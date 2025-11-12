Vòng 11 V-League sớm khép lại năm 2025

Những cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục, màn trình diễn thăng hoa của các ngôi sao cùng những cú lội ngược dòng khó tin đã khiến vòng 11 V-League trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của mùa giải.

Tân binh Ninh Bình kéo dài kỷ lục bất bại

Tại sân Thống Nhất, trận cầu tâm điểm giữa CLB Công an TP.HCM và Ninh Bình đã diễn ra trong bầu không khí rực lửa như một lễ hội bóng đá thực thụ. Cả trên khán đài lẫn dưới sân, hàng ngàn cổ động viên đã tạo nên bức tranh sôi động với cờ, trống và sắc màu rợp kín khán đài. Ngay ở phút thứ 5, đội khách Ninh Bình đã khiến bầu không khí vỡ òa khi Lê Hải Đức tung cú dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số, giúp đại diện đất cố đô vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Chỉ ít phút sau, Việt Hoàng của CLB Công an TP.HCM đã lập công, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Sự hưng phấn sau bàn gỡ giúp đội chủ nhà chơi bùng nổ. Dưới sự chỉ đạo của HLV Lê Huỳnh Đức, các học trò của ông nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tiếp ghi thêm hai bàn thắng nhờ công của Đức Phú và ngoại binh Lee Williams, khép lại hiệp một tưởng chừng hoàn hảo với tỷ số 3-1 nghiêng về phía chủ nhà.

Quang Hùng và đồng đội CLB Công an TP.HCM đã dẫn trước tân binh Ninh Bình 3-1 nhưng lại để thua ngược đáng tiếc. Ảnh: CCT.

Lúc này, phần đông khán giả chủ nhà đã bắt đầu ăn mừng, tin rằng 3 điểm chắc chắn sẽ ở lại Thống Nhất. Thế nhưng, tân bình Ninh Bình đã chứng minh vì sao họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Chỉ ít phút trước khi hiệp một khép lại, cú đánh đầu hiểm hóc của Hoàng Đức đã rút ngắn tỷ số xuống 2-3, nhen nhóm hi vọng cho đội khách.

Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên cân bằng hơn khi Ninh Bình bắt đầu tổ chức tấn công đa dạng và hiệu quả hơn. VAR đã phải vào cuộc trong tình huống Gustavo Henrique ghi bàn, nhưng kết quả cuối cùng công nhận pha lập công hợp lệ, đưa trận đấu về thế hòa 3-3.

Những phút còn lại là cuộc rượt đuổi nghẹt thở. Đội trưởng Tiến Linh của CLB Công an TP.HCM, đương kim Quả bóng vàng Việt Nam, có tới hai cơ hội ngon ăn để giúp đội nhà tái lập thế dẫn bàn, nhưng cả hai lần anh đều không thể tận dụng thành công.

Hoàng Đức có trận đấu hay và góp công lớn trong cú lội ngược dòng của Ninh Bình ở vòng 11 V-League. Ảnh: CCT.

Và rồi bi kịch đã đến với đội chủ nhà. Phút cuối trận, từ pha căng ngang khó chịu của Geovane Magno, hậu vệ Quang Hùng vô tình đốt lưới nhà, khiến CLB Công an TP.HCM thua ngay trên sân nhà. Ninh Bình giành chiến thắng kịch tính 4-3 là một trong những màn lội ngược dòng ấn tượng bậc nhất kể từ đầu mùa.

3 điểm quý giá giúp Ninh Bình tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng với 27 điểm và nối dài chuỗi bất bại lịch sử với 34 trận, tính cả các trận ở giải hạng Nhất. Đội bóng cố đô đang cho thấy phong độ ổn định đáng kinh ngạc, vững vàng hướng tới giai đoạn hai của mùa giải với tâm thế của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM vẫn còn cơ hội bám đuổi nhóm đầu khi mùa giải vẫn còn dài.

Cơ hội lớn cho CLB Công an Hà Nội

Tại sân PVF, trận đấu giữa PVF-CAND và Thể Công Viettel cũng diễn ra không kém phần hấp dẫn. Đội chủ nhà PVF-CAND sớm vươn lên dẫn trước nhờ cú sút xa đẹp mắt của Amarildo, cựu tiền đạo từng khoác áo chính Thể Công Viettel. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, đội bóng quân đội vùng lên mạnh mẽ và ghi liên tiếp hai bàn thắng để dẫn lại 2-1.

