4 anh hào ghi danh bán kết: U17 Việt Nam hụt chuyến tàu, Nhật Bản so tài Uzbekistan

U17 Việt Nam gặp khó trước đối thủ vượt trội

Trận tứ kết cuối cùng của U17 châu Á 2026 là cuộc đọ sức giữa U17 Việt Nam và U17 Australia. Trước trận đấu này, U17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm nên bất ngờ, sau khi đã kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Tuy nhiên, trước một đối thủ vượt trội về thể hình và thể lực, các học trò của HLV Roland đã không thể chơi thứ bóng đá hiệu quả như đã thể hiện từ đầu giải.

U17 Việt Nam (áo đỏ) chơi nỗ lực nhưng vẫn thất bại trước U17 Australia

U17 Australia nhập cuộc đầy chủ động và liên tiếp gây sức ép lên khung thành U17 Việt Nam. Ngay phút thứ 4, Max Court đánh đầu đưa bóng sượt xà ngang trước khi Georgio Hassarati buộc thủ môn Xuân Hòa phải trổ tài cứu thua.

Phía U17 Việt Nam cũng có những tình huống đáp trả đáng chú ý. Phút 23, Nguyễn Văn Dương đi bóng tốc độ tạo cơ hội cho Lê Sỹ Bách dứt điểm nhưng Miles Milliner đã kịp lùi về cản phá. Đến phút 32, Xuân Hòa tiếp tục chơi xuất sắc với pha bay người cản cú sút xa nguy hiểm của Hassarati.

Thế cân bằng bị phá vỡ ở phút 41 khi hàng thủ Việt Nam không thể hóa giải tình huống ném biên dài, tạo điều kiện để Oliver O’Carroll đệm bóng cận thành mở tỷ số cho U17 Australia.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không tận dụng được cơ hội. Phút 60, Hassarati khống chế gọn đường chuyền dài của Court rồi dứt điểm ở góc hẹp nâng tỷ số lên 2-0.

Đến phút 75, cầu thủ vào sân thay người Akeem Gerald phối hợp với Court trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0, đưa U17 Australia thẳng tiến vào bán kết.

U17 Uzbekistan xuất sắc hạ U17 Hàn Quốc

U17 Uzbekistan giành vé vào bán kết giải U17 châu Á 2026 sau khi đánh bại U17 Hàn Quốc 5-3 trên chấm luân lưu, sau khi hai đội hòa 2-2 trong 90 phút thi đấu chính thức.

U17 Hàn Quốc mở tỷ số ở phút 22 nhờ công của Moon Ji Hwan sau một pha phản công nhanh. Tuy nhiên, U17 Uzbekistan dồn ép mạnh mẽ và gỡ hòa ở phút 41 khi Ravshanbekov tận dụng sai lầm của thủ môn Moon Yu No để đưa bóng vào lưới trống.

Đại diện Trung Á tiếp tục thăng hoa trong thời gian bù giờ hiệp một. Ravshanbekov đi bóng vượt qua ba hậu vệ trước khi tung cú dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-1 cho U17 Uzbekistan.

Sang hiệp hai, U17 Hàn Quốc gia tăng sức ép và tìm được bàn gỡ ở phút 88. Từ đường chuyền của đội trưởng Choi Min Jun, An Sun Hyun cứa lòng hiểm hóc từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Shamuratov đứng chôn chân.

Bước vào loạt sút luân lưu, U17 Uzbekistan tung thủ môn dự bị Mehrojbek Sirojiddinov vào sân ngay trước khi trận đấu kết thúc. Quyết định này phát huy hiệu quả khi anh cản phá thành công cú sút của Park Kyung Hoon, giúp U17 Uzbekistan thắng 5-3 và giành quyền gặp U17 Nhật Bản ở bán kết.

Xác định 2 cặp bán kết cân não

U17 Nhật Bản là đội đầu tiên giành vé vào bán kết U17 châu Á 2026, sau khi đại thắng U17 Tajikistan 5-0. Đối thủ của "Samurai trẻ" là U17 Uzbekistan. Trận đấu này diễn ra lúc 22h ngày 19/5 (giờ Hà Nội).

Trận bán kết hai diễn ra lúc 1h30 ngày 20/5 là màn so tài giữa U17 Australia với U17 Trung Quốc. Ở tứ kết, U17 Trung Quốc gây bất ngờ khi đánh bại chủ nhà U17 Saudi Arabia 3-1.

Ngay cả khi U17 Saudi Arabia là đội mở tỷ số, chiến thắng sau cùng vẫn thuộc về U17 Trung Quốc. Tuy nhiên, với những gì U17 Australia trình diễn trước U17 Việt Nam, thì trận bán kết sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng với đội bóng thuộc xứ sở tỷ dân này.