SAO Real Madrid bị Rudiger tát lên tiếng, fan đòi đuổi khỏi CLB

Giữa lúc tình hình nội bộ Real Madrid đang ngập trong các tin đồn rạn nứt, nổi bật nhất là Kylian Mbappe chửi một thành viên của ban huấn luyện, lại có thêm vụ việc mới khi Alvaro Carreras đã bị Antonio Rudiger tát vào mặt trong một buổi tập.

Carreras đăng trên Instagram về tin đồn anh bị Rudiger tát

Vụ này đã lên cả các mặt báo Madrid, bao gồm các tờ vốn hay bị thao túng bởi Florentino Perez như Marca và AS, nhưng các tờ này cho biết Carreras có thái độ “không đúng mực” với những người xung quanh và đó là lý do Rudiger cho ăn tát. Sự thật thế nào thì chỉ người trong cuộc mới biết, nhưng mới đây chính Carreras đã phải phần nào xác nhận rằng chuyện đó đã xảy ra.

Trên Instagram, Carreras đã đăng story giải thích như sau: “Những ngày gần đây, một số lời bóng gió và bình luận không đúng sự thật đã xuất hiện về tôi. Sự tận tâm của tôi đối với câu lạc bộ và các HLV là không hề lay chuyển kể từ ngày đầu tiên, và điều đó sẽ tiếp tục như vậy. Kể từ khi trở lại Real Madrid, tôi luôn làm việc với sự chuyên nghiệp, tôn trọng và tận tâm cao nhất. Tôi đã nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ được trở về nhà”.

“Về sự việc với một đồng đội, đó là một vấn đề nhỏ, riêng lẻ và đã được giải quyết. Mối quan hệ của tôi với toàn đội rất tốt. Hala Madrid!”.

Carreras viết vậy chẳng khác gì thừa nhận đúng là anh và Rudiger có xô xát và phải cố giảm nhẹ sự việc vì lợi ích chung của tập thể. Nhưng nhiều fan Real Madrid thì vừa cười cợt vừa chán nản với tình trạng hiện tại của đội bóng, trên Instagram thậm chí đã có một fan viết một cách trào phúng như sau: “Sao tôi thấy Alvaro viết ‘Hala Madrid’ như thể cậu ta bị ai đó dí súng đằng sau thế nhỉ?”.

Rudiger năm ngoái bị một số fan Real Madrid chỉ trích vì vụ tát một thành viên của ban huấn luyện Real Madrid

Các fan khác cũng ngán ngẩm nói rằng đội nhà đã trở thành “Xin lỗi FC” hay những biệt danh mang tính giễu cợt khác. Những người còn lại thì cho rằng đã đến lúc Rudiger phải đi bất kể ai đúng ai sai trong chuyện này, một fan nhắc lại vụ Rudiger năm ngoái tát một thành viên ban huấn luyện Real Madrid dù cú tát có vẻ chỉ là vui đùa, cho rằng thói quen “giơ chân giơ tay” của Rudiger chỉ càng gây ra khó chịu khi bầu không khí đội bóng không còn lạc quan vì kết quả tệ.