc chiêu mộ thủ môn Gianluigi Donnarumma. Nguyên nhân vì đội chủ sân Etihad vừa nhận được lời đề nghị chính thức từ Galatasaray cho Ederson trị giá 8,5 triệu bảng. Ngôi sao 31 tuổi cũng không có tên trong đội hình thi đấu trận ra quân Ngoại hạng Anh của Man City gặp Wolverhampton.
Trước mắt, Man City vẫn chưa chấp nhận mức giá mà Galatasaray đưa ra, nhưng họ sẵn sàng lắng nghe nếu đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận tăng thêm phí chuyển nhượng.
Theo Marca, Real Betis vẫn chưa từ bỏ ý định ký giải cứu Antony khỏi MU. Bằng chứng là đội bóng này vẫn để trống áo số 7 yêu thích của Antony, đồng thời chưa đăng kí một suất cầu thủ ngoài EU để chờ đợi quá trình đàm phán với MU.
Hiện tại, "Quỷ đỏ" kiên quyết giữ mức giá 40 triệu bảng bán Antony, con số mà Betis không thể đáp ứng.
