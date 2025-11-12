Lưu bài viết thành công
HLV Pep Guardiola chính thức bước sang cột mốc 1.000 trận trong sự nghiệp huấn luyện lẫy lừng. Đằng sau ánh hào quang của danh hiệu và chiến thắng, những câu chuyện chưa kể về cách ông xây dựng triều đại tại Etihad vừa được hé lộ.
Khi Manchester City mới chỉ có bốn chức vô địch nước Anh trong phòng truyền thống, Pep Guardiola đứng trước cổng Etihad Campus. HLV người Tây Ban Nha cảm thấy xa lạ với trung tâm huấn luyện rộng lớn được bao quanh bởi hàng rào lưới xanh. Ngày ấy, ông lái chiếc Bentley bóng loáng, sẵn sàng bắt đầu công việc, khi giấc mơ thống trị bóng đá Anh vẫn còn xa vời.
Thế nhưng khuôn mặt nổi tiếng nhất giới huấn luyện không giúp ông lọt qua cổng Etihad Campus. Cái tên “Pep Guardiola” không có trong danh sách của bảo vệ hôm ấy. Ông bị yêu cầu quay xe, thử một trong hai cổng còn lại. Cũng may ông vẫn được ngồi trong xe – khác với HLV Jorge Sampaoli của Argentina, từng bị buộc phải đi bộ quanh khuôn viên khổng lồ này khi tới thăm.
Trớ trêu ở chỗ trước khi nhận việc, Guardiola đã dành nhiều tuần học thuộc tên và gương mặt của toàn bộ nhân viên trong khu nhà đội một – thậm chí yêu cầu có sẵn ảnh từng người. Khi bước qua cửa kính tự động hôm đầu tiên, ông chào nhân viên lễ tân Stacey bằng tên. Chính những con người ấy sau này được ông chia thưởng tiền vô địch. Ngay từ ngày đầu, sự tỉ mỉ và quan tâm tới con người đã trở thành dấu ấn của Pep.
Chiếc Bentley ngày đầu tiên, theo giai thoại, sau đó bị một cột trụ trước Etihad Campus làm móp đầu. Pep sau đó chuyển sang Nissan Leaf rồi Ford Capri. Trong thời kỳ đại dịch, cổng điện tử mở ra và nhân viên cười khúc khích khi thấy một người đàn ông trung niên đạp xe vào sân tập. Dĩ nhiên, đó chính là Pep Guardiola.
Ông bỏ dần xe sang, cũng ít diện vest bóng bẩy. Mười năm qua, Pep từ một chiến lược gia cầu toàn đã hóa thành một triết nhân của bóng đá – người quan sát thế giới túc cầu với nhiều hoài nghi.
Ông than phiền rằng “tiếng cười biến mất khỏi bóng đá đỉnh cao”, rằng “dữ liệu đang thống trị mọi thứ”. Và hơn hết, ông vẫn giữ vững những giá trị “cổ điển” mà ít ai ngờ tới ở một HLV hiện đại như ông. Sau trận hòa 0-0 với Atletico Madrid, ông còn than vãn vì đội không được ghi nhận xứng đáng cho màn trình diễn phòng ngự.
HLV Pep Guardiola đến với Man City khi đã có 450 trận và 15 danh hiệu lớn trong sự nghiệp. Vào ngày Chủ nhật vừa qua, chiến lược gia người Tây Ban Nha dẫn dắt trận thứ 550 của mình tại Man City, và tròn 1.000 trận trong sự nghiệp. Đội bóng của Pep ghi dấu cột mốc theo cách không thể chói lọi hơn: Đánh bại đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Liverpool 3-0 ngay tại Etihad.
Với cột mốc này, Pep Guardiola chính thức gia nhập “câu lạc bộ huyền thoại” của bóng đá thế giới. Trong giới đó, Neil Warnock (1.960 trận) từng được Pep mời tới thăm sân tập City năm ngoái. Hai người ngồi trò chuyện suốt 90 phút, và chính Warnock khuyên Pep ký hợp đồng mới khi Man City chỉ thắng 1/13 trận.
Quay lại năm 2018, Pep từng “háo hức như đứa trẻ” khi sắp đối đầu Sam Allardyce (1.064 trận) tại Goodison Park – sân bóng mà ông cực kỳ yêu thích. Giờ đây, ở tuổi 54, Pep đã đứng trong hàng ngũ những tượng đài bền bỉ nhất lịch sử.
