Không ai có thể tóm gọn hết tác động của Pep Guardiola với Man City. Nhiều người cho rằng bước ngoặt là chuyến tập huấn 5 ngày ở Celtic Manor tháng 9/2016 – nơi ông hòa mình vào buổi tiệc BBQ cùng cầu thủ và nhân viên, hỏi han cả chuyên viên thể lực lẫn người giặt đồ.

Tinh thần “mọi người đều quan trọng” ấy thể hiện rõ khi trước trận chung kết Champions League 2023. Pep dành thời gian trong bài nói để tri ân đầu bếp Jorge Gutierrez, người sắp rời CLB – minh chứng cho cách ông xem mỗi cá nhân là một phần của chiến thắng.

Các nguồn tin kể rằng Pep “chiếm trọn phòng thay đồ” vào cuối mùa thứ hai. Sau ba ngày ăn mừng vô địch, ông trở lại với tâm trạng cau có, dán kín tường sân tập bằng danh sách các kỷ lục chưa phá.

“Các cậu nghĩ đã là kỳ nghỉ à? Nếu ai muốn nghỉ, cửa kia – mời đi. Cả cầu thủ lẫn nhân viên”, Pep khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Các cầu thủ nhìn nhau, hoang mang. Một số người hỏi liệu đó có phải là một trò đùa không. Nhưng vì cái uy của Pep, không ai lên máy bay đi nghỉ mát sớm.

Kết quả là Man City phá vỡ hàng loạt kỷ lục khi Ngoại hạng Anh 2017/18 hạ màn vào tháng 5: Điểm cao nhất (100 điểm), số điểm sân khách cao nhất (50), số điểm nhiều hơn đội nhì bảng (19), số trận thắng nhiều nhất (32), số trận thắng sân khách nhiều nhất (16), số bàn thắng nhiều nhất (106), hiệu số bàn thắng bại tốt nhất (+79) và số trận thắng liên tiếp nhiều nhất (18).

Một nhân viên nhớ lại: “Tuần đó thay đổi mọi thứ. Nếu muốn City nằm trong top CLB vĩ đại nhất, chúng ta không thể dừng lại ở một chức vô địch”.

Tháng 12/2019, sau tiệc Giáng sinh của CLB, Pep bước vào sân tập và thốt lên: “Vô địch hai mùa liên tiếp mà không ai đi làm à? Cái gì thế này?!”.

Theo Bernardo Silva, điều đặc biệt ở HLV Guardiola là sự thẳng thắn. Năm ngoái, ông tổ chức buổi “họp thị trấn” giữa mùa, mời mọi cầu thủ phát biểu. Những người ít nói nhất cũng được lên tiếng. Và từ đó Man City xoay chuyển cả mùa giải, để cái kết đỡ thảm hại nhất có thể.

Silva kể lại một buổi tập mùa 2017/18: “Ông hỏi ‘Mệt à? Kệ!’ – kiểu năng lượng đó khiến chúng tôi tỉnh cả người”. Pep biết khi nào cần quát, khi nào cần “châm lửa” để đội không ngủ quên.

Thậm chí có lần, ông mắng cả đội “không ai muốn cầm bóng à?” trong khi họ đang dẫn Sporting Lisbon 4-0!