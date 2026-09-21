Real Madrid thua derby trong thế mất người: Mbappe vô hại, đoạt Quả bóng Vàng sẽ vô lý

11 đấu 9

Sau khoảng 2 tuần chạy truyền thông để vận động cử tri bỏ phiếu cho mình đoạt Quả bóng Vàng, Kylian Mbappe mang tới cho Real Madrid màn trình diễn như sau trong trận derby Madrid:

Sút: 1 lần (bị chắn bóng) Ghi bàn: 0 Kiến tạo: 0 Việt vị: 1 Đường chuyền tạo cơ hội: 0 Căng ngang/tạt bóng: 3 (chính xác: 0) Đi bóng đột phá: 5 (thành công: 3) Mất bóng: 15 lần Xoạc bóng: 0 Cắt đường chuyền: 0 Phá bóng khỏi vòng cấm: 0

Một màn trình diễn vô hại đến từ cầu thủ đang tự nhận mình là hay nhất thế giới. Nói Mbappe là tay săn bàn hàng đầu thì đúng, nhưng nói Mbappe là tiền đạo hay nhất thế giới thì còn lâu. Và nói Mbappe là cầu thủ chiến thắng thì lại càng không.

Màn trình diễn của Mbappe tại Metropolitano chỉ là một trong những màn trình diễn tệ mà các cầu thủ Real Madrid mang lại trong trận thua 1-2. Vinicius cũng dở, căp Tchouameni – Valverde không biết kiểm soát tuyến giữa là điều fan Real ai cũng biết từ mùa trước, còn hàng thủ để cho Jonathan David ghi bàn thứ 2 quá dễ dàng.

Mbappe mất dạng hoàn toàn trong 90 phút tại Metropolitano

Nhưng Vinicius đã bị thay thế và Yan Diomande vào sân ngay lập tức gây ra phiền phức cho Atletico. Diomande từ ghế dự bị còn có ích hơn cả Vinicius và Mbappe, nhưng chỉ 1 người trong 2 tiền đạo này bị Mourinho rút ra. Đó là chưa nói đến Carlos Espi đã ghi được 2 bàn quan trọng dù mới đá chỉ 25 phút tổng cộng, nhưng vẫn phải ngồi dự bị.

Tư cách siêu sao của Mbappe ảnh hưởng đến cả hệ thống của Real Madrid, một tiền đạo không chịu pressing hay tranh bóng và vẫn không làm điều đó khi Real mất người lẫn bị dẫn bàn khiến đội nhà đã 10 đấu 11 lại như 9 đấu 11. Jose Mourinho chắc biết điều đó nhưng chẳng làm gì, người ta nói ông là HLV không sợ siêu sao, nhưng Mourinho không bằng một góc của Ange Postecoglou, dám thay Cristiano Ronaldo để Al Nassr ngược dòng thắng Al Ettifaq.

Giấc mơ hão huyền

Điều kỳ khôi là Mbappe vừa lên báo nói anh không phải pressing như Raphinha và Dembele để ghi được nhiều bàn. Không pressing mà ghi được 25 bàn, chỉ hơn Muriqi có 2 bàn (trong khi Muriqi đá cho đội rớt hạng) và Kane ghi tận 36 bàn dù trận nào cũng chạy về tận sân nhà phòng thủ lẫn chống phạt góc? Chưa kể Mbappe ở Cúp C1 là 15 bàn & 1 kiến tạo trong khi Kane là 14 bàn & 2 kiến tạo, tức cả 2 cầu thủ đều góp 16 bàn.

Kane đánh bại Mbappe ở tứ kết Champions League và xứng đáng đoạt Quả bóng Vàng hơn Mbappe

Real đá 10 người thì Mbappe trở nên vô dụng, còn Man City đá 10 người vẫn có Haaland lùi về phòng ngự và sau đó sút tung lưới MU (dù thực sự bàn thắng đáng lẽ không được tính). Và giờ với việc Raphinha chuyển thành tiền đạo cắm và đá như hùm như hổ tại Barcelona, Mbappe đến ngôi Vua phá lưới La Liga cũng chưa chắc giành được.

Bầu cho ai đoạt Quả bóng Vàng thì ít nhất cũng phải thấy được cầu thủ xứng đáng là người đá hay nhất ở ít nhất 1 giải đấu trong một mùa giải. Mbappe có Vua phá lưới La Liga 2025/26 nhưng ai đoạt giải Cầu thủ hay nhất mùa? Yamal (16 bàn & 11 kiến tạo). Và Mbappe tất nhiên không phải cầu thủ hay nhất của Cúp C1 hay của World Cup.

Mbappe rất giỏi làm truyền thông, nói toàn những lời có cánh về Real và tô điểm thành tựu bản thân để tranh Quả bóng Vàng. Nhưng anh không thể hiện được bất cứ phẩm chất gì để được xem là một cầu thủ chiến thắng cho CLB vốn đề cao danh hiệu tập thể này. Một cầu thủ không danh hiệu tập thể và cũng không phải cầu thủ hay nhất ở bất cứ giải đấu nào anh ta tham gia thì làm sao xứng đáng đoạt Quả bóng Vàng?