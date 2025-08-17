Trực tiếp chuyển nhượng sáng 17/8: Man City rất gần Donnarumma, Betis chưa từ bỏ Antony

Man City nhận được đề nghị cho Ederson, tiến gần tới Donnarumma

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Man City đang tiến rất gần tới việc chiêu mộ thủ môn Gianluigi Donnarumma. Nguyên nhân vì đội chủ sân Etihad vừa nhận được lời đề nghị chính thức từ Galatasaray cho Ederson trị giá 8,5 triệu bảng. Ngôi sao 31 tuổi cũng không có tên trong đội hình thi đấu trận ra quân Ngoại hạng Anh của Man City gặp Wolverhampton.

Trước mắt, Man City vẫn chưa chấp nhận mức giá mà Galatasaray đưa ra, nhưng họ sẵn sàng lắng nghe nếu đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận tăng thêm phí chuyển nhượng.