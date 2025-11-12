Vụ Yamal rút khỏi Tây Ban Nha: Barcelona đáp trả chỉ trích của "Bò tót"

Bóng đá Tây Ban Nha đang xuất hiện cuộc tranh cãi dữ dội nhân dịp đợt tập trung ĐTQG tháng 11 này. Được triệu tập cho hai trận cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu gặp Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ vào các ngày 16/11 và 19/11, Yamal cuối cùng đã không thể góp mặt.

Barcelona khẳng định họ đã thông báo đầy đủ cho tất cả các bên liên quan về ca phẫu thuật mà Yamal phải thực hiện

Theo các nguồn tin từ Sport và Mundo Deportivo của Tây Ban Nha, Barcelona khẳng định họ đã liên tục cập nhật cho RFEF về tình trạng thể lực của Yamal, bao gồm vấn đề pubalgia (viêm vùng mu) mà ngôi sao trẻ 18 tuổi đang gặp phải.

Chuyên gia theo sát quá trình điều trị của Yamal

Cũng theo Barcelona, việc Yamal phải trải qua một thủ thuật can thiệp ở vùng xương mu và rút lui khỏi các trận đấu của tuyển Tây Ban Nha đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Đội bóng xứ Catalunya cho biết họ đã tham khảo ý kiến của một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này là bác sĩ người Bỉ Ernest Schilders. Ngôi sao trẻ của Barcelona đã có buổi làm việc với vị chuyên gia này hôm 10/11.

Dù quá trình hồi phục của Yamal sau giai đoạn đầu mùa bị ảnh hưởng bởi viêm vùng mu được đánh giá là tích cực, ngôi sao trẻ 18 tuổi và đội ngũ y tế vẫn quyết định rằng điều trị bằng sóng tần số radio sẽ giúp anh đạt được trạng thái hồi phục hoàn toàn.

RFEF và HLV De La Fuente chỉ trích gay gắt

Chỉ 1 ngày sau khi ghi bàn trong chiến thắng 4-2 của Barcelona trước Celta Vigo tại La Liga, Yamal đã phải tiến hành phẫu thuật để điều trị dứt điểm vấn đề viêm vùng mu. Tuy nhiên, RFEF đã cáo buộc Barcelona không thông báo về ca can thiệp này, khiến HLV Luis De La Fuente lên tiếng chỉ trích trước truyền thông. Phía đội bóng xứ Catalunya lập tức bác bỏ toàn bộ cáo buộc.

“Tất nhiên là tôi đã rất bất ngờ. Khi bạn không được báo trước, không có bất kỳ thông tin chi tiết nào, rồi bỗng nhiên nhận tin như vậy, bạn sẽ phải ngạc nhiên. Nhất là khi đó là vấn đề liên quan đến y tế”, HLV De La Fuente nói trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh quốc gia RNE.

Barcelona cho rằng mình đã làm đúng quy trình và không hiểu vì sao truyền thông lại tạo ra luồng chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào CLB và Yamal.

Căng thẳng giữa Tây Ban Nha và Barcelona

Mối quan hệ giữa Barcelona và RFEF vốn đã căng thẳng sau đợt tập trung ĐTQG hồi tháng 9, khi HLV Hansi Flick công khai chỉ trích “Bò tót” vì không quản lý tốt tình trạng thể lực của các cầu thủ. Yamal, vốn chỉ gặp vấn đề nhẹ ở vùng háng khi đó, đã bị đau trở lại trong thời gian tập trung tuyển Tây Ban Nha.

Yamal thi đấu nhiều phút ở cả 2 trận đấu của Tây Ban Nha, và sau đó phải bỏ lỡ 4 trận liên tiếp trong màu áo Barcelona. HLV De La Fuente khẳng định ông không hề mạo hiểm với sức khỏe của cầu thủ và cho rằng “nếu một cầu thủ đủ điều kiện thi đấu cho CLB, thì anh ta cũng có thể được triệu tập lên tuyển”.

Căng thẳng leo thang trở lại trước đợt tập trung tháng 10 khi HLV De La Fuente tiếp tục điền tên Yamal vào danh sách. Chỉ vài giờ sau, Barcelona phát đi thông báo khẳng định ngôi sao trẻ 18 tuổi đang chấn thương. Phía RFEF phản bác rằng khi tập trung cùng đội tuyển, Yamal không hề báo cáo bất kỳ triệu chứng đau nào. Bởi vậy, diễn biến trong kỳ tập trung tháng 11 này không khiến nhiều người bất ngờ.

Hiện Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng E vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với thành tích toàn thắng 4 trận. “Bò tót” có thể giành vé sớm ngay ở lượt đấu tới nếu không thua trước Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ thất bại trước Bulgaria. Còn ở bên ngoài sân cỏ, cuộc tranh cãi liên quan đến Yamal vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.