“Ban đầu ông ấy chỉ định ở đây 3 - 4 năm thôi. Năm nào tôi cũng nghe tin ông ấy sắp rời đi... 5 năm rồi mà ông vẫn ở đây!”, đội trưởng Bernardo Silva kể lại.
Từ năm 2021, Pep đã nói riêng rằng Man City sẽ là “bến đỗ cuối cùng” ở cấp CLB, vì ông không còn hứng thú bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ đó là lý do ông đã bước sang mùa thứ 10 ở Etihad.
Trong 18 năm, từ hạng Tư Tây Ban Nha đến hai cú ăn ba châu Âu, HLV Guardiola chỉ nghỉ đúng một mùa giữa Barca và Bayern. Một chiến lược gia thiên tài, với khát khao không đáy dành cho nghề huấn luyện và tình yêu bất ngờ dành cho bóng đá Anh.
Vào những ngày thứ Bảy, Pep thường bật TV xem trận mở màn của giải National League (hạng 5 Anh), trầm trồ trước sức hút khán giả và không khí bóng đá đích thực.
Không ai có thể tóm gọn hết tác động của Pep Guardiola với Man City. Nhiều người cho rằng bước ngoặt là chuyến tập huấn 5 ngày ở Celtic Manor tháng 9/2016 – nơi ông hòa mình vào buổi tiệc BBQ cùng cầu thủ và nhân viên, hỏi han cả chuyên viên thể lực lẫn người giặt đồ.
Tinh thần “mọi người đều quan trọng” ấy thể hiện rõ khi trước trận chung kết Champions League 2023. Pep dành thời gian trong bài nói để tri ân đầu bếp Jorge Gutierrez, người sắp rời CLB – minh chứng cho cách ông xem mỗi cá nhân là một phần của chiến thắng.
Các nguồn tin kể rằng Pep “chiếm trọn phòng thay đồ” vào cuối mùa thứ hai. Sau ba ngày ăn mừng vô địch, ông trở lại với tâm trạng cau có, dán kín tường sân tập bằng danh sách các kỷ lục chưa phá.
“Các cậu nghĩ đã là kỳ nghỉ à? Nếu ai muốn nghỉ, cửa kia – mời đi. Cả cầu thủ lẫn nhân viên”, Pep khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Các cầu thủ nhìn nhau, hoang mang. Một số người hỏi liệu đó có phải là một trò đùa không. Nhưng vì cái uy của Pep, không ai lên máy bay đi nghỉ mát sớm.
Kết quả là Man City phá vỡ hàng loạt kỷ lục khi Ngoại hạng Anh 2017/18 hạ màn vào tháng 5: Điểm cao nhất (100 điểm), số điểm sân khách cao nhất (50), số điểm nhiều hơn đội nhì bảng (19), số trận thắng nhiều nhất (32), số trận thắng sân khách nhiều nhất (16), số bàn thắng nhiều nhất (106), hiệu số bàn thắng bại tốt nhất (+79) và số trận thắng liên tiếp nhiều nhất (18).
Một nhân viên nhớ lại: “Tuần đó thay đổi mọi thứ. Nếu muốn City nằm trong top CLB vĩ đại nhất, chúng ta không thể dừng lại ở một chức vô địch”.
Tháng 12/2019, sau tiệc Giáng sinh của CLB, Pep bước vào sân tập và thốt lên: “Vô địch hai mùa liên tiếp mà không ai đi làm à? Cái gì thế này?!”.
Theo Bernardo Silva, điều đặc biệt ở HLV Guardiola là sự thẳng thắn. Năm ngoái, ông tổ chức buổi “họp thị trấn” giữa mùa, mời mọi cầu thủ phát biểu. Những người ít nói nhất cũng được lên tiếng. Và từ đó Man City xoay chuyển cả mùa giải, để cái kết đỡ thảm hại nhất có thể.
Silva kể lại một buổi tập mùa 2017/18: “Ông hỏi ‘Mệt à? Kệ!’ – kiểu năng lượng đó khiến chúng tôi tỉnh cả người”. Pep biết khi nào cần quát, khi nào cần “châm lửa” để đội không ngủ quên.
