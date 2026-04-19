SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Aston Villa vs Sunderland
Everton vs Liverpool
Nottingham Forest vs Burnley
Hellas Verona vs Milan
Monaco vs Auxerre
Manchester City vs Arsenal
Bayern Munich vs Stuttgart
Juventus vs Bologna
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Lecce vs Fiorentina
Crystal Palace vs West Ham United
Athletic Club vs Osasuna
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Real Madrid vs Alavés
Girona vs Real Betis
Elche vs Atlético de Madrid
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Sunderland vs Nottingham Forest
Fulham vs Aston Villa
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Arsenal vs Newcastle United
Manchester United vs Brentford
Kết quả bóng đá Napoli – Lazio: Kẻ ngáng đường khó chịu (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2025-26 S.S.C Napoli

Napoli rất cần điểm để đua vô địch Serie A nhưng họ gặp phải kẻ ngáng đường khó chịu mang tên Lazio.

  

Napoli được thi đấu trên sân nhà ở vòng 33 và đối thủ là Lazio. Họ cần 3 điểm để bám đuổi Inter Milan trong cuộc đua vô địch Serie A. Tuy nhiên, chủ nhà sớm nhận “gáo nước lạnh” ngay từ phút thứ 6. Cancellieri dễ dàng đệm bóng vào lưới ở cự ly gần sau đường căng ngang của Taylor.

Napoli gặp khó trước Lazio

Chủ nhà dồn lên tấn công mạnh mẽ nhưng không tìm được bàn gỡ. Thậm chí, họ còn phải nhận quả phạt đền ở phút 31. May cho Napoli là thủ thành Milinkovic-Savic cản phá thành cú sút 11m của Zaccagni. Thủ môn người Serbia còn cứu thua thêm một lần nữa trước khi hiệp một kết thúc.

Sang hiệp hai, Napoli tiếp tục chủ động tấn công nhưng Lazio có lối chơi phòng ngự phản công rất khó chịu. Họ có bàn thắng thứ hai ở phút 56 sau pha dứt điểm của Basic. Mặc dù rất cố gắng nhưng Napoli không có được bàn thắng nào và chấp nhận thua ngay trên sân nhà.

Chiến thắng này không mang nhiều ý nghĩa với Lazio khi còn cách nhóm được dự cúp châu Âu tới 10 điểm. Trong khi đó, trận thua này chẳng khác nào Napoli “giương cờ trắng” sớm trong cuộc đua vô địch. Họ đã kém Inter Milan tới 12 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 5 vòng nữa là kết thúc.

Tỷ số chung cuộc: Napoli 0-2 Lazio (H1: 0-1)

Ghi bàn: Cancellieri 6’, Basic 56’

Đội hình xuất phát

Napoli: Milinkovic-Savic, Beukema, Buongiorno, Olivera, Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola, De Bruyne, McTominay, Hojlund

Lazio: Motta, Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares, Basic, Cataldi, Taylor, Cancellieri, Noslin, Zaccagni

Kết quả bóng đá Inter Milan - Cagliari: Đột biến đầu hiệp 2, ngôi vô địch gần về tay (Serie A)
(Vòng 33 Serie A) Inter Milan được đá sân nhà trước đối thủ đang xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng.

-19/04/2026 02:28 AM (GMT+7)
