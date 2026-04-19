Kết quả bóng đá Napoli – Lazio: Kẻ ngáng đường khó chịu (Serie A)

Napoli được thi đấu trên sân nhà ở vòng 33 và đối thủ là Lazio. Họ cần 3 điểm để bám đuổi Inter Milan trong cuộc đua vô địch Serie A. Tuy nhiên, chủ nhà sớm nhận “gáo nước lạnh” ngay từ phút thứ 6. Cancellieri dễ dàng đệm bóng vào lưới ở cự ly gần sau đường căng ngang của Taylor.

Napoli gặp khó trước Lazio

Chủ nhà dồn lên tấn công mạnh mẽ nhưng không tìm được bàn gỡ. Thậm chí, họ còn phải nhận quả phạt đền ở phút 31. May cho Napoli là thủ thành Milinkovic-Savic cản phá thành cú sút 11m của Zaccagni. Thủ môn người Serbia còn cứu thua thêm một lần nữa trước khi hiệp một kết thúc.

Sang hiệp hai, Napoli tiếp tục chủ động tấn công nhưng Lazio có lối chơi phòng ngự phản công rất khó chịu. Họ có bàn thắng thứ hai ở phút 56 sau pha dứt điểm của Basic. Mặc dù rất cố gắng nhưng Napoli không có được bàn thắng nào và chấp nhận thua ngay trên sân nhà.

Chiến thắng này không mang nhiều ý nghĩa với Lazio khi còn cách nhóm được dự cúp châu Âu tới 10 điểm. Trong khi đó, trận thua này chẳng khác nào Napoli “giương cờ trắng” sớm trong cuộc đua vô địch. Họ đã kém Inter Milan tới 12 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 5 vòng nữa là kết thúc.

Tỷ số chung cuộc: Napoli 0-2 Lazio (H1: 0-1)

Ghi bàn: Cancellieri 6’, Basic 56’

Đội hình xuất phát

Napoli: Milinkovic-Savic, Beukema, Buongiorno, Olivera, Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola, De Bruyne, McTominay, Hojlund

Lazio: Motta, Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares, Basic, Cataldi, Taylor, Cancellieri, Noslin, Zaccagni