Thể Công Viettel không thể qua mặt tân binh PVF-CAND. Ảnh: CCT.

Khi tưởng chừng chiến thắng đã nằm trong tay đội khách, lão tướng Hoàng Vũ Samson tuổi 37 vẫn chứng tỏ đẳng cấp với cú đệm bóng cận thành tinh tế, giúp PVF-CAND giữ lại một điểm quý giá trong trận hòa 2-2 đầy cảm xúc.

Trên sân Pleiku Arena, khán giả phố núi trải qua những phút nghẹt thở khi HA Gia Lai bị đội khách Thanh Hóa dẫn trước suốt 90 phút thi đấu chính thức và cả 9 phút bù giờ. Nhưng đúng vào phút 90+10, tuyển thủ U-23 Việt Nam Đinh Quang Kiệt đã trở thành người hùng với cú sút tung lưới đối phương, giúp đội chủ nhà gỡ hòa 1-1. Kết quả này không chỉ cứu HA Gia Lai khỏi thất bại mà còn kéo dài chuỗi bất bại trước Thanh Hóa lên con số 11 trận liên tiếp, một kỷ lục ấn tượng cho đội bóng phố núi.

Ở hai trận đấu muộn nhất của vòng 11 V-League, CLB Công an Hà Nội đã có màn trình diễn thuyết phục khi tiếp đón Hà Tĩnh trên sân nhà. Dưới sự dẫn dắt của HLV Alexandre Polking, đội bóng Thủ đô chơi áp đảo hoàn toàn và khép lại trận đấu bằng chiến thắng đậm đà 3-0. Ngay trong hiệp một, cầu thủ trẻ Minh Phúc, thành viên của U-22 Việt Nam, đã khai thông thế bế tắc với cú dứt điểm lạnh lùng. Sang hiệp hai, hai ngôi sao tấn công Rogerio Alves và Quang Hải tiếp tục tỏa sáng, lần lượt lập công để ấn định chiến thắng tưng bừng cho đội bóng áo đỏ.

CLB Công an Hà Nội xếp nhì bảng sau vòng 11 V-League nhưng có nhiều cơ hội lên ngôi đầu khi còn hai trận chưa đá. Ảnh: CCT.

Chiến thắng này giúp CLB Công an Hà Nội tiếp tục bám sát Ninh Bình trên bảng xếp hạng. Đội bóng Thủ đô hiện kém đối thủ 4 điểm nhưng vẫn còn trong tay hai trận chưa đá (vòng 4 và vòng 10). Nếu giành trọn 6 điểm trong hai trận đấu bù, thầy trò HLV Polking hoàn toàn có thể vượt lên chiếm ngôi đầu, mở ra cuộc đua song mã đầy hấp dẫn cho danh hiệu vô địch mùa này.

Trong khi đó, trận cầu đinh giữa Nam Định và Hà Nội FC tại sân Thiên Trường lại mang đến cho khán giả một “bữa tiệc bóng đá” đúng nghĩa. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin và sớm có bàn mở tỷ số, nhưng bản lĩnh của Hà Nội FC, đội bóng giàu thành tích nhất V-League, nhanh chóng được thể hiện khi họ gỡ hòa 1-1 nhờ pha phối hợp đẹp mắt. Thời gian còn lại chứng kiến thế trận đôi công hấp dẫn, dù không bên nào tận dụng được cơ hội để định đoạt trận đấu, buộc cả hai phải chia điểm trong tiếc nuối.

Sau vòng 11 V-League, giải tạm nghỉ để các đội tuyển quốc gia lên tập trung thi đấu quốc tế. Đây cũng là quãng thời gian quý báu để các CLB nhìn lại chặng đường đã qua, điều chỉnh chiến thuật và củng cố lực lượng. Khi giải đấu trở lại vào đầu năm 2026, người hâm mộ chắc chắn sẽ được chứng kiến một V-League hấp dẫn và căng thẳng hơn nữa, nơi cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng rất gay cấn sau mỗi vòng đấu.

Xếp hạng sau vòng 11 V-League.