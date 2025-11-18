Dàn sao nữ tranh giải đặc biệt 2025: Niềm tự hào Đông Nam Á đấu nàng thơ nước Đức

Mùa giải 2025 của WTA hấp dẫn bởi những cuộc đua danh hiệu lớn, và bởi sự trỗi dậy dữ dội của lớp tài năng trẻ. Giải thưởng Newcomer of the Year, dành cho “tân binh xuất sắc nhất mùa” đang trở thành tâm điểm khi 6 gương mặt trẻ đều có mùa giải đột phá.

Trong số đó, cái tên được nhắc đến nhiều nhất và gây xúc động nhất chính là Alex Eala, "niềm tự hào" của Philippines và cả Đông Nam Á.

Alex Eala là ứng viên sáng giá cho "giải đặc biệt" tennis

🌟 Alex Eala, "niềm tự hào" Đông Nam Á và hành trình lịch sử

Giữa cuộc đua đầy tài năng, Alex Eala chính là nhân vật khiến WTA phải nhìn lại theo cách trang trọng nhất.

Năm 2025, Eala trở thành vận động viên Philippines đầu tiên trong kỷ nguyên mở (từ 1968) thắng một trận đơn tại Grand Slam, vượt qua vòng 1 US Open và ghi tên đất nước nhỏ bé của Đông Nam Á vào bản đồ thành tích lớn của làng banh nỉ.

Nhưng đó mới chỉ là điểm khởi đầu. Cô tiếp tục lọt vào bán kết Miami Open, đánh bại ba nhà vô địch Grand Slam ở tuổi 20, lần đầu tiên dự cả Roland Garros lẫn Wimbledon. Sau đó, lọt vào chung kết WTA Tour đầu tiên tại Eastbourne, và chỉ thua Maya Joint ở trận tranh cúp.

Vô địch WTA 125 Guadalajara, đánh dấu chiếc cúp chuyên nghiệp quan trọng nhất sự nghiệp. Kết thúc năm với hạng 50 thế giới, thứ hạng cao nhất lịch sử của một tay vợt tennis Philippines.

Giờ đây, cô gái 20 tuổi là người tạo ra kỷ lục, là ngọn cờ đầu của Đông Nam Á và là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Newcomer of the Year 2025.

🔥 Victoria Mboko, từ vô danh đến top 20 trong một mùa giải

Sinh năm 2006, Victoria Mboko bước vào mùa giải 2025 với… đúng 0 trận đấu cấp độ WTA Tour. Nhưng chỉ trong 12 tháng, cô leo từ ngoài top 350 lên hẳn top 20.

Dấu ấn lớn nhất chính là danh hiệu vô địch WTA 1000 Canadian Open ngay trên sân nhà, đánh bại liên tiếp bốn nhà vô địch Grand Slam. Những ai chứng kiến hành trình ấy đều chung nhận xét đây là ngôi sao lớn tiếp theo.

Mboko còn có thành tích tốt trong năm 2025 như vào vòng 3 Roland Garros, vào vòng 2 Wimbledon và vô địch Hong Kong Open.

Mới 19 tuổi, sở hữu lối đánh uy lực, hiện đại, Mboko trở thành siêu sao mới của tennis Canada sau thời Eugenie Bouchard và Bianca Andreescu.

Boisson dũng mãnh trên sân đấu

🚀 Lois Boisson, cú sốc Roland Garros làm thay đổi cuộc đời

Ở Roland Garros 2025, thế giới tennis bật ngửa với Lois Boisson (hạng 361, 22 tuổi) vào tới bán kết Grand Slam ngay trong lần đầu dự giải.

Để hình dung độ hiếm, chỉ có 4 phụ nữ từng làm được điều này trong lịch sử. Boisson là người thứ 5.

Mùa giải kỳ lạ nhưng tuyệt đẹp của tay vợt Pháp còn được biết đến với danh hiệu WTA đầu tiên tại Hamburg, kết thúc mùa giải với hạng 36 thế giới, tăng hơn 300 bậc. Một năm trước chẳng ai biết cô là ai, giờ Boisson bước thẳng vào nhóm ngôi sao tiềm năng nhất tennis Pháp.

🎯 Maya Joint, “cơn địa chấn bé nhỏ” của Australia

Nữ hoàng mới của quần vợt Australia chính là Maya Joint, người đã từ chối học bổng College Tennis ở Mỹ để theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp và quyết định đó hóa vàng.

2025 của tay vợt 19 tuổi gồm có chức vô địch WTA đầu tiên ở Rabat, thắng Alex Eala ở chung kết Eastbourne để giành danh hiệu thứ hai, lọt top 32 thế giới, trở thành tay vợt số 1 Úc.

Với phong cách chơi máu lửa, tốc độ, Joint đang trở thành niềm hy vọng lớn của nước Úc trước Australian Open 2026.

🌱 Iva Jovic, ngôi sao 17 tuổi của tennis Mỹ

Tennis Mỹ không bao giờ thiếu tài năng, nhưng Iva Jovic thật sự được xem là “viên ngọc quý”.

Ở tuổi 17, cô đã vô địch WTA Guadalajara, lọt vòng 2 ba Grand Slam khác nhau, vào top 40 thế giới và kết thúc năm ở hạng 35, tăng hơn 170 bậc so với cuối 2024.

Jovic từng được xem là triển vọng, nhưng giờ cô đã chính thức được liệt vào nhóm những ngôi sao lớn tiếp theo.

Eva Lys, "nàng thơ" người Đức gốc Ukraine

💎 Eva Lys, từ tay vợt nhật suất đặc cách đến top 40

Câu chuyện của Eva Lys (23 tuổi, người Đức) là những bài học về sự kiên định. Cuối 2024, cô đứng ngoài top 130, không được đánh giá cao. Nhưng 2025 chứng kiến một bước nhảy chuyên môn ngoạn mục.

Tay vợt này đã lọt vòng 4 Australian Open dù vào giải bằng suất lucky loser (suất may mắn), thắng trận đấu trước tay vợt top 10 đầu tiên (hạ Elena Rybakina), vào tứ kết WTA 1000 China Open, cuối năm đứng ở vị trí 40 thế giới.