Thậm chí có lần, ông mắng cả đội “không ai muốn cầm bóng à?” trong khi họ đang dẫn Sporting Lisbon 4-0!
Các đồng nghiệp gọi HLV Guardiola là “sư tử”. Một bài nói chuyện giữa hiệp tại Paris tháng 4/2021 – khi Man City bị PSG dẫn trước – được xem là huyền thoại: bài diễn thuyết khiến cả đội rùng mình, bùng nổ tinh thần. Kết quả là họ thắng ngược 2-1, tiến tới chung kết Champions League đầu tiên.
John Stones nói: “Khi Pep nói, cả thế giới dừng lại. 10 năm rồi mà mỗi lần họp, tôi vẫn bị cuốn vào ông ấy”.
Nếu buổi tập trông quá thư giãn, Pep sẽ nổi cáu. Nếu đội có vẻ căng thẳng, ông lại ôm vai từng người. Khi đội thua, ông hiếm khi trách móc; nhưng khi thắng, Pep càng khắt khe hơn.
Ilkay Gundogan nói: “Ai từng làm việc với Pep đều hiểu, ông ấy sẽ khai mở nhãn quan chiến thuật cho tất cả ở mức độ chi tiết và tham vọng mà bạn chưa từng thấy".
Gundogan giờ ở Galatasaray, chuẩn bị cho sự nghiệp HLV, nối bước Arteta, Maresca và Kompany. Anh kể: “Pep hay đùa, nếu tôi làm HLV thì đừng gọi ông xin lời khuyên, nhất là khi ông nghỉ hưu – "Tôi không muốn nghe mấy cậu nữa!". Nhưng cả Arteta, Kompany hay Maresca đều có thể xác nhận, ông ấy sẽ giúp đỡ bất cứ ai mà chẳng mảy may suy nghĩ".
Ilkay Gundogan là bản hợp đồng đầu tiên trong triều đại Pep Guardiola ở Etihad. Theo đánh giá, đó là một cầu thủ “toàn năng”: thông minh, điềm tĩnh, khéo léo và sở hữu bộ não chiến thuật hiếm có. Chính Pep giúp Gundogan biến thành tay săn bàn hàng đầu mùa 2021 với 17 bàn. “Ông ấy bảo tôi tin vào cảm giác di chuyển vào vòng cấm của mình, hãy cố gắng đến đúng lúc – không sớm, không muộn”, Gundogan kể lại.
Một năm sau, chính thói quen ấy giúp Gundogan ghi bàn quyết định trong ngày hạ màn nghẹt thở, tái hiện khoảnh khắc của Sergio Aguero trước QPR năm 2012. Nhờ vậy, Man City ngược dòng hạ Aston Villa 3-2, đăng quang Ngoại hạng Anh 2021/22.
HLV Guardiola không ngại dừng hẳn buổi tập chỉ vì một cầu thủ nhận bóng sai chân. Ông chỉnh cả trợ lý vì đặt bóng sai vị trí khi tập. “Tập với Pep điên rồ lắm”, một nhân viên ở Etihad Campus mô tả.
Nhà cầm quân vĩ đại người Tây Ban Nha đã thử mọi thứ: hậu vệ biên bó vào trung lộ, sơ đồ 3 hậu vệ khi triển khai bóng, Foden hoặc De Bruyne đá “số 9 ảo”, sơ đồ 4-4-2, thậm chí 4-1-5. Đối thủ nhiều lần thừa nhận cảm giác “bị bóp nghẹt hoàn toàn” khi đối đầu Man City của Guardiola.
Hành trình huấn luyện của Pep Guardiola khởi đầu 6.644 ngày trước, ở đội B Barca, sân bóng nhỏ 1.500 chỗ gần bờ biển Catalunya. Trận đầu tiên kết thúc 0-0, và ông từng hoài nghi chính triết lý của mình. Kể từ đó, mọi thứ chỉ đi lên.
Bernardo Silva nói: “Pep không bao giờ để đội chơi một cách cố định. Ông thay đổi liên tục, vì nếu không, đối thủ sẽ thích nghi”. Một cầu thủ khác thừa nhận: “Lần đầu tiên trong sự nghiệp, tôi không thể phàn nàn khi bị gạt khỏi đội hình, vì Pep luôn đúng".
