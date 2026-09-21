Tranh cãi MU bị từ chối penalty, Ngoại hạng Anh công bố bản ghi âm VAR giải thích lý do

Vì sao MU không được hưởng phạt đền?

MU hòa Fulham 1-1 tại Craven Cottage, với bàn thắng đổi hướng của Matheus Cunha giúp “Quỷ đỏ” giành lại 1 điểm sau khi Lisandro Martinez vô tình phản lưới nhà theo cách khá hy hữu. Trước khi MU có bàn gỡ hòa, họ khẳng định đáng lẽ phải được hưởng phạt đền khi Calvin Bassey để bóng chạm tay trong vòng cấm đội nhà. Lisandro Martinez đưa bóng lên không trung và Bassey, người đang giơ hai tay lên che mặt, đã dùng cổ tay cản bóng.

Lisandro Martinez đưa bóng vào trong vòng cấm và bóng rõ ràng chạm tay Bassey

Trọng tài Peter Bankes không cho MU hưởng phạt đền. Sau khi xem lại tình huống, các trọng tài VAR đồng tình với quyết định ban đầu và cho rằng cánh tay của Bassey ở quá gần cơ thể. Sau trận đấu, các cầu thủ MU vẫn tranh luận với trọng tài về quyết định gây tranh cãi này.

Khi trận đấu kết thúc, bản ghi chép cuộc trao đổi giữa tổ trọng tài và VAR trong quá trình đưa ra quyết định được đăng tải trên trang Premier League Match Centre (Trung tâm điều hành các trận đấu Ngoại hạng Anh), qua đó làm rõ lý do MU không được hưởng quả phạt đền.

Nội dung có đoạn: “Quyết định không cho MU hưởng phạt đền của trọng tài đối với tình huống có khả năng dùng tay chơi bóng của Bassey đã được VAR kiểm tra và xác nhận.

Trợ lý trọng tài số 1 nói: “Nó ở gần cơ thể, bóng đã chạm vào nhưng cánh tay ở gần cơ thể”.

Trọng tài chính Bankes nói: “Quyết định trên sân là tiếp tục trận đấu”.

VAR đồng tình: “Cánh tay ở gần cơ thể. Như đã thấy, xác nhận quyết định trên sân là tiếp tục trận đấu, đúng như mô tả của trọng tài trên sân’”.

Phân tích tình huống sau trận trên Sky Sports, cựu tiền đạo MU Louis Saha nhận xét: “Đó là tình huống 50-50. Với luật hiện tại, bạn không thể biết chắc. Bản năng tự nhiên của bạn là bảo vệ khuôn mặt vì biết mình sắp bị bóng đập vào. Nhưng luật lại khác nhau qua từng tuần. Một số trọng tài sẽ thổi phạt, trong khi những người khác sẽ nói ‘Không, cứ tiếp tục’”.

Ở thời điểm đó, huyền thoại MU Gary Neville cho rằng Bassey khá may mắn khi tạo ra một tình huống buộc trọng tài phải đưa ra quyết định bằng cách giơ hai tay lên. Ông nhận xét: “Thật kỳ lạ khi một hậu vệ giơ tay lên, bởi họ biết trọng tài sẽ phải đưa ra quyết định. Bassey đang tự chuốc rắc rối”.

MU đã giành lại 1 điểm tại Craven Cottage nhờ cú sút đổi hướng của Cunha ở phút 89. Nếu thất bại tại London, “Quỷ đỏ” sẽ phải nhận trận thua thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường.

Sau trận đấu, Carrick nói với BBC: “Chúng tôi muốn có thêm điểm số. Sẽ có những giai đoạn mọi thứ không diễn ra theo ý bạn và chúng tôi đã trải qua một giai đoạn như vậy, khi những điều nhỏ nhặt cuối cùng lại trở thành những vấn đề lớn. Chúng tôi không nghĩ mọi thứ hoàn hảo, dù chỉ là một chút. Chúng tôi cần thắng các trận đấu. Người hâm mộ hôm nay một lần nữa thể hiện sự tuyệt vời và chúng tôi phải mang đến cho họ điều gì đó để tiếp tục cổ vũ”.